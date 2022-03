Een maand oorlog in beeld: vluchtelingen en verwoesting

Vandaag is het een maand geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Volgens de VN zijn 3,6 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. Een op de twee Oekraïense kinderen is volgens Unicef ontheemd geraakt. Het aantal dodelijke slachtoffers is moeilijk vast te stellen.