Afhaakcultuur

Het is een terugkerend fenomeen: bij alle verkiezingen ontpop ik me tot ongevraagde politieke vraagbaak en stuur ik vrienden en familie artikelen, linkjes naar debatten en interviews met politici, in de hoop ze met zachte hand te dwingen hun stemkaart te gebruiken. Afgelopen weken appte, mailde en belde ik – als ware ik onderdeel van een campagneteam – iedereen in mijn omgeving met vriendelijk doch dringend verzoek zijn of haar burgerplicht te doen. „Denk aan de woningmarkt!” stuurde ik de één. „Het is misschien niet mijn partij, maar ik denk dat hun idealen dicht bij die van jou komen”, stuurde ik de ander. Mijn oproep was helder: het maakt me niet uit op wie je stemt, áls je maar stemt. Daar waar ik voorheen met twijfelaars verzandde in een discussie over nut en noodzaak van het stem-uitbrengen – „ze doen toch niet wat ze beloven” – leek zelfs dat debat verstomd. De reactie, complete stilte, was een voorbode van de historisch lage opkomst, zo blijkt nu.

Slechts 38,9 procent van de Rotterdammers stemde, met in sommige wijken nog geen 18 procent. Voor de wijkraden was het zo mogelijk nog triester: daar bleef de teller staan op 35,4 procent. Traditiegetrouw volgden de analyses van kranten en online publicaties over die lage opkomst. Zo sprak het AD met twintig Rotterdammers die allemaal zo hun eigen reden hadden, variërend van „geen vertrouwen in de politiek” tot „jongeren worden onvoldoende betrokken bij de politiek”. Teleurgesteld in de opkomst heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek.

Nieuw is dit niet. Onderzoeken naar beweegredenen zijn er te over. Het Kieskompas onderscheidt bijvoorbeeld vier types niet-stemmers: de boze afhaker, de kwetsbare buitenstaander, de levenscyclus-afhankelijke instapper en de toevallige thuisblijver. Wat opvalt is dat vooral jongeren, mensen met een zeer hoge economische kwetsbaarheid en mensen met een lager opleidingsniveau, niet stemmen. En laat van alle gemeenten nou net Rotterdam de meeste inwoners met een laag inkomen hebben. Sterker: ook het gemiddelde inkomen van onze stad is, vergeleken met de andere grote steden, het laagst. Giet daar nog een pandemiesausje overheen en je hebt de perfecte cocktail van onverschilligheid. Politieke interesse zou geen kwestie van luxe moeten zijn, maar blijkt dat in onze stad wel te zijn. Het is een Catch 22: wie bezig is met overleven, heeft niet altijd ruimte voor politieke zaken, terwijl het nu net de politiek is die keuzes kan maken om het leven wat draaglijker te maken.

Het maakt de laatdunkende toon waarop VVD-lijsttrekker Vincent Karremans op verkiezingsavond zijn publiek toesprak, des te onverteerbaarder. „We staan nu op 10 procent van de stemmen”, zei hij. „Maar Hillegersberg moet nog geteld worden. En dat is geen Vogelaarwijk.” Bij de VVD mag dan een feestje worden gevierd, het Rotterdamse stadsbestuur als geheel heeft gigantisch verloren.

Ook Karremans is zich daar heus wel bewust van – afgelopen weekend zei hij bij Buitenhof dat de uitslag „pijn” doet en gaf hij de politieke afrekencultuur de schuld. Een fascinerende observatie voor een VVD’er, want zelfs na één van grootste misstanden in de Nederlandse parlementaire geschiedenis – het toeslagenschandaal – besloot de politiek dat Rutte gewoon als premier kon aanblijven. Het is eerder het gebrek aan afrekencultuur dat leidde tot een afhaakcultuur. En dat is zeker, misschien zelfs juist, de VVD aan te rekenen.

