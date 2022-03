Dapper besluit van tennisster Barty kan dienen als voorbeeld

En ineens was ze weg. Het afscheid van Ash-leigh Barty, de beste tennisster van de wereld, kwam woensdag als een daverende verrassing. Vijfentwintig jaar oud, nog een heel sportleven voor zich. De Australische was er, simpel gezegd, klaar mee. Letterlijk. Ze had niets meer te geven. Als de sportwereld, fans of tegenstanders dat niet kunnen begrijpen – het zij zo. Want het is háár leven. Het waren háár inspanningen, háár pieken en dalen, het was háár stress. En de winnares van onder meer Wimbledon en de Australian Open wil andere dingen doen. Een leven dat haar niet het hele jaar de wereld over jaagt.

Het komt niet vaak voor dat toppers hun sport al op jonge leeftijd de rug toekeren. De Belgische tennissters Justine Henin (25) en Kim Clijsters (23) stopten jong, maar keerden terug op de baan. Dat gold ook voor de Zweed Björn Borg – vijfvoudig Wimbledon-winnaar – die in 1982 stopte toen hij 26 was.

Dichter bij het heden zag de schaatswereld al even aankomen dat de Zweed Nils van der Poel (25) zou stoppen op zijn hoogtepunt, twee olympische titels in Beijing. Ook hij heeft nog meer te doen in het leven.

Van der Poel kon zich spiegelen aan de Amerikaan Eric Heiden, die als 21-jarige alle vijf gouden medailles won bij de Winterspelen in Lake Placid (1980), tevens het eindpunt van zijn schaatscarrière. Daarna reed hij als profwielrenner onder meer de Tour de France – voordat hij zich op Stanford University opnieuw omschoolde. Hij is nog altijd uiterst succesvol als orthopedisch chirurg in Park City, Utah.

Fans, sponsors, pers: buitenstaanders zullen nooit weten hoe zwaar het leven van een sporter werkelijk is

Nergens staat geschreven dat een topsporter moet doorgaan totdat de kaars langzaam dooft. Het olympische motto citius, altius, fortius is een aanmoediging, geen wet. De geschiedenis toont voorbeelden te over van sporters die, achteraf gezien, te veel eisten van hun lichaam en hun geest, eindeloos opgezweept door successen, door tegenslagen, door gevoelens van revanche, of verleid door lucratieve contracten, nakende records, smachtende supporters of commerciële kansen.

Toeschouwers, sponsors, journalisten en andere relatieve buitenstaanders zullen nooit weten hoe zwaar het leven van een sporter werkelijk is. Het spartaanse trainingsregime dat nodig is voor die luttele hoogtepunten die de wereld uiteindelijk te zien krijgt; de enorme belasting van het lichaam, al van jongs af aan; de sociale en fysieke opofferingen; de enorme druk door de hoge verwachtingen van coaches, commerciële partijen, fans en pers; de impact van blessures – fysiek en emotioneel.

Hoe mooi het ook kan zijn, topsport is lijden. Niet alleen voor verliezers, ook voor winnaars. De Japanse tennisster Naomi Osaka deed vorig jaar een boekje open over de mentale last die haar leven vergezelde. Dag in, dag uit. Het leidde tot een mediastorm die haar problemen alleen maar onderstreepte. Hetzelfde gold voor de Amerikaanse Simone Biles, beste turnster aller tijden, die vorig jaar – 24 jaar oud – bij de Spelen van Tokio brak onder de meedogenloze druk die haar status jarenlang met zich mee had gebracht. En Tom Dumoulin, die zijn wielercarrière onderbrak toen het topsportleven hem te veel werd.

De beste tennisster van de laatste jaren besloot deze week dat het tijd wordt voor een leven als Ash Barty, de mens, in plaats van Ash Barty, de sportvrouw. Haar dappere besluit mag een boodschap zijn voor iedereen. Niemand weet beter wat persoonlijk geluk brengt dan de sporter zelf. Wat de buitenwereld daar ook van vindt. Wellicht kan ‘de sportwereld’, en alles wat daar omheen hangt, er iets van leren.