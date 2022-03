‘Oliemannetje’ Rutte is weer terug en laat zich zien in Europa

Het is wat premier Mark Rutte (VVD) graag doet op het Europese toneel: het oliemannetje spelen. Hij deed het in 2016, tijdens de vluchtelingencrisis: samen met de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel bereikte hij een deal met Turkije over Syrische vluchtelingen. Hij deed het in 2018, in de aanloop naar Brexit: voor het oog van de camera’s voorkwam Rutte dat een woordenwisseling tussen de Britse premier Theresa May („Je noemde me vaag!”) en EU-baas Jean Claude Juncker („Nee, dat heb ik niet gedaan!”) ontaardde in erger.

In de aanloop naar een ingelaste NAVO-top (donderdag) en een EU-top (donderdag en vrijdag) is het oliemannetje weer terug. Dinsdag sprak Rutte met de Turkse president Erdogan, die een sleutelrol kan spelen in het beëindigen van het Russische geweld tegen Oekraïne. Eerder deze week was hij in Litouwen en Polen, de EU-landen die de hete adem van Poetin het sterkst voelen en massaal vluchtelingen opvangen. Woensdag stond een gesprek gepland met de Spaanse premier Pedro Sánchez, die door de oorlog harder wil ingrijpen in de energiemarkt dan Rutte lief is.

De reislust van de premier markeert het einde van een periode waarin Nederland minder zichtbaar was in Brussel. De politiek-bestuurlijke crisis rond de Toeslagenaffaire, de Tweede Kamerverkiezingen, de extreem lange formatie: Nederland was veel met zichzelf bezig en heeft daardoor „twee jaar zijn eigen geluid niet kunnen laten horen in Brussel”, zegt een diplomaat. In de afgelopen weken bleek al dat Nederland weer op het hoogste niveau meedoet, bijvoorbeeld inzake de wapenleveranties aan Oekraïne. Den Haag nam het nog aarzelende Berlijn daarbij zelfs op sleeptouw. In Brussel geldt Nederland, samen met Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, als een van de ‘grote vijf’. De grootste EU-economieën vormen volgens diplomaten een groep binnen de grotere groep en hebben extra veel onderling contact.

Rutte hoort bij het meubilair

Een belangrijke troef van Rutte is zijn anciënniteit: hij is al sinds 2010 lid van de Europese Raad, het gremium van EU-regeringsleiders. Behalve de Hongaar Viktor Orbán kan niemand hem dat nazeggen. Zo bezien is het logisch dat Rutte naar Erdogan gaat. Ze kennen elkaar al héél lang. Rutte hoort „bij het meubilair”, zoals een diplomaat het zegt. Die ervaring leidt er ook toe dat Rutte steevast wordt genoemd als er internationale topposten voorbijkomen, zo ook nu de NAVO een nieuwe secretaris-generaal zoekt. (Hij wil niet, zegt Rutte).

Diplomatiek hebben Nederland en Turkije een lastige relatie. In 2017 was er zelfs diplomatieke rel, toen Turkse ministers in Nederland campagne wilden voeren voor een Turks grondwettelijk referendum – Nederland vond dat onwenselijk. Maar andere EU-leiders hebben nog véél meer ruzie met Ankara. De Italiaanse premier Mario Draghi noemde Erdogan vorig jaar een „dictator”. Erdogan en de Franse president Emmanuel Macron botsten in 2020 na de moord op de docent Samuel Paty, toen Frankrijk volgens Turkije een ‘heksenjacht’ begon tegen moslims en moskeeën.

Turkije is een van de weinige landen die, zoals Rutte het noemt, een „positie van contact” heeft met Rusland. Rutte deed dinsdag dan ook zijn best om de Turkse leider te behagen. Hij sprak tijdens een persconferentie aanvankelijk zelfs van ‘Türkiye’ en niet van ‘Turkey’ – Erdogan heeft naar verluidt een hekel aan het Engelse woord voor zijn land omdat dit ook ‘kalkoen’ betekent. De twee spraken af meer handel met elkaar te drijven. Rutte zei „zeer verheugd” te zijn dat Turkije wil bemiddelen. Waar mogelijk wil de premier die bemiddelingspoging ondersteunen. „Ik wil daar meer van snappen en ik wil kijken hoe wij daarbij kunnen helpen”, zei hij tegen journalisten. Dat er in het verleden ruzie was gemaakt, deed er niet toe. „Je kunt niet blijven stikken in je eigen gelijk.” Het was het oliemannetje ten voeten uit. Donderdag ziet Rutte Erdogan weer op de NAVO-top.

Verzoenende toon

Ook in Warschau sloeg Rutte een verzoenende toon aan. Polen lag op ramkoers met de EU, vanwege politieke benoemingen in de rechtspraak. Nu is er bewondering voor het land dat twee miljoen vluchtelingen opvangt. Rutte zei maandag dat de EU hieraan moet meebetalen, met een bedrag tot 1 miljard euro. Dit staat, zegt hij, los van de miljarden uit het coronaherstelfonds. Polen en Hongarije (dat ook 300.000 vluchtelingen opvangt) krijgen dat coronageld pas als hun aanvallen op de rechtsstaat stoppen. Maar de druk om deze buurlanden van Oekraïne onder de huidige omstandigheden te ‘matsen’ neemt toe.

Kamerlid Kati Piri (PvdA) sprak hier woensdag haar zorg over uit. Ze noemde het goed dat de premier in Turkije en Polen is geweest. Maar Rutte „schouder aan schouder met leiders die jarenlang de rechtsstaat hebben geschonden” vond ze „een ongemakkelijk beeld”. De inspanningen van Turkije en Polen mogen geen „vrijbrief om mensenrechten te schenden” worden, zei ook Stieneke van der Graaf van coalitiepartij ChristenUnie.

Piri riep Rutte op om in Brussel de poot stijf te houden ten aanzien van de coronamiljarden. Ze vindt ook dat Rutte Erdogan moet blijven aanspreken op mensenrechtenschendingen. Later in het debat zei Rutte dat hij dat deze week ook gedaan heeft. Kamerlid Derk Jan Eppink (JA21) vond Rutte juist niet flexibel genoeg, vooral richting Polen en Hongarije. Dit is, zei hij, niet het moment om „moraalridder van Europa” te spelen. Het oliemannetje voelde zich niet aangesproken.