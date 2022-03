Voor rouw bestaat geen stappenplan

Hoelang mag je rouwen om een overledene? Is er een vervaldatum voor verdriet? Tijdens een wandeling, zondagavond, stuitte ik op een poster van de nieuwe SIRE-campagne. ‘Gecondoleerd en tot maandag’, in grote letters op een grafzerk. Eronder: ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen.’ Het had net geregend, een lokaal buitje, voor het eerst sinds dagen. De lucht rook naar regen op een zomerdag. Plensbuiparfum, zoals ik in een Belgische krant las. Of de aardse wetenschappelijke term: petrichor. Een mengeling van grond en ozon. De geur van melancholie.

Ik had die dag een vriend gezien die net zijn vader had verloren én vader was geworden. De overlijdensadvertentie lag op mijn bureau, naast drie rouwkaarten en vier geboortekaartjes. Halverwege de dertig gaan baren en rouwen gelijk op; misschien is dat wat ze bedoelen met ‘midden in het leven staan’.

We hadden beschuit met muisjes gegeten en over luiers gepraat, ik maakte een flauw grapje waar we veel te hard om lachten. Toen vroeg ik naar zijn vader. „Ik mag van mezelf niet verdrietig zijn én ik mag niet blij zijn”, zei hij uiteindelijk. Ik antwoordde dat emoties naast elkaar mochten bestaan. Maar wat wist ik ervan? Ik ben noch half-wees noch jonge ouder.

Die avond, omringd door petrichor, dacht ik aan Het boek der tranen van Heather Christle, over rouw en verlies. Ze beschrijft daarin een experiment met foto’s van huilende mensen, waarop de tranen zijn weggewist. Proefpersonen blijken niet goed te kunnen beoordelen welke emotie ze zien: vreugde of verdriet. Om echt te weten hoe een ander zich voelt, moeten we niet invullen maar vragen.

Voor rouw bestaat geen tijdsgebonden stappenplan. Soms grijpt gemis je jaren na dato naar de keel. Toch lijkt de algemene consensus: kop op en door. Pas in de recent verschenen herziene editie van psychologenhandboek DSM-5 is prolonged grief disorder gepromoveerd van bijlagemateriaal tot volwaardige stoornis. Zo’n langdurige rouwstoornis kan optreden vanaf één jaar na het overlijden. Een jaar rouwen, vergeleken met rouwverlof is het nog ruim. In veel banen heb je slechts recht op vier vrije dagen als een ouder of zelfs kind overlijdt, las ik in NRC. Bij een broer of zus zijn het er twee. Werk bij rouw kán afleiden, maar kan ook extra eenzaam maken.

Waarom praten we over negatieve emoties heen? Is het omdat we ons geen raad weten met andermans leed? Dinsdag, nadat Aleksej Navalny in Rusland was veroordeeld tot negen jaar cel, dook één quote van hem in alle media op, een citaat uit zijn favoriete tv-serie The Wire: „You only do two days. That’s the day you go in and the day you come out.” Twee dagen in plaats van negen jaar. Humor in tijden van tegenslag – dát is wat we willen horen. Een grappende Navalny is makkelijker te verdragen dan een verdrietige Navalny. Maar soms liggen lachen en huilen verraderlijk dicht bij elkaar.

Correctie (23 maart): In een eerdere versie van dit artikel werd Aleksej Navalny per abuis Alexander genoemd.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.