De Melkweg kreeg in etappes z’n vorm

De Melkweg lijkt op een gigantisch spiegelei, met zijn diameter van zo’n honderdduizend lichtjaar, een dikte van zesduizend lichtjaar en een kleine verdikking in het midden. Het stelsel bevat honderden miljarden sterren.

Die formatie ontstond niet ineens maar in verschillende fases. Al zo’n 800 miljoen jaar na de oerknal begon de vorming van de buitenste sterrenschijf. Twee miljard jaar daarna was het bolvormige gebied rondom de Melkweg (de halo) ‘af’, terwijl de buitenste schijf nog doorontwikkelde. Pas veel later ontstond de binnenste, kleinere sterrenschijf, waar ook de zon in zit.

Dit zijn conclusies uit de méést nauwkeurige reconstructie van de vroege geschiedenis van de Melkweg tot nu toe. Twee astronomen uit Duitsland publiceerden de resultaten daarvan deze week in Nature.

De Melkweg bestaat uit grofweg twee componenten: de binnenste en de buitenste schijf. De binnenste is de kleinere schijf en is dichtbevolkt met sterren. Om die schijf zit een minder dichtbevolkt omhulsel: de buitenste, grotere schijf. Een bolvormige halo van dezelfde diameter omvat de gehele Melkweg. Ook daarin zitten sterren, maar veel minder dan in de schijven.

Al sinds de jaren vijftig krijgen astronomen steeds een iets beter beeld van wanneer die verschillende onderdelen van de Melkweg ongeveer ontstonden, door de leeftijden van de sterren erin te schatten. Ze vermoedden dat de buitenste schijf eerder ontstond dan de binnenste. De hoeveelheid ijzer in de sterren van de binnenste schijf is gemiddeld vier keer hoger dan die in de buitenste schijf en over het algemeen geldt: hoe hoger het ijzergehalte, hoe jonger de ster.

In 2018 kwamen de eerste aanwijzingen dat de halo pas gevormd werd toen de Melkweg met Gaia-Enceladus, een kleiner stelsel, botste. De Melkweg slokte daarbij sterren op uit het kleinere stelseltje en bijna alle sterren in de halo komen daaruit.

„Vermoedelijk was dat ná de ontwikkeling van de buitenste schijf”, zegt Amina Helmi, sterrenkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen en niet bij de studie betrokken.

Voor het eerst kunnen we verder dan tien miljard jaar terug in de tijd kijken

De nu gemaakte reconstructie geeft voor het eerst een gedetailleerd beeld van welk onderdeel van de jonge Melkweg wanneer ontstond. De onderzoekers maakten daarvoor gebruik van nauwkeurige klokken in het heelal: subreuzen. Dat zijn lichte sterren die bijna aan hun einde zijn. Wanneer lichte sterren (zoals de zon) niet genoeg brandstof meer hebben, zwellen ze op tot een rode reus, waarbij ze honderden keren groter worden. In die overgang, nét voordat ze hun maximale grootte bereiken, noemen astronomen ze subreuzen. Bij subreuzen is de helderheid direct gekoppeld aan de leeftijd ervan.

Nooit eerder werden subreuzen grootschalig gebruikt voor datering, omdat ze lastig te vinden zijn. Sterren zitten maar enkele miljoenen jaren in de subreusfase, kort voor astronomische begrippen.

Maar de astronomen in Duitsland slaagden erin 247.104 nabije subreuzen te vinden in de gegevens van de Europese Gaia satelliet en de Chinese Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope in China. Nadat de astronomen de leeftijden van die sterren bepaald hadden, keken ze uit welk onderdeel van de Melkweg de sterren kwamen op basis van hun chemische samenstelling en beweging.

De resultaten bevestigen het vermoeden dat de buitenste schijf eerder ontstond dan de binnenste schijf. De grotere schijf begon al zo’n 800 miljoen jaar na de oerknal te ontwikkelen, blijkt uit de reconstructie. De halo van de Melkweg ontstond bijna parallel met die buitenste schijf.

Twee miljard jaar later was die halo af door de botsing van de Melkweg met Gaia-Enceladus. Dat was een verrassing: de botsing vond een miljard jaar eerder plaats dan eerder geschat. De botsing leidde tot de vorming van de rest van de buitenste schijf. Pas in een latere fase, zo’n acht miljard jaar geleden, ontstond de binnenste schijf met de zon erin.

„Knap gedaan”, zegt Anthony Brown, astronoom aan de Universiteit Leiden en evenmin bij de studie betrokken. „Het berekenen van sterleeftijden is enorm lastig. Met zoveel subreuzen kunnen we voor het eerst verder dan tien miljard jaar terug in de tijd kijken.”

Helmi: „Fantastisch is ook dat het gewoon relatief nabije sterren zijn, waarmee we onze eigen vroege geschiedenis kunnen reconstrueren.”