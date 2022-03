Cabaretier Andries Tunru (30) is een ras-entertainer

Andries Tunru is druk en houdt van aandacht, hij weet het. Daarom vond hij de katholieke kerk vroeger ook zo leuk, je hoefde er als klein kind weinig te presteren om in het middelpunt te staan. „De katholieke kerk is als de Efteling: pracht, praal, kind steeds kwijt.”

In 2017 won Tunru (30) de persoonlijkheidsprijs op Cameretten. In zijn tweede solo In Theorie bewijst hij in een flitsende voorstelling dat zijn bravoure niet misplaatst is. Tunru is een goede improvisator en blinkt uit in zijn muzikale acts.

Zo is er een geestige parodie op een lied van rapper Lange Frans en een muzikale quiz waarin de absurditeit van verkiezingsprogramma’s doorgelicht wordt. De verschillende acts en anekdotes worden bijeengebracht onder de metafoor van een ‘zwaartedeken’, het meegebrachte object schafte Tunru vorig jaar aan in een poging meer rust te vinden. Onder de twaalf kilo zware deken kan hij even ontsnappen uit de chaotische en complexe wereld. Maar trek alleen ’s nachts zo’n deken over je hoofd, houdt Tunru ons voor. Als je het ook overdag doet, ontneem je jezelf het zicht op de werkelijkheid.

Ras-entertainer

In een serie komische nummers toont Tunru hoe de werkelijkheidsbeleving van mensen kan verschillen. Grappig is een scène waarin Tunru beeldend laat zien hoe de bestuurder van een auto met ‘sportuitlaat’, producent van een indrukwekkend ronkend geluid, zijn zegetocht over de weg heel anders beleeft dan een passerende voetganger. Een hoogtepunt is de jeugdherinnering over de ‘Christelijke rap’ die hij moest maken op het nummer ‘Gangsta’s Paradise’. Hij heeft de rap nogmaals hertaald, het is een geweldige tekst geworden waarin de kerk op vileine wijze wordt bespot.

Hoewel niet alles werkt – bij het thema ‘thuiswerken tijdens corona’ kust ook Tunru clichés wakker – is In Theorie een zeer geslaagde voorstelling. Tunru is een ras-entertainer die bewijst zijn komische en theatrale talenten te kunnen verpakken in een coherent en soepel verhaal.

Cabaret In Theorie. Door: Andries Tunru. Gezien: 23/3, Stadsschouwburg Utrecht. Tournee tm 26/5 Inl: andriestunru.nl ●●●●●