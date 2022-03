Te koop: twee paradijselijke eilandjes met een grote smet

Hagelwitte stranden omzoomd met palmbomen aan een azuurblauwe zee. Een belastingregime dat nog milder is dan het tropische klimaat. En dat alles op slechts twee uur vliegen van Miami. Little St. James en Great St. James bieden alle voordelen die Amerikaanse superrijken doorgaans zoeken bij de aanschaf van hun eigen Caribische eilandje. En nu staan ze te koop voor een richtprijs van 125 miljoen dollar (114 miljoen euro).

De vraag is of ze dat bedrag werkelijk gaan opleveren. De paradijselijke eilandjes hebben één slecht verborgen gebrek: de vorige eigenaar was de veroordeelde pedoseksueel Jeffrey Epstein. De in 2019 overleden multimiljonair zou er meisjes zo jong als elf of twaalf jaar per jacht of privéjet hebben laten aanvoeren om ze in totale afzondering te kunnen misbruiken. Daarbij ontving hij mogelijk ook gasten uit de hogere politieke en zakelijke kringen waarin de financier decennia verkeerde.

Zo heeft onder anderen Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre verklaard dat ze op Little St. James werd misbruikt door de Britse prins Andrew, toen ze nog minderjarig was. Dit jaar trof Giuffre een financiële schikking met de Windsor-telg, die de beschuldigingen ontkent.

En justitie van de Amerikaanse Maagdeneilanden, de archipel waartoe de eilandjes behoren, klaagde Epstein begin 2020 postuum aan voor het „verhandelen, verkrachten, seksueel misbruiken en gevangenhouden” van tientallen minderjarige meisjes en jonge vrouwen tussen 2001 en 2018. Volgens deze tenlastelegging probeerde een meisje van 15 zelfs zwemmend van het eiland te ontsnappen, maar werd ze onderschept en werd haar paspoort afgepakt.

Exclusief vastgoed geveild

Epstein werd in de zomer van 2019 dood aangetroffen in zijn New Yorkse cel, volgens de autoriteiten pleegde hij zelfmoord. Een maand eerder was hij opgepakt op verdenking van jarenlang misbruik van jonge meisjes uit kwetsbare gezinnen – een misdrijf waarvoor hij in Florida al eens werd veroordeeld, maar een opmerkelijk milde straf wist te ritselen bij justitie.

Sinds Epsteins dood wordt zijn wereldwijde vastgoedportefeuille op de markt gebracht, onder meer om zijn slachtoffers schadevergoedingen uit te keren. Het betreft panden op zeer exclusieve locaties. Zijn beroemde townhouse aan de Upper East Side van Manhattan in New York leverde 51 miljoen dollar op. Zijn huis in Palm Beach in Florida werd voor 18,5 miljoen door een projectontwikkelaar gekocht, die het sloopte om een nieuw pand op het perceel te zetten. Ander vastgoed, zoals een ranch in New Mexico en een appartement in Parijs, wachten nog op nieuwe kopers, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.

De twee eilanden zijn nu aan de beurt. Epstein kocht Little St. James – met 36 hectares het kleinste en meest ontwikkelde eiland – in 1998 voor bijna 8 miljoen dollar. Het beschikt onder meer over een helikopterplatform, een eigen aanlegsteiger, een tankstation, twee zwembaden, een hoofdgebouw, vier gastenvilla’s, drie privéstrandjes, een sportschool en een tiki-hut, aldus de brochure die The Journal inzag.

Het 65 hectare grote Greater St. James, dat Epstein in 2016 voor 22,5 miljoen verwierf, is minder bebouwd, maar heeft wel een eigen zeereservaat. Volgens de aanklacht van justitie op de Maagdeneilanden kocht hij dit tweede eiland via een stroman om zich af te schermen van eventuele pottenkijkers.