Schilder Cornelis le Mair voor de derde keer slachtoffer van kunstroof

Gemeten naar het aantal gestolen schilderijen van zijn hand hoort Cornelis le Mair tot de populairste kunstenaars van Nederland. „Ik beschouw dat als een twijfelachtig compliment”, zegt de 77-jarige fijnschilder met een lachje.

Twee dieven stalen dinsdagochtend vijf stillevens van Le Mair samen met één doek van de hand van Kees Bol uit de galerie VDLArt in Eindhoven, gevestigd in een winkelcentrum in het stadshart.

Aan omroep Brabant vertelde galeriemedewerker Jan van de Loo hoe op bewakingsbeelden te zien is hoe berekenend de dieven te werk gingen: „Twee mannen zijn vier minuten binnen geweest. Het zijn best zware schilderijen, dus ze hebben het echt bewust gedaan met een goed plan.”

Een van de gestolen schilderijen van Cornelis le Mair: Stilleven met Italiaanse kom, schelpbeker en Venetiaans dekselglas. Foto Cornelis le Mair

Voor Le Mair is het de derde keer dat hij slachtoffer is van diefstal. In 2003 verdwenen bij een inbraak uit zijn woning vier grote portretten. Acht jaar geleden gingen inbrekers in zijn toenmalige galerie Van Abbehuis in Eindhoven er vandoor met vier kleine stillevens. Bij beide inbraken gingen het de dieven om zijn kunstwerken, want iets anders namen ze niet mee.

Populair in Brabant

Le Mair is populair in Brabant. -VDLArt had vorig jaar nog een expositie van zijn werk die in zes weken tijd 70.000 bezoekers trok. In de stijl van oude meesters schildert hij stillevens en portretten, die zo’n 10.000 euro per stuk kosten. Naast de schilderkunst wijdt Le Mair zich ook aan beeldhouwkunst, architectuur, het bouwen van muziekinstrumenten en het vervaardigen van meubels. Hij publiceerde in 2002 de roman Vanitas en in 2008 een essaybundel over de schilderkunst.

Zijn acht eerder gestolen schilderijen zijn nog altijd zoek. De vijf nu gestolen schilderijen waren niet verzekerd, omdat de galeriehouder vergat de aflopende verzekeringspremie te verlengen. Le Mair „Hij is een oude vriend van me, die ga ik niet aan de schandpaal nagelen. Ik moet, vrees ik, mijn verlies accepteren.”