Corsica pakt zó de wapens weer op

„Als er nu nóg niets verandert, dan komen de wapens weer tevoorschijn.” De 62-jarige televisiemedewerker Gérald Noel-Augustin trekt zijn dunne wenkbrauwen tot ver boven zijn zilverkleurige bril, alsof hij zijn voorspelling kracht wil bijzetten.

Noel-Augustin is weggedoken in een dikke jas; het is koud op deze heldere avond in de Corsicaanse hoofdstad Ajaccio. Toch ging hij even naar buiten om net als tientallen anderen een kaarsje aan te steken bij de kathedraal van Ajaccio, ter nagedachtenis aan de in de gevangenis vermoorde nationalistische militant Yvan Colonna, die deze vrijdag zal worden begraven. Elders in stad hangen de Corsicaanse vlaggen halfstok.

De dood van ‘Yvan’ – de eilandbewoners noemen hem liefkozend bij zijn voornaam – is het keerpunt waar Noel-Augustin over spreekt. De moord heeft op het eiland tot woede en protesten geleid, omdat het de Franse staat wordt aangerekend dat Colonna in gevangenschap kon worden aangevallen. Ook de vurige wens voor meer autonomie die getuige verkiezingsuitslagen bij veruit de meeste Corsicanen leeft, is opnieuw komen bovendrijven. Op het eiland wordt Frankrijk – dat het eiland in 1768 kocht van de republiek Genua – beschouwd als kolonisator, die de Corsicaanse taal en cultuur verdrukt. Over het hele eiland staan de woorden ‘bevrijd Corsica’ op muren en bruggen gespoten.

Consultaties

„Door dit menselijke drama zijn we op een kantelpunt beland”, zegt Pascal Zagnoli (22) van de nationalistische partij Partitu di a Nazione Corsa, gekleed in een donkerblauwe polo, in een chique café in Ajaccio; hij kent en groet alle bedienden en klanten die voorbijlopen. „Deze vreselijke gebeurtenis moest gebeuren, opdat de Franse staat realiseerde dat ze ons serieus moeten nemen”, aldus Zagnoli. Naar aanleiding van de dood van Colonna heeft de Franse regering consultaties aangekondigd met de autoriteiten van het eiland om te praten over meer autonomie; eind 2022 moeten deze afgerond zijn.

Minister Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken) stelde bij een bezoek aan het eiland dat „de Franse staat bereid is om zo ver te gaan als autonomie” voor Corsica. Eén van de eisen van de Corsicanen is al ingewilligd: twee andere veroordeelde militanten worden overgebracht naar een gevangenis op het eiland.

Het wordt de Franse staat aangerekend dat Colonna in de cel werd aangevallen

Dat klinkt misschien veelbelovend, maar Zagnoli is kritisch. „Ik ben nogal sceptisch over de timing, zo vlak voor de presidentsverkiezingen. En ook de einddatum van de gesprekken is wel erg vroeg: je kunt niet in een paar maanden een echte institutionele evolutie bewerkstellingen.”

Noel-Augustin benadrukt dat al sinds het begin van het gewapende verzet, eind jaren zeventig, „allerlei beloftes gedaan zijn door Parijs”. „En er waren gesprekken, presidenten volgden elkaar op, ministers volgden elkaar op. Maar uiteindelijk gebeurde er helemaal niets.”

Pinautomaten dichtgetimmerd

Het wantrouwen is niet generatiegebonden: Corsicanen van jong en oud tonen zich zeer sceptisch over de Franse staat. Zo zegt de vijftienjarige scholier Margo Moinard in Bastia, de tweede stad van het eiland, dat de regering enkel reageert vanwege de rellen na de aanval op Colonna. „Ik denk dat ze deze gesprekken nu alleen aankondigen om de boel te kalmeren. Het zijn op dit moment alleen nog maar woorden, we moeten nog maar afwachten of daar ook daden aan vastzitten.”

Een paar meter bij haar vandaan zijn met rode graffiti op een muur de woorden Gloria A Te Yvan (‘glorie aan jou, Yvan’ in het Corsicaans) gespoten; even verderop vertoont het asfalt een grote brandplek. Verderop in het stadje zijn pinautomaten dichtgetimmerd. Ook in Ajaccio zijn de sporen van de protesten aanwezig: op de voorgevel van het statige pand waarin de lokale rechtbank is gevestigd, zit een enorme roetvlek. En voor het stadhuis is een banner gespannen met de naam van Colonna.

Op de voorgevel van de statige rechtbank in Ajaccio zit een enorme roetvlek

En dus houdt het hele eiland in deze week van rouw rekening met de terugkeer van geweld. Het beruchte Nationaal Bevrijdingsfront van Corsica (FLNC), dat vorige eeuw honderden aanslagen pleegde op regeringsgebouwen op het eiland, maar in 2014 de wapens neerlegde, heeft al gedreigd de gewapende strijd te hervatten als „de Franse staat doof blijft” voor de wensen van Corsica. Noel-Augustin: „Die wapens zijn neergelegd, maar ze zijn niet netjes bij de politie ingeleverd”. Een krantenverkoper fluistert toe dat „de bommen zullen terugkeren” als de Corsicaanse eisen niet worden ingewilligd; een oudere dame met grote zonnebril verwacht „geweld zoals je dat nog nooit hebt gezien”.

Ook de Franse regering lijkt zich bewust van het dreigende geweld: president Emmanuel Macron riep onlangs op tot „kalmte en verantwoordelijkheid” en suggereerde dat de gesprekken over autonomie niet kunnen plaatsvinden onder gewelddadige omstandigheden.

En dus houdt Corsica zijn adem in: leidt de dood van martelaar Yvan Colonna dan eindelijk tot meer zeggenschap voor het eiland, of stort zijn overlijden het eiland terug in een periode van geweld?