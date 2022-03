Biden pleit ervoor Rusland te weren uit G20

De Amerikaanse president Joe Biden wil Rusland weren uit de G20. Dat heeft hij donderdag gezegd in Brussel, waar hij was voor gesprekken in NAVO- en G7-verband. Rusland zou zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt niet langer deel uit moeten kunnen maken van het internationale forum gericht op economische samenwerking, aldus Biden volgens internationale persbureaus. „Uiteindelijk hangt het af van de G20”, voegde hij daaraan toe.

Andere G20-landen als China en Indonesië hebben al uitgesproken dat ze niets zien in een verwijdering van Rusland uit het overleg. Als ze daarbij blijven moet ook Oekraïne voor de volgende bijeenkomsten van de G20 worden uitgenodigd, meent Biden. Komend najaar vindt de volgende top van de G20 plaats op het Indonesische eiland Bali. De Russische president Poetin heeft al laten weten dat hij van zins is de top bij te wonen.

De G7 (destijds de G8), een andere overlegstructuur met de belangrijkste westerse industrielanden, waar Rusland onderdeel van uitmaakte, verbande Moskou acht jaar geleden na de inlijving van het Oekraïense schiereiland De Krim.

