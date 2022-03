Op prehistorische begraafplaats werd 400 jaar geleden een Afrikaanse man begraven

Géén Portugese jager-verzamelaar van 7.500 jaar geleden, maar een man uit Gambia of omstreken die ergens tussen 1630 en 1760 moet hebben geleefd: dat was de verrassing die onderzoek opleverde van zo’n dertig begrafenissen in een millennia oude schelpenafvalberg, 80 kilometer ten noordoosten van Lissabon (Portugal). Uit C14-dateringen en dna- en isotopenonderzoek aan zijn kaak en tanden blijkt dat de man zonder enige twijfel in West-Afrika tot slaaf moet zijn gemaakt en vervolgens naar Portugal is gebracht. Die tocht is een lot dat in die eeuwen ongeveer wel twee- à drieduizend mensen per jaar trof. De resten van de 28 andere mensen in het schelpengraf waren wél afkomstig van jagers-verzamelaars.

Het graf van de Afrikaan is al in 1930 opgegraven en viel indertijd al op door de ongewone lengte van het skelet en door het laagje van zand dat zorgvuldig op de bodem van het graf was gelegd. Maar pas 92 jaar later blijkt dus dat hier sprake was van een wel heel bijzondere laatkomer op een prehistorische begraafplaats, zo schrijft een onderzoeksteam onder leiding van archeoloog Rita Peyroteo Stjerna en geneticus Luciana Simões (beiden Universiteit van Uppsala) in het Journal of Archaeological Science: Reports.

Slaven in Portugal

Portugezen brachten de meeste tot slaaf gemaakte Afrikanen naar Brazilië, maar de laatste jaren is er toenemende aandacht voor Afrikanen die in Portugal als slaaf te werk werden gesteld. Veel onderzoek is gedaan aan een afvalberg uit de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw, net buiten de muren van de Zuid-Portugese havenstad Lagos, waar in 2009 de lichamelijke resten van 158 Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden gevonden. Ook uit historische bronnen blijkt dat in vrijwel alle steden en dorpen in Zuid-Portugal in de zestiende en zeventiende eeuw Afrikaanse slaven hebben gewerkt.

Het nu onderzochte graf van in de mesolithische afvalberg bij Cabeço da Amoreira in de vallei van de Taag lijkt zorgvuldiger te zijn gemaakt dan het nogal achteloze massagraf in Lagos, getuige het laagje zand op de bodem. De betrokken onderzoekers wijzen ook op het intrigerende feit dat óók in West-Afrika stortplaatsen van schelpen gebruikt worden om mensen in te begraven. Mogelijk heeft dus een plaatselijke Afrikaanse gemeenschap besloten de man volgens Afrikaanse gebruiken te begraven. Zo dicht bij de hoofdstad Lissabon en op grond die eerst in bezit was van de koninklijke familie en later van andere hoge Portugese adel was dat in het streng katholieke Portugal onverwacht, maar wat verder in de periferie, zoals op de Canarische eilanden, werden Afrikaanse tot slaaf gemaakten ook wel volgens hun eigen gewoonten begraven. Dat de schelpenafvalberg ook ooit een begraafplaats was, was waarschijnlijk bekend bij de lokale bevolking door de menselijke botten die er lagen.

Moord?

De onderzoekers vonden in de lokale parochieregisters uit de zeventiende en achttiende eeuw zeven verwijzingen naar overleden Afrikanen, al dan niet slaaf of vrijgelaten. De meesten betroffen echter begrafenissen in de kerk of het kerkhof. Twee zijn er mogelijk relevant: in mei 1633 wordt een begrafenis van een slaaf genoemd zonder dat de plek vermeld is. En in november 1676 wordt de dood van een zekere João vermeld, een ‘bruine’, zonder verder vermelding van sociale status, die vermoord werd precies in het gebied waar ook het nu onderzochte graf is gevonden: in Arneiro da Amoreira. Tegen de identificatie spreekt echter de vermelding dat João op het kerkhof is begraven.