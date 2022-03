Eindelijk veilig

In een poging om weer eens iets anders met mijn lichaam te doen, nam ik een sportschoolabonnement. Op 23 februari schreef ik me in, de dag erna was de inval in Oekraïne waardoor het de plek werd waar ik de oorlog dagelijks even probeer te vergeten. Overal staan apparaten waarmee je hele endorfinelawines kan ontketenen, en al roeiende in het luchtledige wind je je ook nog eens minder op over wat er in eigen land niet klopt, zoals dat de overheid met het loslaten van alle coronaregels alsnog mikt op groepsimmuniteit en er gemakshalve aan voorbijgaat dat ook omikron long covid veroorzaakt.

Gelukkig zijn er nog crosstrainers, dumbbells en spierpijn die men niet kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat waardoor je het wel uit je hoofd laat om nog over iets anders in te zitten dan de vraag of je morgen nog kan lopen. Vanmiddag, na weer iets te veel nieuws over Marioepol te hebben gelezen, vluchtte ik de gymzaal in. Op de fiets naast de mijne zat een kennis zich helemaal lens te trappen, waar ik door werd aangestoken, en zo gingen we een kwartier lang synchroon zo hard dat we renkoekoeken op stokjes leken. Na afloop hingen we om beurten trillend onder de kraan.

‘Aan het trainen voor de zomer?” vroeg de kennis. Ik was te uitgeput om nog mooi weer te spelen en antwoordde dat ik vooral aan het zwoegen was om niet aan de grote enge wereld te hoeven denken, waar mijn lijf op allerlei manieren beschadigd kon worden.

„Ah, daar heb ik ook een tijd lang om getraind”, zei hij. „Tot ik een veel slimmere tactiek ontdekte!”

Ik smeken om het geheim.

„Simpel”, zei hij. „Als ik echt even wil vergeten dat ik er ben, ga ik naar plekken waar veel jonge stelletjes zitten. Met dit soort mooie dagen is het prijsschieten: langs rivieren, in parken, op terrassen, ze bezetten hele stegen. Je hebt zelf vast weleens gehad dat je zo verliefd was dat je de hele wereld om je heen vergat, en die setjes hebben al knuffelend geen idee dat ik er dan ook nog ben. En dan weet ik me ongezien en dus enorm geborgen. Niemand die zich nog met mij bemoeit. Ze zijn zo met zichzelf bezig dat ik onzichtbaar en dus onaantastbaar word.”

„Eigenlijk”, vervolgde hij, „zijn we het veiligst als de hele wereld aan het zoenen is.”

Dat hielp me de rest van de dag door. Kon de hele wereld maar opgaan in elkaar, dacht ik, waardoor ik zou verdwijnen achter de coulissen van de liefde. Niemand die me nog zag staan, niemand die me nog kon raken, eindelijk was ik helemaal veilig.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.