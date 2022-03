VS en VK maken einde aan vierjarig handelsconflict over staaltarieven

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben dinsdag een einde gemaakt aan hun vierjarige handelsconflict over staal- en aluminiumtarieven. Dat hebben de Amerikaanse minister van Economische Zaken Gina Raimondo en handelsambassadeur Katherine Tai in een verklaring bekendgemaakt. Zij schrijven dat de twee bondgenoten vooral zullen samenwerken om te concurreren met China.

In 2018 stelde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump importheffingen in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Hij zei daarmee Amerikaanse producenten te willen beschermen tegen gesubsidieerde invoer. Internationale handelspartners van de VS, zoals de EU, reageerden ontstemd en kondigden op hun beurt importheffingen op Amerikaanse producten aan, zoals motorfietsen van Harley Davidson en bourbon (whiskey).

Lees ook: Voor de wereldhandel is Biden een Trump met manieren

De deal tussen de VS en het VK zou nu staal- en aluminiumbedrijven in beide landen, inclusief hun werknemers, moeten beschermen van zulke heffingen. „Sinds zijn aantreden heeft president Biden het tot een topprioriteit gemaakt om onze relaties met onze bondgenoten en partners over de hele wereld opnieuw op te bouwen”, schrijft de Amerikaanse minister in de verklaring. Eind vorig jaar legde Biden ook al het conflict bij met de EU.

De deal vereist onder meer dat elk Brits staalbedrijf dat eigendom is van een Chinees bedrijf, zijn financiële gegevens door moet spitten om de invloed van China goed te kunnen beoordelen. Deze informatie moet het bedrijf vervolgens delen met de VS. Dit zal bijvoorbeeld van toepassing zijn op het bedrijf British Steel, dat in 2020 werd overgenomen door de Chinese Jingye Group. Het Amerikaanse ministerie zegt zo „de oneerlijke handelspraktijken van China” tegen te gaan, en ervoor te zorgen „dat Amerika in de 21ste eeuw wereldwijd kan concurreren”. Het Britse ministerie laat in een verklaring weten vooral de nationale staalindustrie te willen beschermen.