Bij Gerard Bor (1945-2022) moest het kleinste detail perfect zijn

Of het kunst was of kunststukjes waren, moet de tijd uitwijzen. De werken, waar de begin dit jaar overleden Gerard Bor het bekendst mee werd, vergden in elk geval een absurd scherpe blik en zeer verfijnde motoriek en techniek. Het lukte hem om een goed gelijkend zelfportret van twee millimeter te schilderen. De tekst van het volledige ‘Onze Vader’ paste bij hem op een cirkel ter grootte van een dubbeltje. Het publiek kon die precisie alleen met een microscoop of een vergrootglas waarnemen.

Gerard Bor in het laatst jaar van zijn leven, gekleed in zijn lievelingskleur. Foto privécollectie

Bor kwam uit een artistiek milieu. Zijn vader was kunstschilder, gespecialiseerd in het magisch realisme. Zijn moeder bestierde het huishouden, maar kon ook goed zingen. Gerard was de op een na oudste van vijf zonen. In 1958 verschenen ze allemaal op tv in de quiz Van je familie moet je ’t hebben van Mies Bouwman. Voor het oog van de natie toonden ze hun kunsten als strijkquintet.

Twee van hen zouden professioneel violist worden. „Gerards talent lag bij het schilderen”, vertelt broer Joep Bor, die het zelf schopte tot hoogleraar niet-westerse uitvoerende kunsten in Leiden. „Mijn vader maakte voor Gerard een hoekje vrij in zijn atelier, leerde hem van alles en liet hem ook meewerken aan restauratie-opdrachten die hij uitvoerde.”

In 1963 kwam de jonge Bor terecht op de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem. „Gerard had thuis al veel geleerd, was geen beginneling meer”, herinnert jaargenoot Joep Homerson zich. Samen deelden ze hun interesse voor het realisme. Bors studie duurde slechts een jaar. Homerson: „De directeur riep Gerard, mij en Herman Brood, die ook bij ons in de klas zat, bij zich. We konden kiezen: of we knipten ons lange haar af of we hoefden niet meer te komen. We kozen voor het laatste.”

Daarna werkten Homerson en Bor nog een aantal jaren samen in hetzelfde atelier. „’s Winters kon het er stervenskoud zijn. We probeerden het met een kolenkacheltje nog een beetje warm te krijgen. Als de wind verkeerd stond, sloeg de rook naar binnen.”

In 1968 belandde Bor via een kennis in Maastricht. Hij deed er restauratiewerk en werkte ondertussen aan zijn eigen schilderijen. Bij de grote werken kon dat decennia duren. Homerson: „Ik heb Gerard nog weleens gegoogled en zag toen dat hij nog steeds met een werk bezig was, waaraan hij al in Arnhem was begonnen. Een stilleven met een krant waarvan hij de lettertjes een voor een schilderde. Dat gaat zelfs mij te ver.”

Joep Bor: „Het kleinste detail moest en zou perfect zijn. Hij heeft ze nooit verkocht. Ook omdat er zoveel manuren in zaten. Als hij die allemaal verrekende in de prijs, zouden ze onbetaalbaar worden.”

Af en toe besteedde de landelijke tv aandacht aan Bor. De stoel kwam langs voor een portret. Kopspijkers ontving hem in de studio. De programma’s presenteerden hem vooral als curiosum.

Enigszins zonderling was Bor ook wel. Broer Joep: „Hij had geen deurbel, geen telefoon, geen tv, geen computer. Eigenlijk leefde hij nog in de negentiende eeuw. Als hij zich op straat vertoonde, viel hij op door zijn baardje met gekrulde snor en de jasjes en overhemden in zijn lievelingskleur geel. Maar meestal stortte hij zich op schilderijen of op pentagrammen, nog zo’n obsessie van hem.”

Bijna monomaan kon hij dagen achter elkaar – zonder tussentijds te rusten – aan iets werken. „Een paar handvol noten of wat spul uit een potje volstonden als voedsel. Dat was een soort stoornis. Hij heeft nooit van eten gehouden en woog heel weinig. Naar een dokter ging hij nooit. Problemen zouden zich vanzelf wel oplossen.”

Stilleven Paris toujours (1996). Schilderij Gerard Bor, Foto Marc Pluim

Aan het einde van zijn leven bleek dat niet langer het geval. Bor werd opgenomen in woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht. De man die zo lang volstrekt zijn eigen gang was gegaan, oogde daar volgens zijn broer Joep best gelukkig. „Hij genoot van het mooie uitzicht, had voor het eerst tv en kreeg aandacht van de mensen van de verpleging die hem een aardige, interessante man vonden.”

Bor overleed op 3 januari van dit jaar. Zijn vroegere woning was toen al leeggeruimd. „Gerard had niets geregeld wat betreft nalatenschap. Wat hem betreft kon niks weg: alles in zijn huis was kunst.” Een aantal van zijn grote werken is geschonken aan het Museum Arnhem. Het stilleven Paris toujours hangt vanaf april op de openingstentoonstelling van die instelling. De rest van Bors oeuvre is opgeslagen en wacht op een mooie bestemming.