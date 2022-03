Ogoni-weduwe: ‘Uiteindelijk zal Shell zijn straf niet ontlopen’

„Ik ben in een goed humeur. Ik ben niet boos op de rechtbank. De rechters in Nederland hebben het voor me mogelijk gemaakt mijn verhaal te vertellen aan de wereld. We hebben geschiedenis gemaakt.”

Met ferme stem staat Esther Kiobel, met in haar hand de foto van haar geëxecuteerde echtgenoot Barinem, woensdagmorgen de pers te woord in de Haagse rechtbank. Hoe positief ze ook is, ze is het allesbehalve eens met de uitspraak dat „niet bewezen” is dat Shell medeplichtig is aan de dood van haar man. „De strijd gaat door.”

Enkele dagen eerder, in haar warm gestookte hotelkamer in Amsterdam – „Ik ben nu eenmaal koelbloedig” – is Esther Kiobel (57) even strijdlustig maar ook berustend. Ze schrikt er niet voor terug in beroep te gaan, als dat nodig is om Shell veroordeeld te krijgen wegens medeplichtigheid aan de dood van haar man. „Dat zal ik overleggen met de advocaten en de andere weduwe.”

Tegelijkertijd vindt ze dat al veel is bereikt. „Via de verklaringen van onze getuigen zoals advocaat Ledum Mitee, die zelf bijna geëxecuteerd was, via de advocaten, journalisten, Amnesty International – via al die mensen die God op mijn pad bracht, heb ik mijn stem laten horen.”

Lees ook: Rechtbank: Shell is niet medeplichtig aan moord op Ogonileiders

Met lichte nostalgie blikt ze terug op haar eerste contact, eind 2016, met mensen van Amnesty International in Nederland die de rechtszaak van haar en de andere drie weduwes hier financieel mogelijk maakten. „Ik was nog zo verlegen, zo verscheurd door verdriet, dat ik soms niet uit mijn woorden kwam en veel moest huilen. Tegenwoordig komen de tranen minder snel, ik ben sterker geworden.”

Schikking

Toch zijn de emoties ook nu niet ver weg. Dat blijkt al in het begin van het gesprek, als ze vertelt een dag eerder het „droeve” bericht bevestigd te hebben gekregen dat Blessing Kpuinen overleden was, de weduwe van Ogoni-jongerenleider John Kpuinen, een van de negen geëxecuteerde Ogonileiders.

Blessing Kpuinen behoorde tot de groep van tien nabestaanden van de ‘Ogoni-9’, die in 2009 akkoord gingen met een schikking van in totaal 15,5 miljoen dollar van Shell. Officieel was het een „humanitair gebaar” van Shell, geen schuldbekentenis – maar het concern kwam er pas mee vlak voordat in de VS de rechtszittingen zouden beginnen die de tien tegen Shell hadden aangespannen, óók vanwege veronderstelde medeplichtigheid van het energieconcern aan de dood van hun vaders en echtgenoten.

„Toen Blessing hoorde van mijn zaak in Nederland, zocht ze contact. De voorwaarden van de schikking waren dat alle deelnemers moesten zwijgen over wat er gebeurd was. Daar had ze erg onder geleden, en ze wilde me alles vertellen wat ze wist. Het is er helaas niet van gekomen.”

Meteen is Kiobel terug in die tijd, bijna 27 jaar geleden, in de traumatische periode van het showproces. De echtgenotes van de Ogoni-9 bleven bij elkaar, de dagen nadat hun mannen ter dood waren veroordeeld, om elkaar te steunen. Na vier dagen, terwijl de termijn nog liep waarin de advocaten in beroep konden gaan tegen het doodvonnis, ging Kiobel en andere echtgenotes naar de gevangenis van haar man.

Daar zag ze een lid van de militaire politie naar buiten komen. „Hij deed dit”, zegt Kiobel en haalt haar vlakke hand langs haar keel. „Ik wist toen dat mijn echtgenoot geëxecuteerd was. Ik schreeuwde en viel flauw. Toen ik bijkwam, stond Blessing over me gebogen. ‘Geef niet op. Als je nu sterft, wie gaat dan vechten?’, zei ze. Toen kwam mijn kracht terug.”

Lees ook: Getuige in Shell-proces: ‘Het is een godsgeschenk dat ik niet geëxecuteerd ben’

Militaire dictatuur

Kiobel is er nog altijd rotsvast van overtuigd dat Shellmedewerkers in de jaren negentig enorm veel invloed hadden op de Nigeriaanse autoriteiten, in de militaire dictatuur die Nigeria toen was. Dat weet ze van haar man, Barinem. „Hij was mijn broeder en mijn vriend, de beenderen van mijn beenderen. Hij vertelde me altijd alles”, zegt ze.

Begin jaren negentig namen Shellmedewerkers hem een keer apart tijdens een conferentie in het Presidential Hotel in de havenstad Port Harcourt en vroegen hem met het leger samen te werken – en in feite het werk van de schrijver en intellectueel Ken Saro-Wiwa te ondermijnen. Die had kort daarvoor de militante Ogonibeweging Mosop opgericht, om ervoor te strijden dat een groter deel van de opbrengst van de oliewinning in Ogoniland bij de bevolking terecht zou komen. „Mijn man weigerde dat, wat ze hem ook boden om hem om te kopen, vertelde hij me. Omdat hij niet met het leger wilde samenwerken, wilden ze van hem af. Ik weet dus wat er gebeurd is vanaf dag één tot het eind, en geloof niets van wat anderen daarover vertellen.”

Na de executie van haar man vluchtte Kiobel naar Benin, waar ze bijna twee jaar in een vluchtelingenkamp verbleef. Daarna kon ze naar de VS, met haar zeven kinderen, onder wie drie van de overleden zuster van haar man. In Texas begon ze met haar lange juridische strijd, terwijl ze intussen diploma’s haalde als verpleegkundige, een vak waarin ze nog altijd werkt.

Tweede vaderland

Een zwarte dag was toen haar „tweede vaderland” besloot, na elf jaar procederen, dat de Amerikaanse rechter toch geen rechtsmacht had in de zaak tegen Shell, omdat het hoofdkantoor van het bedrijf niet in de VS stond. „Maar God stuurde me Amnesty en de advocaten en anderen”, zegt ze.

„In Nigeria zijn er nog mensen die denken dat mijn man een misdadiger is. Daarom vecht ik door, tot zijn naam gezuiverd is. Zodat onze kinderen en ik weer majestueus rechtop kunnen lopen. Maar als Shell en zijn handlangers van destijds vrijspraak krijgen voor wat ze de Ogoni hebben aangedaan, weet ik toch dat ze ooit hun verdiende loon krijgen. Daar zal God voor zorgen.”

Lees ook: ‘Shells verlies is een overwinning voor de hele Nigerdelta’