Rechtbank: Shell is niet medeplichtig aan moord op Ogonileiders

De Haagse rechtbank acht niet bewezen dat medewerkers van Shells Nigeriaanse werkmaatschappij SPDC in 1995 mensen hebben omgekocht om valse getuigenissen af te leggen die hebben geleid tot de executie van negen Ogoni-leiders.

Dat heeft de rechtbank woensdag uitgesproken in de zaak die vier weduwes van de Ogonileiders tegen het energieconcern hadden aangespannen.

De rechtbank betwist niet dat de vijf getuigen die in de zaak zijn gehoord geld en banen ontvingen om valse verklaringen af te leggen, maar hun verklaringen „berusten voor een groot deel op aannames en interpretaties” en bevatten „onvoldoende bewijs” om te concluderen dat het geld afkomstig was van SPDC. Daarom wijst de rechtbank alle vorderingen af.

Twee van de eisers, woensdag aanwezig in de rechtszaal, toonden zich ondanks de teleurstellende uitspraak strijdbaar. „Onze stem is gehoord”, zei Victoria Bera. „Ik voel me trots op wat bereikt is”, zei Esther Kiobel. Of ze in beroep gaan, zullen ze met de advocaten bespreken, zeiden ze.

Een Shell-woordvoerder verspreidde de schriftelijke verklaring dat de Shell Groep destijds „geschokt was over de tragische gebeurtenissen” en dat zij „de militaire regering van Nigeria om clementie had gevraagd”. Dat had tot Shells „diepe spijt” geen effect. „We hebben altijd de beschuldigingen tegen Shell ontkend en vandaag bevestigt de rechtbank dat er geen basis is voor de claims tegen ons.”

Of Shell inderdaad heeft meegewerkt aan omkoping van getuigen was de belangrijkste vraag die nog openstond na een tussenvonnis van de rechtbank in 2019. De vier weduwes die als eiser in de zaak optraden, kregen de kans die beschuldiging te onderbouwen aan te tonen dat de valse verklaringen gebruikt zijn om de geëxecuteerde Ogonileiders in verband te brengen met de moord op vier prominente Ogoni, waarvan ‘de negen’ zijn beschuldigd. Uiteindelijk vertelden vier getuigen hierover ter zitting in Den Haag, en één via een videoverbinding.

Twintig jaar strijd

De uitspraak van woensdag komt in een juridische strijd die al bijna twintig jaar gaande is, in de Verenigde Staten en Nederland. Esther Kiobel, die zich in 1998 in de VS als erkend vluchteling vestigde, spande daar al in 2002 een zaak aan tegen Shell wegens medeplichtigheid aan de moord op haar man. Nadat het Hooggerechtshof in 2013 oordeelde dat de Amerikaanse rechter geen rechtsmacht heeft in deze zaak, begon Kiobel met drie andere weduwes van geëxecuteerde Ogonileiders in 2017 de civiele zaak tegen Shell in Nederland, mede omdat het hoofdkantoor van Shell hier toen nog was gevestigd.

De kern van hun beschuldiging: door de nauwe banden van Shell Nigeria met de Nigeriaanse regering, destijds een brute militaire dictatuur, is het concern medeverantwoordelijk voor de executie van hun echtgenoten en de vijf andere opgehangen Ogonileiders. Ze eisten excuses en compensatie voor het doorstane leed.

Een groot deel van de dagvaarding van 140 pagina’s gaat over die nauwe banden, en de rol van Shell begin jaren negentig. De bevolking van Ogoniland was in die tijd massaal in verzet tegen Shell en eiste een groter deel van de oliewinsten en een eind aan de olievervuiling van hun grond en viswaters. Het Nigeriaanse leger reageerde met harde repressie.

SPDC, de Nigeriaanse werkmaatschappij van Shell, had zich in 1993 vanwege dat protest moeten terugtrekken uit Ogoniland, en wilde er graag de oliewinning hervatten. Met dat doel verzochten -SPDC-medewerkers het leger geregeld in te grijpen bij demonstraties, terwijl het bedrijf wist dat bij eerdere protesten doden waren gevallen, aldus de dagvaarding.

In 1994 leidde het legeroptreden tot de arrestatie van vijftien Ogonileiders, die de moord op vier prominente Ogoni in de schoenen werd geschoven. Na een alom als showproces beschreven militair tribunaal werden negen beschuldigden geëxecuteerd, onder wie de bekende schrijver Ken Saro-Wiwa en Barinem Kiobel, echtgenoot van Esther Kiobel.

De weduwes vinden dat Shell directe invloed had op de rechtsgang, en de executies had kunnen voorkomen. Dat zou onder meer blijken uit een gesprek van de lokale Shell-directeur Brian Anderson met Owens Wiwa, de broer van Ken Saro-Wiwa. Volgens twee getuigenverklaringen had Anderson gezegd de uitkomst van het proces tegen Ken Saro-Wiwa en de anderen positief te kunnen beïnvloeden, als die zijn broer zou bewegen alle protesten van de Ogonibeweging Mosop, waarvan Ken Saro-Wiwa oprichter en leider was, te staken. Anderson heeft deze lezing altijd ontkend.

‘Stille diplomatie’

De Haagse rechtbank kwam in mei 2019 met een tussenvonnis. Daarin stelde ze de eventuele verwevenheid tussen Shell Nigeria en de autoriteiten voorafgaand aan het militaire showproces niet relevant te vinden voor de executie. Shell had rond dat proces ‘stille diplomatie’ bedreven ten gunste van de verdachten, vond de rechtbank, en was volgens de Nigeriaanse wet niet verplicht ‘méér’ te doen om de Ogoni-leiders vrij te krijgen. Wat de eisers restte, was ‘de bewijsopdracht’ om omkoping door Shell-medewerkers aan te tonen. Alleen als dat bewezen was, zou van medeplichtigheid sprake kunnen zijn.

De vijf getuigen die in oktober 2019 zijn gehoord, gaven veel inzicht in hoe ze zijn gebruikt om het showproces een zweem van legitimteit te geven, maar wisten geen precieze namen te noemen van de betrokken Shell-medewerkers. „Als je alleen maar kunt afgaan op wat mensen zich na vijfentwintig jaar herinneren, is het moeilijk”, zei woensdag Channa Samkalden, advocaat van de vier weduwes.

Rusland

Samkalden had graag gezien dat de rechtbank aspecten van het tussenvonnis had „heroverwogen”. „Het is jammer dat de rechtbank zo gemakkelijk over de vraag heenstapte wat voor verantwoordelijkheid je als bedrijf hebt in het land waarin je opereert”, zegt ze nu. „Soms denk ik: had de zaak maar net iets later gediend. Kijk hoe Shell zich onlangs terugtrok uit Rusland: door de oorlog in Oekraïne gaat zo’n stap erg leven. Shell wil de oorlog die Rusland voert in Oekraïne niet helpen financieren, zo luidt nu de reden, terwijl het in Rusland lang niet zo’n prominente rol speelt als destijds in Nigeria.”

Ze vervolgt: „Wat 1995 allemaal gebeurde in Ogoniland, leeft helaas niet bij de rechtbank. Hoe volstrekt onrechtvaardig, onterecht en bezijden elke werkelijkheid was wat zich voltrok tijdens het militaire tribunaal, is volgens mij nóóit helemaal doorgedrongen tot de rechter. En ook niet dat Shell daar zo’n belangrijke rol speelde. Terwijl dat de vraag is waar het eigenlijk om draaide in de zaak. Het is natuurlijk een vraag met een hoog moreel gehalte, maar ik vind dat je die ook juridisch moet kunnen stellen.”

Samkalden zal nu met de weduwes bespreken of ze in hoger beroep gaat, wat de vier binnen drie maanden moeten beslissen. Als dat gebeurt zullen álle feiten opnieuw bekeken kunnen worden, waaronder de veronderstelde uitspraken van de lokale Shell-directeur Anderson dat hij de uitkomst van het militaire tribunaal kon beïnvloeden. Zo’n hoger beroep kan opnieuw jaren duren.

Haar cliënten moeten dat beslissen, zegt Samkalden. „Maar het lijkt erop”, zegt ze, met een schuin oog naar Victoria Bera en Esther Kiobel die achter haar vol strijdlust de pers te woord staan, „that they are ready to rock.”