Discounter Action wil zich nu op duurzaamheid gaan richten

Als het aan de nieuwe topvrouw van Action ligt, zien klanten de Noord-Hollandse koopjesketen binnenkort in een ander licht. Nog voor het einde van het jaar moeten alle tweeduizend filialen zijn overgestapt op duurzamere led-verlichting. Ook wil het bedrijf dat winkels en distributiecentra vanaf dan alleen nog hernieuwbare energie gebruiken.

Het zijn slechts een paar van de duurzame veranderingen die de discounter de komende jaren wil doorvoeren. In het donderdag gepresenteerde jaarverslag heeft Action veel ruimte vrijgemaakt voor onderwerpen als klimaat, werkomstandigheden, verspilling en hergebruik. „Mensen kennen en waarderen ons om onze producten en lage prijzen. Daar willen we duurzaamheid aan toevoegen”, aldus de in januari aangetreden Hajir Hajji.

De geschiedenis van het in 1993 opgerichte Action is voorlopig vooral getekend door uitzonderlijke groei. De scherpe prijzen – gemiddeld kost een product 2 euro – trekken wekelijks zo’n 12 miljoen klanten naar de winkels, in tien Europese landen. Het maakt Action een van de meest beloftevolle winkelketens van Europa: zelfs in een jaar dat filialen in sommige landen door coronamaatregelen wekenlang dicht waren, steeg de omzet met 23 procent naar ruim 6,8 miljard euro.

Met die omvang en dat succes komt ook een verantwoordelijkheid, beseft het bedrijf. En dus is duurzaamheid een „speerpunt voor de komende jaren”, zegt Hajji (41) in haar eerste openbare optreden als hoogste baas. Ze wil laten zien dat denken aan mens en milieu niet hoeft te botsen met lage prijzen. „Duurzaamheid hoéft niet altijd meer te kosten.”

Lange weg

Dat Action zich uitspreekt over groene ambities is betrekkelijk nieuw. Pas sinds een paar jaar houdt het bedrijf uit Zwaagdijk in rapportages bij hoeveel van het gebruikte hout en katoen verantwoord is geproduceerd en welk deel van de verpakkingen herbruikbaar is. „We hebben inmiddels al behoorlijk wat stappen gemaakt, maar er is ook nog een lange weg te gaan”, zegt Hajji daarover.

Naast het aanscherpen van enkele eerdere duurzame doelstellingen, formuleert Action (68.000 werknemers) nu ook een aantal nieuwe ambities. Zo wil de winkelketen eind 2024 alle filialen van het gas af hebben en moet het energiegebruik per vierkante meter winkeloppervlak in die periode met 15 procent omlaag. Ook gaat een deel van de vrachtwagens over op biobrandstof. Het moet allemaal bijdragen aan de overkoepelende ambitie: in 2030 moet de CO 2 -uitstoot van de eigen activiteiten 50 procent lager liggen dan tien jaar eerder.

Het is voor het eerst dat Action zo concreet wordt: de uitstoot halveren. Bedoelen jullie dan de uitstoot van het héle bedrijf, of per verkocht product? Voor een bedrijf dat zo snel groeit maakt dat nogal wat uit.

„Nee, dit gaat om de absolute uitstoot, van de éigen operatie: winkels, distributiecentra, transport. Het gaat dus niet om de totale keten. De uitstoot daarvan in kaart brengen is stap twee.”

Wanneer moet dat klaar zijn?

„Daar wil ik nog geen uitspraken over doen. We hebben nu heel duidelijke doelstellingen gesteld voor onze eigen operatie. Daar is het team nu druk mee aan de slag. De reden dat we die nu delen, is omdat we ermee willen beginnen. We willen een ambitie neerzetten en de eerste stappen zetten.”

Tegelijkertijd: de meeste uitstoot zit bij winkelketens juist in die keten. De grondstoffen, productie – dat is soms wel 90 procent van het totaal.

„Nogmaals: die hele exercitie moeten we nog doen, dus daar wil ik geen uitspraken over doen. Maar de aanname dat de uitstoot daar een stuk groter is, is denk ik een hele terechte.”

In een videoboodschap heeft u het over „zero waste” en „zero carbon”. Wat bedoelt u daarmee?

„Dan heb ik het over twee onderwerpen. Het kopje ‘Planeet’, waar we het net over hadden. En ik doel op circulariteit van producten. Vorig jaar hebben we de helft van onze productgroepen onder de loep genomen: Waar wordt het geproduceerd? Met welke materialen? Hoe eindigt een product? Als je dat in beeld hebt, kun je kijken op welke vlakken je de uitstoot en verspilling kunt terugdringen. Dit jaar gaan we naar de andere helft kijken.”

Als ik ‘zero carbon’ en ‘zero waste’ hoor, dan denk ik: núl uitstoot en núl afval.

„Dat is ook een doel, maar voor verder in de toekomst.”

In hoeverre wil Action een voorloper zijn op dit gebied?

„Ik weet niet of we een voorloper willen zijn. We willen laten zien dat een discounter van onze omvang én goedkoop én duurzaam kan zijn. Daar geloven we in. Met onze schaal kunnen we echt impact hebben.”