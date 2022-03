Ruzie, verdriet en schade, maar geen goede scheidingszorg

Ieder jaar worden zo’n 70.000 kinderen geconfronteerd met ouders die gaan scheiden. Ruim 20 procent van de scheidingen draait uit op een vechtscheiding, met als gevolg dat steeds meer kinderen vervreemd raken van een van hun ouders. Het verdriet is gigantisch, de schade niet minder. Waarom weten we geen adequate hulp te verlenen aan scheidende vaders, moeders en hun kinderen? Want de zorg op dit gebied schiet hopeloos tekort.

Frénk van der Linden is publicist. Doret van der Sloot is zorg-ethicus. Beiden zijn ervaringsdeskundigen.

De meeste gemeenten hebben de afgelopen jaren een (online) scheidingsloket geopend, waar partners die uit elkaar gaan terecht kunnen voor steun en informatie, onder meer over de rechten van kinderen. Maar veel lokale bestuurders en ambtenaren zitten met de handen in het haar. Ze voelen zich medeverantwoordelijk voor en ongewild onderdeel van een voortdurende probleem, dat behalve gemeenten, onze hele zorgketen raakt.

De professionals bij instellingen als sociale wijkteams, jeugdbescherming, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, en ook advocaten, mediators en familierechters missen een gezamenlijke taal, een heldere landelijke visie en een gedeelde werkrichting. Versnippering van de zorg, bureaucratie en financiële problemen maken dat ketenpartners elkaar onvoldoende weten te vinden. Met als gevolg dat kinderen en ouders-in-de-knel onbedoeld worden rondgepompt tussen zorg en recht. Met de rechtbank als centrum waar de ellende en het onvermogen van het systeem naar boven komt drijven.

Marktwerking en juridisering

De problemen in de zorg hebben een weerbarstige ontstaansgeschiedenis. In de vorige eeuw waren er verschillende toegangspoorten en geldstromen, met een onoverzichtelijke wildgroei van (jeugd)zorginterventies die niet goed op elkaar aansloten tot gevolg. Met de introductie van marktwerking hoopte men aan het begin van deze eeuw de tekortkomingen van het oude zorgstelsel te kunnen terugdringen. De keuzevrijheid en autonomie van de klant werden sturingsmechanismen en concurrentie tussen oude en nieuwe zorgaanbieders moest leiden tot doelmatigheid en kostenbewustzijn. Zorgverzekeraars zouden de keuzevrijheid beperken door selectieve basisvergoedingen. Omdat alle burgers gelijk en zorgvuldig behandeld moeten worden, werden nieuwe procedures opgesteld. Documenten en formulieren zouden zorgprocessen traceerbaar en controleerbaar maken, inclusief de onvermijdelijke handtekeningen en stempels van de juiste juridische entiteiten.

Dit alles leidde vooral tot juridisering: het aansprakelijk stellen van zorgverleners door hun mondige klanten nam een vlucht. Dat minder mondige of zelfredzame burgers de juiste procedures niet wisten te trotseren en de kansenongelijkheid toenam, kan nooit de bedoeling zijn geweest.

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, die steun regelt voor mensen die niet zelfredzaam zijn (en zo thuis kunnen blijven wonen), en voor de jeugdzorg. De psychische zorg voor achttienplussers waarvoor een verwijzing nodig is, bleef echter de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars, die in december geroutineerd proberen nieuwe klanten bij hun concurrenten weg te kapen. De zorg juridiseerde en vooral bureaucratiseerde verder.

Nieuwe scheidingsaanpak

Dat de zorg voor scheidende ouders en hun kwetsbare kinderen nu onbeheersbaar, gebrekkig, ineffectief en nog steeds niet op orde is, is geen verrassing. Met de uitvoering van het overheidsprogramma Scheiden zonder Schade, waarvan het eindrapport deze donderdag verschijnt en waar de Tweede Kamer over debatteert, is sinds 2018 een nieuwe deëscalerende scheidingsaanpak uitgewerkt. Deze aanpak bestaat uit: 1. het lanceren van een digitaal plein ter ondersteuning van ouders die gaan scheiden, 2. het inzetten van een gezinsvertegenwoordiger als leider van de nieuwe scheidingsroute, 3. het inzetten van een specialist contactverlies als een kind van een van de ouders vervreemdt, 4. een nieuwe juridische procedure ‘gezamenlijke toegang ouders’ en 5. het continu bevorderen van de deskundigheid van de betrokken professionals.

Voorkom dat mensen verdwalen in het oerwoud van gespecialiseerde zorg met een winstoogmerk

Ook dit zijn helaas geen fundamentele oplossingen. Het zijn pleisters op wonden die worden veroorzaakt door te veel ongezond onderliggend weefsel.

Daarom willen we het nieuwe kabinet oproepen te stoppen met het organiseren van oplossingen van buitenaf. Snoei dure beleidsprocedures die geen ondersteuning voor de praktijk opleveren. Steun gemeenten bij het weren van zorginstellingen die hun oren laten hangen naar de wensen van veeleisende ‘klanten’ en hoge winsten boeken door groeiende productiecijfers te combineren met dalende kosten. Voorkom dat mensen verdwalen in het oerwoud van gespecialiseerde zorg en laat (wetenschappelijk) bewezen handelwijzen prevaleren boven lokale beunhazen, coaches, mediators en andere (juridische) types die graag veel geld verdienen aan de chaos die in de loop van deze droevige geschiedenis is ontstaan.

Zorgzame samenleving

Een scheidingsproces is een emotioneel proces, waarin mensen soms psychische steun kunnen gebruiken, juist omdat ze zich op een precair kruispunt van het leven bevinden. Een zorgzame samenleving regelt die steun goed. Investeer daarom fundamenteel in de samenhang tussen scheidingen, psychische zorg voor volwassen en jeugdhulp en streef naar harmonisering en een heldere landelijke lijn in rechterlijke betrokkenheid.

Bij goede scheidingszorg komen bevlogen professionals samen om antwoord te vinden op de vraag: wat hebben onze gezinnen nodig en hoe kunnen we hen hierbij het beste ondersteunen? Geef hen vervolgens de rust, ruimte, ondersteuning én het vertrouwen om de onderlinge samenwerking te verbeteren, landelijke kennis en ervaring te delen en eer te leggen in het optimaliseren van de eigen beroepspraktijk. Daar worden álle ouders en hun opgroeiende kinderen beter van.