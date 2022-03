Publiek weer toegestaan bij Nationale Dodenherdenking

De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei wordt weer toegankelijk voor publiek, evenals kleinere herdenkingen verspreid over het land. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei woensdag. De afgelopen twee herdenkingen werden vanwege de coronamaatregelen slechts door het koningspaar en een klein aantal anderen bijgewoond. Woensdag zijn alle nog geldende coronamaatregelen omgezet in adviezen.

Ook de viering van Bevrijdingsdag kan plaatsvinden zoals dat voor het uitbreken van de coronapandemie werd gedaan, schrijft het comité. Het thema voor 4 en 5 mei is dit jaar ‘vrijheid in verbondenheid’. Het comité zegt hiermee te willen benadrukken dat „onze vrijheid onlosmakelijk is verbonden met de vrijheid van de ander”. De oorlog in Oekraïne toont de kwetsbaarheid van vrijheid, aldus de organisatie.

De 4 mei-lezing in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zal worden gegeven door presentator en historicus Hans Goedkoop. Burgemeester Femke Halsema houdt vervolgens een toespraak bij de herdenking op de Dam. De herdenkingen en vieringen vinden dit jaar voor het eerst plaats onder voorzitterschap van Wim van de Donk, de opvolger van Gerdi Verbeet die de functie tussen 2015 en 2021 bekleedde.