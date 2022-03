Dwangvoeding met behulp van een schaar: de hel van het leven op een slavenschip

Wat er in 1791 gebeurde op de Zong was ‘misschien wel de spectaculairste gruweldaad in de vier eeuwen durende geschiedenis van de slavenhandel’, schrijft Marcus Rediker in Het slavenschip. Tijdens de reis van West-Afrika naar Jamaica brak er een besmettelijke ziekte uit aan boord. Zestig Afrikanen en zeven bemanningsleden overleden. Daarop riep de kapitein, bang voor een failliete reis, de bemanning bij elkaar. Hij zei dat ‘als de slaven een natuurlijke dood stierven, het verlies ten laste kwam van de eigenaren; maar als ze levend in zee werden gegooid, dan was het verlies voor de verzekeraar’. In de dagen daarna werden 122 slaafgemaakten met gebonden handen overboord gegooid. Nog eens tien pleegden zelfmoord: ze sprongen vrijwillig in zee.

De passage over de Zong illustreert wat Rediker in zijn conclusie schrijft. Het slavenschip was ‘een drijvende hel’, ‘één groot martelwerktuig’. De transatlantische slavenhandel, stelt hij in zijn inleiding, was ‘een bijna vier eeuwen durende holocaust’.

Zonder verschillende gruwelijkheden langs een meetlat te willen leggen: bij het lezen van Het slavenschip moest ik wel regelmatig denken aan de verhalen van concentratiekampslachtoffers. De wreedheden van het naziregime zijn onvoorstelbaar, hoeveel boeken je er ook over leest. Maar er zíjn boeken en verhalen van overlevenden, die een glimp van hun ervaringen tonen. Als het gaat om slavernijgeschiedenis dan zijn de ooggetuigenverslagen schaarser. Toch zijn ze er wel, wat Marcus Rediker met dit indrukwekkende boek bewijst.

De Amerikaan Marcus Rediker is een historicus met een agenda. In zijn voorwoord verwijst hij naar BlackLivesMatter. ‘In de Verenigde Staten, in Nederland en veel andere delen van de Atlantische wereld leven we nog altijd dag in, dag uit met de gevolgen van slavenhandel en slavernij’, schrijft hij in zijn inleiding voor de Nederlandse editie. En: ‘Serieuze discussie over deze onderwerpen zal onvermijdelijk dringende maar ongemakkelijke thema’s aanroeren, zoals herstelrecht en herstelbetaling.’ Dan weet je welke positie de auteur inneemt in het, ook in Nederland gevoerde debat over de vraag of het slavernijverleden doorwerkt in hedendaags racisme.

Maar veel thema’s waarover het in dat slavernijdebat vaak gaat, laat Rediker bewust links liggen. Zijn boek gaat níet over de vraag hoeveel er precies werd verdiend aan de slavenhandel. Niet over de vraag wie er nu de beslissende aanzet gaf tot afschaffing van de slavernij – de abolitionisten in Europa of de opstandige slaafgemaakten zelf. Zelfs over de oorsprong van slavernij heeft hij het niet uitgebreid. Het gaat over het leven aan boord van een slavenschip, met name Britse slavenschepen in de periode 1700-1808. Een verhaal over mensen, luidt de ondertitel van het boek, dat in 2007 in het Engels verscheen, destijds juichend werd ontvangen, en nu in het Nederlands vertaald is.

Het schaven van de ketens

Wat Olaudah Equiano in 1754 overkwam in een dorpje in Midden-Nigeria was niet uniek, maar dat hij er later over kon schrijven wel. Elf jaar was hij, toen hij in dat jaar samen met zijn zus werd ontvoerd. Ze waren alleen thuis, de volwassenen waren aan het werk toen vreemde mannen hen meenamen. Een lange tocht naar de kust volgde. Equiano riep om hulp, maar het was tevergeefs. ‘Mijn geschreeuw had geen ander gevolg dan dat ze me steviger vastbonden en mijn mond dicht stopten en toen deden ze me in een grote zak.’

Jaren later, in 1789, schreef Olaudah Equiano een autobiografie, en daarmee was hij, aldus Rediker ‘de eerste die uitvoerig schreef over de slavenhandel vanuit het perspectief van de slaaf’. In Virginia werd Equiano gekocht door een Britse marine-officier die hem meenam naar Engeland en in staat stelde te leren lezen en schrijven. Een Amerikaanse handelaar, aan wie hij werd doorverkocht, liet hem handel drijven en een deel van de opbrengst houden. Daardoor kon Equiano zichzelf vrijkopen.

In zijn autobiografie vertelt Equiano over de ‘middenpassage’, de overtocht van Afrika naar Amerika. De ruimtes voor slaafgemaakten waren ‘zo vol dat ieder nauwelijks ruimte had om zich te draaien’. Hij beschrijft ‘het schaven van de ketens’, de stank uit de tonnen met uitwerpselen die ‘absoluut walgelijk is’ en ‘ons bijna deden stikken’. De doden die overboord werden gegooid. ‘Vaak dacht ik dat veel bewoners van de diepte gelukkiger waren dan ik. Ik benijdde hun de vrijheid die ze genoten en vaak wenste ik dat ik mijn situatie kon ruilen voor de hunne.’ Suicide aan boord van een slavenschip was overigens niet simpel. Als slaafgemaakten niet geketend waren, dan waren er altijd nog netten rond het schip die zelfmoord moesten verhinderen.

Olaudah Equiano had geweigerd te eten toen hij aan boord van het schip was gebracht. Daarop werd hij afgeranseld met de zweep, zoals vaker gebeurde wanneer slaafgemaakten probeerden zich dood te hongeren. Wie bleef weigeren te eten op een slavenschip kreeg voeding onder dwang met de speculum oris, een schaarvormig instrument waarmee iemands mond gewelddadig kon worden geopend.

Bezinksel van de natie

De meeste slaafgemaakten waren niet in staat om hun ervaringen op schrift te stellen, zoals Olaudah Equiano. Maar Rediker verzamelde een indrukwekkende hoeveelheid andere bronnen die het hem mogelijk maakten zijn verhaal te vertellen: logboeken van kapiteins, getuigenissen van bemanningsleden, brieven van handelaren. De moord op 122 slaven waarmee deze recensie begon, is ontleend aan een rechtbankverslag: de verzekeraar weigerde uit te betalen.

Rediker vertelt dat verhaal heel beeldend, sommige passages lezen als een roman. Zo neemt hij je mee naar de straten van Liverpool in 1775, waar een kapitein en scheepsdokter van een slavenschip vroeg in de ochtend de straten afschuimden op zoek naar zeelieden. Op dat tijdstip was de kans het grootst dat ze iemand in dronken toestand troffen die zijn schuld bij een waard of waardin niet kon aflossen en daarom wellicht genegen zou zijn te tekenen, om uit de gevangenis te blijven. Wie aan boord ging van een slavenschip behoorde (in de woorden van kapitein) tot ‘het overblijfsel en bezinksel van de Natie’.

Rediker neemt je als lezer ook mee naar de kust van Afrika, waar de schepen soms maanden lagen tot er eindelijk genoeg slaafgemaakten aan boord verzameld waren om een reis naar Amerika rendabel te maken. In 1721 lieten acht kapiteins hun schepen daar naar elkaar toevaren en alle gevangen op het bovendek samenkomen. Zo konden ze zien hoe een opstandige slaafgemaakte omhoog getakeld werd en doodgeschoten – als afschrikwekkend voorbeeld.

Aan al die getuigenissen voegt Rediker een extra laag toe door ook de sociologie van het slavenschip te beschrijven. Bovenaan de hiërarchie stond uiteraard de kapitein. Het beeld dat de schrijver van deze beroepsgroep schetst is weinig genuanceerd. Kapiteins waren volgens Rediker despotische heersers. ‘Ik ben net zo’n absolute vorst in mijn kleine domeinen (die van leven en dood uitgezonderd) als elke potentaat in Europa’, schrijft John Newton, kapitein van een slavenschip, in 1750 aan zijn vrouw. ‘Als ik tegen iemand zeg: Kom, dan komt hij; of tegen een ander: Ga, en hij vliegt. Als ik één iemand bevel geef iets te doen, dan zijn er misschien wel drie of vier die mede van dienst willen zijn. Geen man op het schip kan gaan eten voordat ik hem toestemming heb gegeven om te gaan; nee, niemand durft te zeggen dat het 12 of 8 uur is als ik het kan horen, totdat ik vind dat het het moment is om het als eerste te zeggen.’

Kat met negen staarten

Het eerste deel van de reis – van Europa naar Afrika – gebruikten kapiteins om hun macht te vestigen. Ze dwongen discipline af met de kat met negen staarten, een soort zweep. Ze intimideerden de bemanning, bijvoorbeeld door alle mannen aan dek te laten komen met hun kist met persoonlijke bezittingen en die kapot te slaan, of in brand te steken – zogenaamd omdat er iets gestolen was. Of ze kozen een zwak bemanningslid uit – een scheepsjongen, een kok – om te treiteren in het zicht van de anderen. Soms leidde dat tot zelfmoord.

Voor de kust van Afrika veranderden de verhoudingen op het schip, wanneer de slaafgemaakten aan boord kwamen. De Europeanen werden plots gevangenisbewaarders, ras werd het ordeningsprincipe. Voortdurend was er immers de dreiging van een opstand van slaafgemaakten, die weliswaar geketend maar talrijk waren. Er waren hooguit enkele tientallen bemanningsleden op honderden slaafgemaakten op een schip. Bemanningsleden die overleden werden soms in de nacht overboord gegooid, zodat de slaafgemaakten niet zagen hoe weinig bewakers er soms overbleven wanneer ziekte toesloeg.

Meedogenloze kapiteins

Als je kritiek wil hebben op het verhaal van Rediker dan is het dat zijn onderzoek meer kwalitatief dan kwantitatief is. Dat is trouwens ook de kracht ervan: hij brengt een gruwelijke geschiedenis echt tot leven. Maar je kunt je afvragen hoe representatief de verhalen zijn over meedogenloze kapiteins die hun eigen bemanning terroriseerden. De schaarse cijfers die hij noemt tonen wel aan dat ook bemanningsleden van een slavenschip het extreem zwaar hadden. Het gemiddelde sterftecijfer van de bemanning op 350 schepen uit Bristol en Liverpool tussen 1784 en 1790 was 21,6 procent, bleek uit onderzoek door een commissie van het Britse Lagerhuis.

Lees ook: Het tragische verhaal van de vrijgevochten slaafgemaakten die een eiland bij Canada beloofd werd

In het zicht van de havens in Amerika veranderden de verhoudingen op het schip weer. Kapiteins begonnen hun overgebleven bemanning opnieuw af te beulen, in de hoop dat een deel bij aankomst zou deserteren. Voor de terugreis naar Europa volstond namelijk een kleinere bemanning: voor een schip met suiker waren minder mensen nodig dan voor een schip met slaafgemaakten. En een kleinere bemanning betekende meer winst.

Zo’n tien dagen voor aankomst werden de slaafgemaakten aan dek gehaald. Hun ketenen werden losgemaakt, zodat hun schaafwonden konden herstellen. Ze werden gewassen, geschoren en met palmolie ingesmeerd. De koopwaar moest er zo goed mogelijk uitzien.

Strandschoppers

Wat Rediker aan het einde van zijn boek beschrijft is nog moeilijker voor te stellen dan al het voorgaande. Na vierhonderd pagina’s heb je – ondanks alle beperkingen van bronnen – een beeld gekregen van de verschrikkingen aan boord van een slavenschip, een beeld dat je niet snel zal vergeten. En dan neemt de auteur je mee naar de kades van Amerikaanse havensteden als Charleston, Kingston en Bridgetown. Daar zwierven in de achttiende eeuw zieke, gebroken zeelui die de reis naar de nieuwe wereld maar ternauwernood hadden overleefd en door kapiteins van hun schip waren ‘geschopt’. ‘Kadebazen’, ‘schouwliggers’ of ‘strandschoppers’ werden ze genoemd, sommigen meer dood dan levend. ‘Ze hadden geen eten en onderdak omdat ze geen geld hadden’, schrijft Rediker. Ze konden geen plek vinden om droog te blijven, ‘behalve dat een neger nu en dan aardig genoeg was om hen in zijn hut binnen te laten’, vertelde een bemanningslid aan Thomas Clarkson, een abolitionist. ‘Sommigen van hen worden opgenomen door een negervrouw, uit medelijden, en genezen in zekere tijd’, vertelde een ander. De ene verworpene der aarde ontfermt zich over de andere. Rediker wilde zijn gruwelverhaal eindigen met een boodschap van hoop.