EK-titelhouder Italië mist WK in Qatar door stunt Noord-Macedonië

Italië gaat niet naar het WK Voetbal in Qatar. In de halve finales van de play-offs voor kwalificatie van het eindtoernooi werd de regerend Europees Kampioen uitgeschakeld door Noord-Macedonië. De ploeg van Roberto Mancini domineerde de wedstrijd in Palermo en hoefde tot in de extra tijd geen doelpoging toe te staan aan de bezoekers. Zelf slaagde het er niet in een van de vele mogelijkheden te benutten. Toen Aleksandar Trajkovski in de extra speeltijd een afstandsschot waagde ging het toch mis. De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma zag de bal achter zich in het net verdwijnen. Het betekende de 0-1 en daarmee de uitschakeling van Italië.

De stunt van Noord-Macedonië is groot. Het land kwam afgelopen zomer op het EK nog uit tegen het Nederlands elftal, de eerste keer dat het land deelnam aan een eindtoernooi. De Italianen golden als EK-winnaar als grote favoriet tegen Noord-Macedonië. Deze zomer behaalden de Italianen het EK-goud door na penalty’s van Engeland te winnen: het was de tweede EK-winst in de historie. Eerder behaalde Italië vier WK-titels. Ook bij het vorige WK in Rusland in 2018 slaagde Italië er niet in zich te kwalificeren. Dat was voor het eerst sinds 1958.

In de andere wedstrijden schakelde Portugal Turkije uit door met 3-1 te winnen. De Turken kregen via spits Burak Yilmaz vlak voor tijd nog een uitgelezen mogelijkheid om op de gelijkmaker, maar de spits schoot een strafschop over, waarna Portugal de wedstrijd definitief in het slot gooide. De andere wedstrijd tussen Wales en Oostenrijk werd met 2-1 gewonnen door de thuisploeg. Gareth Bale zorgde voor beide doelpunten. Zweden plaatste zich voor de play-offs door Tsjechië met 1-0 te verslaan, dankzij een goal van Robin Quaison in de verlenging.