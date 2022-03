Sfeer is overal in het bovennatuurlijke ‘Ghostwire: Tokyo’

Ghostwire: Tokyo Door: Tango Gameworks Uitgever: Bethesda Softworks Voor: PlayStation 5, pc 69,99 euro ●●●●●

Het beeld van het kruispunt met de grote zebrapaden is waarschijnlijk het eerste waar je als buitenlander aan denkt bij Tokio. Winkelwijk Shibuya is het kloppend modehart van de Japanse hoofdstad - én de grootste troef die de donkere game Ghostwire: Tokyo op zak heeft. De lege, door geesten geteisterde straten bieden een unieke Japanse horrorsfeer, doorregen met lokale folklore en shinto-mystiek.

De inwoners van Shibuya verdwijnen plotseling aan het begin van Ghostwire. Jonge held Akito wordt uit de dood gered door de brommerige oude geest KK, en ontdekt dat een kwaadaardige man, die zich verschuilt achter een masker, zijn zus gevangen heeft genomen. De man heeft duidelijk snode plannen met de zielen van de lokale bevolking, maar waarom?

Ghostwire houdt het verhaal compact. Akito en KK leren elkaar en elkaars verwanten kennen terwijl ze geesten redden, demonen bestrijden en de dodelijke mist die over Shibuya hangt wegwerken door bij altaren te bidden. Sterk worden de personages nooit, prettig zijn ze wel. De beslissing om de stem van KK zowel door de speakers van de televisie als de controller te laten klinken geeft hem een voelbaar bovennatuurlijk karakter.

Log en onnodig complex

Sowieso voegt Tango Gameworks veel toe via de rommelende controller, die tegen je vingers meetikt met de regen. Sfeer is zo overal, of je nu door gezichtsloze forenzen wordt opgejaagd in een winkelcentrum of speurt naar de staart van een Japanse wasbeerhond die zich heeft vermomd als telefooncel.

Elders ontstijgt deze game nooit de middelmatigheid. Het vechtsysteem is zowel log als onnodig complex, met naast magische spreuken op basis van de elementen ook nog een boog en talismannen met uiteenlopende functies die je zelden zal gebruiken. Meestal blijf je net zo lang wind- en vuuraanvallen op een vijand afvuren tot hij omvalt. De missies náást het verhaal hebben bovendien te weinig aankleding. Vaak is het niet meer dan een gezichtsloze geest die wil dat je iets voor hem vindt of volgt. Zo’n prachtige gamewereld verdient meer dan deze oppervlakkigheid.