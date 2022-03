Politie neemt rechercheurs aan die discriminatie moeten aanpakken

De Nationale Politie gaat de aanpak van racisme en discriminatie intensiveren. Aangifte doen van dergelijke delicten moet eenvoudiger worden. Dat zegt Martin Sitalsing, eenheidschef Midden-Nederland en portefeuillehouder diversiteit in de politietop.

In Amsterdam heeft de politie een landelijk expertisecentrum discriminatie geopend dat een effectievere bestrijding van discriminatie mogelijk moet maken. Deze maand begint de politie met de werving van drie ‘discriminatierechercheurs’, die collega’s gaan ondersteunen bij het opnemen van aangiften en het onderzoeken van delicten waarbij mogelijk sprake is van discriminatie. Het kennis- en informatiecentrum moet helpen discriminatievraagstukken tijdig te herkennen, op te pakken en af te handelen. Ook het Openbaar Ministerie heeft zo’n landelijk expertisecentrum op dit terrein.

Het aantal aangiften van racistische incidenten stijgt de laatste jaren. In 2020 heeft de politie 6.141 gevallen van discriminatie geregistreerd, een toename van 12 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, en deze ontwikkeling zet zich volgens de politie door. Het inzetten van gespecialiseerde rechercheurs was al langer een wens van de Tweede Kamer.

Speciale training

Volgens Sitalsing zijn het afgelopen jaar alle baliemedewerkers bij de politie speciaal getraind in het goed opnemen van aangiftes van discriminatie en racisme. „We willen voorkomen dat mensen niet serieus worden genomen bij dit soort zaken en aan de balie weggestuurd worden, zoals nogal eens gebeurde”, zegt Sitalsing. De politiechef verwijst naar een incident in het Overijsselse Giethoorn, waar de politie weigerde aangiftes van racisme op te nemen, bleek uit een uitzending van tv-programma Zembla van vorige maand.

Bepalingen in het Wetboek van Strafrecht zijn volgens Sitalsing „ontzettend lastig te interpreteren wetsartikelen”. Wat de een als discriminatie voelt, hoeft de ander niet als zodanig te ervaren. „De politie heeft wel de opgave mensen te ontvangen die vinden dat ze gediscrimineerd zijn. Hun meldingen en aangiften moeten worden opgenomen en correct strafrechtelijk worden begeleid.”

Een jaar geleden presenteerde Sitalsing het plan Politie voor Iedereen dat met „striktere afspraken en minder vrijblijvendheid” moet leiden tot een drastische verandering van het personeelsbestand van de politie. De politiekorpsen in de Randstad willen dat binnen vijf jaar minimaal 35 procent van de nieuwe politieagenten een niet-westerse migratieachtergrond heeft.

Het afgelopen jaar bedroeg dit percentage 23, een jaar eerder 17. „Er zit vooruitgang in maar de laatste tijd is de concurrentie op de arbeidsmarkt moordend, bijvoorbeeld als het gaat om salarissen. Er wordt veel voor de zorg gekozen, maar ook andere beroepen in het particuliere veiligheidsdomein zijn aantrekkelijke werkgevers. Zelfs het startsalaris van de buitengewoon opsporingsambtenaren in gemeentelijke handhavingsorganisaties is veelal hoger”, aldus Sitalsing. De eenheidschef zegt dat het imago van de politie onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond te lijden heeft onder incidenten, zoals bijvoorbeeld berichtgeving over racistische WhatsApp-groepen van politieagenten.

Netwerken

De politie zegt wel vooruitgang te boeken bij het opzetten van het zogeheten Netwerk Divers Vakmanschap. Dat netwerk beoogt politieagenten van eenzelfde afkomst bij elkaar te brengen, zodat ze hun kennis en inzichten over verschillende leefstijlen en culturen bij operationele vraagstukken kunnen delen met collega’s. Er zijn nu 2.300 agenten die deel uitmaken van dit netwerk.

Er is onder meer een netwerk van Marokkaanse, Poolse, Chinese, joodse en Caraïbische agenten, maar ook bijvoorbeeld een agrarisch netwerk dat adviseert over spanningen onder boeren.

Lees ook: Commissie Hamit Karakus gaat toezien op diversiteit binnen Rotterdamse politie

Vanwege de oorlog in Oekraïne is er recentelijk ook een expertisegroep Oekraïne-Rusland in het leven geroepen om te adviseren over mogelijke maatschappelijke onrust en de vluchtelingenstroom. „Je ziet dat mensen die zich de afgelopen tijd tegen coronamaatregelen keerden nu in het pro-Russische kamp zitten. Er ontstaan spanningen”, zegt Sitalsing.

Volgens de politiechef hebben vluchtelingen uit Syrië of Afrika het idee dat met twee maten wordt gemeten. „Dat is heel pijnlijk en dat geeft ook intern debat: zorgen we wel dat we neutraal blijven in onze rol als politie? We moeten objectief blijven. We houden ook rekening met verdringing – door alle vluchtelingen – op de woningmarkt, in het onderwijs en bij de huisvesting. Dat kan tot extra discriminatie leiden in de samenleving, en extra spanningen. Daar moeten we als politie echt goed op voorbereid zijn.”