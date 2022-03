Voorlopig blijft Europa na de play-offs met een vraagteken zitten voor het WK in Qatar

Het is donderdag exact een maand geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel en de oorlog verklaarde. Een gruwelijke strijd, met veel burgerdoden, belegerde steden en mensen die een veilig heenkomen proberen te zoeken.

En toch moest de Oekraïense voetbalbond de afgelopen weken bezig zijn met iets wat niet verder van de realiteit af lijkt te kunnen staan: de play-offs voor het WK voetbal dat eind dit jaar in Qatar wordt gehouden. De bond vroeg eind vorige maand bij wereldvoetbalbond FIFA om uitstel van het duel met Schotland, dat net als de andere play-offduels voor een WK-ticket aanvankelijk voor deze donderdag gepland stond.

Het zou een uitdaging zijn geweest, om de Oekraïense spelers onder de huidige omstandigheden te laten afreizen naar stadion Hampden Park in Glasgow. Of nog moeilijker, om de 23 geselecteerde voetballers samen te laten trainen voorafgaand aan de wedstrijd, schreef de FIFA begin deze maand in een persbericht. Vijftien spelers van de laatste Oekraïense selectie stonden op dat moment onder contract bij een club uit de Premjer Liga, de hoogste Oekraïense voetbalcompetitie. Zij voetballen al weken niet – de nationale competitie ligt vanzelfsprekend stil sinds de Russische invasie.

De wereldvoetbalbond FIFA honoreerde het verzoek van de Oekraïners. Het duel met Schotland heeft nog geen nieuwe datum. Het meest geschikte moment lijkt vooralsnog juni, als ook wedstrijden voor de Nations League op het programma staan. De loting voor de groepsfase van het WK is dan al geweest. Op vrijdag 1 april zit in de Qatarese hoofdstad Doha een vraagteken op een van de balletjes die deelnemende landen vertegenwoordigen.

EK Intentieverklaring Rusland Rusland wil het EK voetbal van 2028 of 2032 organiseren. Voorzitter Aleksandr Djoekov van de Russische voetbalbond zegt dat hij een zogenoemde intentieverklaring heeft afgegeven aan de Europese voetbalbond UEFA. Rusland heeft nu tot 12 april volgend jaar de tijd om de aanvraag voor te bereiden. Engeland, Ierland, Noord-Ierland, Schotland en Wales willen het EK van 2028 ook houden. Russische teams mogen vanwege de oorlog in Oekraïne voorlopig niet aan internationale toernooien of wedstrijden deelnemen.

Betekenis van voetbal

Vanuit Schotland, dat net als Oekraïne ook op het afgelopen EK voetbal actief was, klonk niets dan begrip voor het uitstel. „Het belang en de betekenis van voetbal neemt sterk af in een tijd van oorlog en onze gedachten zijn bij de Oekraïense burgers die door het conflict zijn getroffen”, zei Ian Maxwell, de baas van de Schotse voetbalbond.

Diens collega Cezary Kulesza van de Poolse voetbalfederatie sprak zich daags na de Russische inval in Oekraïne al uit over het play-offduel van zijn eigen nationale team. Polen was bij de loting gekoppeld aan Rusland, een strijd die het land nu onder geen beding zou aangaan, zei Kulesza. Hij vond steun bij aanvoerder Robert Lewandowski. De veelscorende spits van Bayern München zei zich niet voor te kunnen stellen dat hij tegen een Russisch nationaal team zou spelen op het moment dat Oekraïense burgers onderworpen werden aan geweld en agressie. De Russische voetballers zijn daar niet verantwoordelijk voor, voegde hij op Twitter toe. „Maar we kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is.”

De FIFA maakte aan de onzekerheid een eind door begin deze maand de Russische deelname aan internationaal voetbal te verbieden. Weg play-offduel met Polen. Ook werd Spartak Moskou uit de Europa League gezet. Een voor FIFA-begrippen ongekend snelle en daadkrachtige keuze.

In 2014 vochten in Oekraïne Russische militairen ook een oorlog uit, toen om de Krim. Veel stemmen in de voetbalwereld gingen destijds op om Rusland, dat het WK van 2018 toegewezen had gekregen, op sportief gebied te boycotten. „De FIFA moet sport en politiek gescheiden houden”, reageerde de Russische president Vladimir Poetin destijds tijdens een toespraak. Rusland mocht het eindtoernooi vervolgens ‘gewoon’ organiseren. In eigen land reikte het nationale team tot veler verrassing tot de kwartfinale.

De Russische voetbalbond RFS hoopte eerder deze maand het FIFA-besluit te laten bevriezen door bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep te gaan. Dan zou het land alsnog mee kunnen doen aan de play-offs en eventuele verdere ontwikkelingen kunnen afwachten. Maar ook bij het CAS kreeg de RFS geen gehoor.

Nieuw sluitstuk

De huidige, bijzondere omstandigheden daargelaten, is het play-offsysteem een nieuw sluitstuk van de altijd zenuwslopende WK-kwalificatiereeks. Voor een wereldkampioenschap plaatsen zich slechts dertien Europese landen, een EK telt 24 deelnemers. Waar voorheen alleen de acht beste nummers twee van de kwalificatiegroepen duelleerden om een WK-ticket, dingen nu ook nog goed presterende landen uit de Nations League mee. Voor Oostenrijk en Tsjechië bleek die strohalm een uitkomst.

Nu Rusland is uitgesloten van deelname zijn er nog elf landen die kans maken op de drie nog te vergeven plaatsen aan Europese landen – naast de tien nationale teams die zich al hebben geplaatst. De elf landen zijn verdeeld over drie ‘paden’. Zes halve finales – over één wedstrijd – bepalen wie in de drie finales, volgende week dinsdag, gaan strijden om een WK-ticket. Polen is daar dus automatisch voor geplaatst. In de finale treft het in eigen land Zweden of Tsjechië. Italië, dat in 2021 het met een jaar uitgestelde EK won, en Portugal zijn ook tot elkaars pad veroordeeld. Een van deze twee landen gaat dus zeker niet naar Qatar. De Italianen spelen eerst tegen Noord-Macedonië, Portugal treft Turkije.

De wedstrijd tussen Wales en Oostenrijk wordt donderdag gespeeld in Cardiff. De winnaar zou dan in juni Schotland of Oekraïne ontvangen. Dan is dus al bekend wie aan het eind van het jaar in de groepsfase van het WK eventueel de tegenstanders zullen zijn.