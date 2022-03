Zware botten bewijzen: roofdino Spinosaurus peddelde door het water

Door ondiep water waden, kopje onder prooien opduiken: voor tal van vogels is het de gewoonste zaak van de wereld. Maar ook hun verre voorouders, niet-vliegende dinosauriërs, leefden soms ín het water. Dat schrijft een internationaal team van paleontologen deze week in Nature. Op basis van onderzoek aan fossiele botten concluderen ze dat de vleesetende dino Spinosaurus en zijn verwanten in het water leefden.

Lange tijd werd er vanuit gegaan dat dinosauriërs uitsluitend op het land voorkwamen; voor in het water levende dino’s was geen sluitend bewijs te vinden. De vondst van een Spinosaurus aegyptiacus-fossiel in 2014 in Zuidoost-Marokko bracht daar verandering in. Spinosaurus is een geslacht van roofdinosauriërs, waarvan Spinosaurus aegyptiacus het meest bekend is. De soort leefde zo’n 95 miljoen jaar geleden, tijdens het Krijt, en had een opvallend skelet: vanuit de ruggengraat groeiden meterslange uitsteeksels.

Bij de vondst uit 2014 constateerden paleontologen enkele opvallende kenmerken. Korte en platte achterpoten – een ideaal ontwerp voor zwemvliezen – en lange, peddelwaardige voorpoten. Ook had de schedel de neusgaten bovenop, als bij een krokodil: handig om vanuit het water adem te kunnen halen. Bovendien, zo concludeerden hoofdauteur Nizar Ibrahim en collega’s destijds al in Science, duidde ook een hoge dichtheid van de botten op een leven in het water.

Kopje onder voedsel zoeken

En juist die botten vormden de aanleiding tot het huidige vervolgonderzoek. In totaal vergeleken de paleontologen – onder wie ook Ibrahim – de ribben van 206 nog bestaande en 174 al uitgestorven gewervelde diersoorten, om te zien of er inderdaad een duidelijke samenhang is tussen een aquatische levenswijze en een hogere botdichtheid.

Die blijkt er te zijn: de botdichtheid van duikende dieren is hoger dan die van op het land of in de lucht levende dieren. Daarbij valt wel op dat het gaat om soorten die echt kopje-onder hun voedsel zoeken, zoals aalscholvers, en niet slechts even snel hun snavel of kop in het water steken, zoals reigers. Zware botten maken het makkelijker om onder water te blijven in plaats van naar de oppervlakte te drijven, en zijn beter bestand tegen waterdruk.

Wat de dino’s betreft bleken specifiek de soorten uit de spinosauriden-familie een hoge botdichtheid te hebben en tegelijkertijd een relatief grote botdiameter: zware, grote botten die ideaal zijn voor een aan water aangepast leven.

Niet rank en slank

Dat de dino’s niet zo rank en slank waren als sommige in het water levende soorten, hoeft geen afbreuk te doen aan de theorie, benadrukken de onderzoekers. Nijlpaarden zijn ook aquatische dieren, met een kenmerkende hoge botdichtheid, terwijl hun bouw nu niet bepaald gracieus is.

Anne Schulp, hoogleraar vertebratenpaleontologie in Utrecht en onderzoeker bij Naturalis, noemt het onderzoek goed en gedegen. „Als je bij paleontologie een verhaal goed wilt vasttimmeren moet je zorgen voor multiple lines of evidence. En dit is precies zo’n voorbeeld. De visvangmuil, de peddelpoten, de hoge dichtheid van de botten: alles wijst erop dat deze dino zich thuisvoelde in het water.”

Ribben met een hoge botdichtheid zijn kenmerkend voor in het water levende dieren, benadrukt hij. „Als je als luchtig landdier het water ingaat en je onderkant is te licht, dan heb je algauw het gevaar dat je omrolt.” Zware ribben werken dan als een soort loodgordel, zoals bijvoorbeeld ook gebruikt wordt bij duiken en snorkelen.

Zelf zag Schulp zulke ribben met een „extreem hoge dichtheid” tegen tijdens de opgraving van een fossiele zeekoe in Jemen. „Wat dat betreft is de evolutie heel saai: als een trucje goed werkt, wordt het heel vaak herhaald.”