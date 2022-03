‘We hebben in Nederland nog een lange weg te gaan qua vrouwenemancipatie’

Ze was de eerste vrouwelijke schouwburgdirecteur van Nederland – zo staat Lammigje Ogterop-Worst in Meppel bekend. De weduwe bouwde in 1886 een toneelzaal aan haar koffiehuis en hotel om de concurrentie van andere etablissementen voor te blijven, en meer dan 135 jaar later is Schouwburg Ogterop nog altijd actief. Enkele jaren geleden vatten interim-directeuren Loek Buys en Dorien van de Laak het plan op om een nieuw productiehuis voor Drentse theatermakers op te richten, en dat kreeg de naam van de eerbiedwaardige grondlegger mee – Productiehuis Mevrouw Ogterop was geboren.

De keus voor artistiek leider Lotte Dunselman hoeft met een dergelijke geschiedenis niet te verbazen. De theatermaker en actrice (in 2017 won ze de Colombina voor beste vrouwelijke bijrol, en vorig jaar werd ze genomineerd voor de Theo d’Or voor haar hoofdrol in De Poolse bruid) kiest in haar werk regelmatig voor feministische thema’s. Samen met haar partner in crime Anna Schoen leidde ze jarenlang theatergroep ECHO, waar het duo steeds nieuw repertoire over vrouwelijke personages liet schrijven, een unicum in een theaterlandschap waar interessante vrouwenrollen niet voor het oprapen lagen.

Makersklimaat

Na haar vertrek bij ECHO leek ze zich op haar acteercarrière te willen richten, maar dat was van korte duur: toen ze door Buys en Van de Laak gevraagd werd om Productiehuis Mevrouw Ogterop te leiden hoefde ze er niet lang over na te denken. „Wanneer krijg je een kans als deze? Meestal ligt de opdracht al helemaal vast, maar Loek en Dorien hebben me echt carte blanche gegeven. Ik ben zelf in Meppel opgegroeid en heb een behoorlijke band met de stad en de regio. Ik wilde niet dat het Lotte Dunselman Producties zou worden, ik wil de organisatie in de komende drie jaar gaan opbouwen en het dan aan andere Drentse makers overdragen. Er is een gebrek aan een makersklimaat in Drenthe, daar wil ik aan gaan bouwen door in mijn eigen producties ook met acteurs en makers uit de regio te gaan werken.”

In de theatersector merk je dat de macht nog steeds bij mannen ligt, er zijn meer mannenrollen

Dunselmans eerste voorstelling in haar nieuwe functie, getiteld Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed, gaat over de rol en representatie van de vrouw in de theatersector – en daarbuiten. „De titel komt van een flard van een foyergesprek dat schrijver Magne van den Berg eens hoorde. Dat is zo treffend – dat actrices geleerd wordt meer bezig te zijn met hoe ze eruit zien dan wat ze inhoudelijk staan te doen. In de theatersector merk je dat de macht nog steeds bij mannen ligt, er zijn meer mannenrollen, er zijn meer mannelijke regisseurs en schrijvers, de directies van de grote gezelschappen bestaan voor het overgrote deel uit mannen. Wat dat betreft was het echt mijn redding dat we bij theatergroep ECHO steeds onze eigen teksten lieten schrijven – anders had ik nog steeds alleen maar de hoer gespeeld of brieven opgebracht.”

Spanningen

„Magne had de eerste versie van de tekst al in 2010 geschreven, maar het is nooit opgevoerd. Ik wilde een voorstelling maken over dit onderwerp en toen heeft ze het me laten lezen. In het stuk spelen drie actrices de hoofdrol die rebelleren tegen de teksten en gedragingen die ze door de schrijver en de regisseur krijgen opgelegd. Het gaat daarmee steeds over de spanning tussen conformeren en je losbreken, en dat leidde in de repetities ook soms tot, eh, spanningen (lacht). We moesten zelf ook losbreken uit een bepaalde braafheid om tot een spannend eindresultaat te komen.

„Ik vind het echt belangrijk om het hier in het theater over te hebben, want we hebben in Nederland nog een lange weg te gaan qua vrouwenemancipatie. Als ik bijvoorbeeld voor mijn dochter naar de boekhandel ga en ik vraag om spannende verhalen, krijg ik allemaal jongens die de hoofdrol spelen, en in prentenboeken hebben vrouwen alleen jurken en rokken aan. We zijn er nog lang niet, dat merk je ook aan al de gevallen van grensoverschrijdend gedrag die nu aan het licht komen. We zijn er niet met het wegsturen van een paar foute mannen, het is gelinkt aan het feit dat er te weinig vrouwen aan de macht zijn. We kunnen het alleen aan de kaak blijven stellen, onder andere door er theater over te maken. Dan hoop ik dat het voor mijn dochter straks alweer een stapje beter is.”

Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed van Productiehuis Mevrouw Ogterop gaat op 26 maart in première. Schouwburg Ogterop, Meppel, op tour t/m 15 mei. Inl. schouwburgogterop.nl