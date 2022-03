Uit Marioepol komt de informatie in snippers

„Met één bom per keer sneden de Russen elektriciteit, water en voedselvoorziening af, en uiteindelijk, cruciaal, de telefoonmasten, radio- en televisietorens”, schrijven de journalisten van AP in het artikel over hun vertrek uit Marioepol. „Wij waren de laatste journalisten in Marioepol. Nu zijn er geen meer.”

Met het vertrek van de fotograaf die de beelden maakte van de gebombardeerde kraamkliniek, Jevgeni Maloletka, en de videojournalist die naast hem beelden schoot, Mstyslav Tsjernov, is het nog meer dan afgelopen weken schrapen om elke snipper informatie uit de belegerde havenstad.

Marioepol afsluiten van de wereld dient volgens de journalisten twee doelen voor de bezetters.

Het eerste: chaos. Als mensen niet weten wat er aan de hand is, raken ze in paniek. „Eerst begreep ik niet waarom Marioepol zo snel uiteen viel,” zegt de AP-journalist. „Nu weet ik dat het kwam door het gebrek aan communicatie.”

Het tweede doel is meer sinister. „Zonder informatie uit de stad, zonder foto’s van verwoeste gebouwen en stervende kinderen, kunnen de Russische strijdkrachten alles doen was ze willen.”

Uit Marioepol bereikt veel informatie de buitenwereld uit de tweede of derde hand. Wat er naar buiten komt, is versnipperd. Filmpjes die online worden gezet, vaak in Telegramkanalen, zijn vaak al dagen oud en afkomstig van mensen die het gelukt is de stad te ontvluchten. Op de foto’s en video’s die nog naar buiten komen, is de stad nauwelijks meer herkenbaar. Huizen zijn gevuld met betongruis en zwartgeblakerde ramen en interieurs.

Zelfs het kleinste bericht uit de stad, het kleinste signaal dat een bepaald gebouw nog overeind staat, is al waardevol voor famillieleden en kennissen die zich buiten de stad bevinden.

„De hele binnenplaats is bedekt met lagen as, glas, plastic en metaalsplinters. Ik probeer niet te kijken naar het ijzeren ding dat in de speeltuin is gevlogen. Ik denk dat het een raket is, of misschien een mijn. Het maakt me niet uit, het is gewoon onaangenaam. Uit het raam op de derde verdieping zie ik een gezicht dat me nakijkt. Blijkt dat ik bang ben voor levende mensen.” Mijn hond begint weer te blaffen en ik begrijp dat ze weer gaan schieten. Het is dag, ik sta buiten, om me heen is het stil als het graf. Geen stemmen, geen kinderen, geen oma’s op de bankjes. Zelfs de wind is gestorven. Er zijn wel een paar mensen, ze liggen naast de flat en op de parkeerplaats, bedekt met bovenkleding. Ik wil niet naar ze kijken. Ik ben bang dat ik iemand zie die ik ken.”

„Ik weet zeker dat ik snel zal sterven. Het is een kwestie van dagen. Iedereen in deze stad wacht op de dood. Ik hoop alleen maar dat het niet al te verschrikkelijk zal zijn. „Drie dagen geleden kwam een vriend van mijn oudste neef op bezoek en zei dat er een voltreffer was geweest bij de brandweer. Reddingswerkers kwamen om. Een vrouw verloor haar arm, been en hoofd. Ik droom dat mijn lichaamsdelen op hun plaats blijven, na de inslag van een luchtaanval. Ik weet niet waarom, maar het lijkt me belangrijk.

„Aan de overkant brandt de ingang van pand nummer 105. De vlammen hebben vijf etages opgeslokt en kauwen langzaam op de zesde. In een kamer brandt het vuur zachtjes, als in een open haard. De zwart verkoolde ramen hebben geen glas meer. Gordijnen hangen naar buiten als tongen waaraan door het vuur is geknaagd. Ik kijk ernaar, kalm en berustend.

„Ik ga naar buiten in de pauzes tussen de bombardementen. Ik moet de hond uitlaten. Die jankt en trilt constant, verstopt zich tussen mijn benen. Ik wil de hele tijd slapen. Op mijn binnenplaats met flats eromheen is het stil en doods. Ik vind het niet eng meer om me heen te kijken.

Nadezjda Soechoroekova is een journalist uit Marioepol. Vanaf de inval van Oekraïne, op 24 februari, schreef ze op Facebook over wat ze meemaakte. Op 2 maart verdween ze offline. Op 16 of 17 maart wist ze waarschijnlijk haar stad te ontvluchten. Sindsdien post ze dagboekbijdragen over haar dagen „in de hel” van Marioepol op Facebook, bij het Oekraïense nieuwsmedium Hromadske en Open Democracy. NRC kan de inhoud niet verifiëren. Wel heeft ze foto’s van haar kat en hond gedeeld, en een video van een rit door het verwoestte Marioepol.

Service members of pro-Russian troops are seen atop of tanks during Ukraine-Russia conflict on the outskirts of the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 20, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB. A view shows the bodies of people killed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 20, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Local residents take cover as they hear blasts during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 20, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Goedendag, vandaag met mama gepraat in Tsjerjomushki. ‘s Morgens was het rustig, nu wordt er weer geschoten, niet precies daar in de buurt maar misschien in de haven. Ze weet het niet zeker…

Deel 2: ‘Ik ben een laffe verrader’

„Dag lieverds, ik leef en zal nog lang leven. Maar mijn stad lijdt een pijnlijke dood. Twintig dagen lang stierf ik mee. Ik ben door de hel gegaan. Ik ben geen held. Ik ben een gewoon mens en was bang om dood te gaan.

„Weet je waar een nachtelijk bombardement op lijkt? Als de dood, die het leven uit je trekt.

„Het begint met de geluiden. Walgelijke, metaalachtige geluiden, alsof iemand een enorm kompas draait en de afstand tot je schuilplaats meet. Om precies toe te slaan. Dan vliegt het projectiel. Je hoort hoe een enorme hamer op het ijzeren dak beukt en dan een verschrikkelijk geratel. Alsof een enorme ijzeren reus met gesmeden laarzen stapt op huizen, bomen, mensen. Je zit en realiseert je dat je niet eens kunt bewegen. Niet kunt vluchten. Dat het geen zin heeft om te schreeuwen, je te verstoppen. Hij zal je vinden als hij dat wil.

„Ik moet zeggen dat ik mijn rode Josik heb verraden uit angst. Ik heb hem thuisgelaten. Ik had geen tijd om hem met me mee te nemen. Ik was te bang om het appartement in te klimmen. Ik liet een zachtaardige en lieve kat in de hel. Omdat ik gebroken ben. Ik durf me niet voor te stellen hoe hij het heeft. Ik ben een laffe verrader, die niet vergeven mag worden.

„Er zijn mensen achtergebleven in deze hel. Ze kunnen niet weg. Ze zijn onschuldig, net als mijn Josik. Wees geen laffe verrader. Alsjeblieft, zelfs als we Marioepol niet kunnen redden, help dan de bewoners te redden. Er zitten honderdduizenden mensen. Ze willen leven.”