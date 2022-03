Biden houdt het Westen op koers tegen Rusland in drie speciaal ingelaste toppen

Europa blijft zich opdringen. Joe Biden trad 14 maanden geleden aan met het voornemen zich te concentreren op dé uitdaging van de 21ste eeuw: de concurrentie met China. Nu is hij terug in Europa – om een westers front overeind te houden in een oorlog met Rusland. Het afscheid van Europa laat nog even op zich wachten.

Biden maakte donderdag zijn opwachting op drie speciaal ingelaste toppen: van de NAVO, de G7 en de EU. In de westerse reactie op Poetins oorlog draagt de NAVO zorg voor defensie en veiligheid en legt de EU zich toe op sancties, wapenleveranties, economische steun en de opvang van vluchtelingen. De G7, waarvan ook Japan lid is, is van belang voor de coördinatie van economische maatregelen.

De NAVO beantwoordt de Russische agressie met een verhoging van defensie-uitgaven en een duurzame versterking van de verdediging van Oost-Europa. De zeven rijke landen spraken donderdag geen nieuwe sancties af, maar pakten wel de handel in Russisch goud aan, waardoor Moskou geen goud meer kan verkopen om de roebel te steunen. De EU besprak donderdag de mogelijkheid van extra sancties, maar overeenstemming tekende zich aan het begin van de avond nog niet af – een importverbod op Russische energie blijft een moeilijk te nemen horde.

Al als presidentskandidaat verklaarde Biden dat de wereld gevangen was in een groot gevecht tussen autocraten en democraten. Hij wilde de democratische wereld weer herenigen rond de Amerikaanse vlag. De autocratische dreiging was reëel, maar voelde ver weg. Kon Biden in december nog volstaan met een goedbedoelde maar vrijblijvende ‘democratietop’, nu moet het Westen onder zijn leiding nadenken over sancties, de inzet van chemische wapens en nucleaire dreiging.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski sprak de vergaderingen per video toe. Aan de NAVO vroeg hij ’s ochtends dezelfde militaire middelen om de Oekraïense bevolking en steden te verdedigen als Rusland inzet om aan te vallen. Hij vroeg de NAVO om 1 procent van haar materiaal, waaronder tanks en vliegtuigen. Zelensky beschuldigde Rusland ook van de inzet van fosforgranaten, zonder daarvoor bewijs te leveren. Biden waarschuwde begin deze week al dat Rusland mogelijk chemische wapens zal inzetten. De NAVO besloot daarop Kiev te voorzien van beschermingsmiddelen, medicijnen, en training voor een aanval met ABC-wapens (atomaire, biologische en chemische).

Donderdag bleek dat de opperbevelhebber van de NAVO ook voor de eigen manschappen de bescherming tegen „chemische, biologische, radiologische en nucleaire” dreigingen heeft geactiveerd. De publieke ‘bewijsvoering’ is indirect. De NAVO wijst erop dat Rusland eerder chemische middelen gebruikte en nu het Westen en Oekraïne ervan beschuldigt chemische wapens voor te bereiden om daarin dan een excuus te vinden ze zelf in te zetten.

Ontelbare ontmoetingen

In de aanloop naar de oorlog smeedden de VS een westers verbond. Na aanvankelijke klachten uit de Baltische landen, die zich gepasseerd voelden, werd het adagium: geen besluiten over Europa zonder Europa. In ontelbare diplomatieke ontmoetingen werd de Atlantische band aangehaald, de herinnering aan de ontwrichting die Bidens voorganger Donald Trump doelbewust veroorzaakt had vervaagde.

Biden hoefde zich donderdag om aandacht in elk geval geen zorgen te maken. In de wandelgangen was te zien hoe de Britse premier Boris Johnson Biden na de groepsfoto handig kaapte voor een snel onderonsje, alleen maar om te constateren dat de Franse president Emmanuel Macron, achterop komend, stilletjes, maar onverbiddelijk tussen hen in ging lopen.

Bidens verbond hield ook na het uitbreken van de oorlog stand. De toppen-marathon in Brussel en het aansluitende bezoek van Biden aan Polen deze vrijdag zijn vooral bedoeld om eenheid te demonstreren. Op de NAVO-vergadering stonden twee begrippen centraal, aldus premier Mark Rutte. „Vasthoudendheid”, want de NAVO-landen realiseren zich dat het conflict nog lang kan duren en „eensgezindheid.” Naarmate de oorlog langer duurt wordt eenheid lastiger.

De NAVO heeft een simpele rode lijn: geen directe militaire confrontatie met Rusland, behalve als Rusland NAVO-grondgebied aanvalt. Oost-Europese landen, die zichzelf bedreigd voelen, doen steeds weer voorstellen die Oekraïne weliswaar helpen maar die directe militaire confrontatie uitlokken. Dat geldt zeker voor de instelling van een no-fly-zone boven Oekraïne waarvoor de NAVO Russisch luchtdoelgeschut, dat in Rusland staat, zou moeten vernietigen. En het geldt in deze fase van het conflict ook voor het voorstel van Polen een westerse vredesmacht te sturen. Een vredesmacht kan eigenlijk alleen als er al een no-fly-zone is.

Nu er steeds vaker gesproken wordt over het risico van ABC-wapens, dringt zich ook de vraag op wat de NAVO in dat geval zal doen – zal de rode lijn dan verschuiven? Kan het bondgenootschap dan ook nog afzijdig blijven? NAVO-baas Jens Stoltenberg, die nog een jaartje langer blijft, zei dat de inzet van chemische wapens „het conflict volledig zou veranderen”. Rutte zei: „De NAVO denkt na over dat soort vraagstukken.” Biden zei dat een aanval niet zonder weerwoord zou blijven en dat de aard van de reactie bepaald wordt door de aard van aanval.

President Joe Biden had geen gebrek aan aandacht op de ingelaste toppen. Zo had hij onderonsjes met premier Boris Johnson en president Emmanuel Macron, en sprak hij onder anderen met NAVO-baas Jens Stoltenberg. Foto’s John Thys / AFP en Henry Nicholls / PA Wire

Eensgezindheid

Sancties, het belangrijkste westerse wapen tegen Rusland, zijn ook niet bijster geschikt voor eensgezindheid. Elk land let op zijn eigen belangen en afhankelijkheid. Na vier EU-sanctiepaketten spitst de politieke discussie zich toe op importembargo’s op Russische fossiele energie. Moskou financiert de oorlog deels met de afzet van olie, gas en steenkool. Landen die in hoge mate afhankelijk zijn – Duitsland en Italië – zien niet alleen op tegen de economische gevolgen, maar vragen zich ook af hoe ze hun samenlevingen draaiende moeten houden. De Duitse kanselier Olaf Scholz waarschuwde dat een onmiddellijke ban op Russisch gas zou leiden tot een recessie.

De EU werkt aan een plan om de import van Russisch gas binnen een jaar met tweederde te verminderen. Om het voor Europa gemakkelijker te maken af te kicken van Russisch gas zouden de VS nog dit jaar 15 miljard kuub vloeibaar gas kunnen leveren, aldus de Financial Times. De VS en de EU zouden deze vrijdag details officieel bekendmaken, aldus de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. De Amerikaanse levering zou voorzien in ongeveer een derde van de Europese doelstelling. De Russische eis dat energie alleen nog maar afgerekend mag worden in roebels, maakte weinig indruk: alle verdragen zijn in dollars of euro zei Scholz schouderophalend.

Intussen is de concurrentie met China niet verdwenen, niet als structurele uitdaging, niet in de huidige oorlog. Het Westen vindt dat China aan de verkeerde kant van de streep is gaan staan, door de aanval niet veroordelen en Poetins klachten over de NAVO te onderschrijven. De VS waarschuwden China vorige week uitdrukkelijk Rusland niet ook nog te helpen. De vraag is nu hoe Beijing aangepakt moet worden. Biden hintte op economische gevolgen mocht China Moskou steunen.

Volgende week staat een top tussen de Chinese leider Xi Jinping en de top van de EU op de agenda. De vraag is hoe hard de EU zich dan zal opstellen. De Europeanen klonken vooralsnog behoedzaam. Scholz ontweek de vraag naar maatregelen tegen China. De Italiaanse premier Mario Draghi zei dat China noch op de NAVO-top noch tijdens de G7 verketterd was. „Integendeel, er is juist hoop dat China kan bijdragen aan een vredesproces.”

Poetins oorlog heeft de verhouding tussen het Westen en Rusland al volledig gewijzigd. Poetins oorlog zal ook de band met China opnieuw inkleuren – welke keuzes China ook maakt.