Zelensky roept op tot wereldwijde protesten tegen oorlog

Rusland blokkeert Google News

De Russische toezichthouder voor media Roskomnadzor heeft Google News van het Amerikaanse bedrijf Alphabet geblokkeerd. De organisatie beschuldigt de nieuwssite van Google van het verspreiden van wat het omschrijft als nepmateriaal over de Russische militaire operatie in Oekraïne. Dat heeft het Russische persbureau Interfax woensdag gemeld.

„We hebben bevestigd gekregen dat sommige mensen moeilijkheden hebben om toegang te krijgen tot de Google News app en website in Rusland en dat dit niet te wijten is aan technische kwesties aan onze kant”, aldus Google in een verklaring. „We hebben hard gewerkt om informatiediensten als News zo lang mogelijk toegankelijk te houden voor mensen in Rusland.”

Volgens Interfax heeft Roskomnadzor de stap gezet op verzoek van het bureau van de Russische procureur-generaal. „De Amerikaanse dienst voor online nieuws leverde toegang tot talrijke publicaties en materialen die niet-authentieke informatie bevatten in het openbare belang over het verloop van de speciale militaire operatie op het grondgebied van Oekraïne”, aldus de mediawaakhond volgens Interfax.

Een nieuwe Russische wet maakt het strafbaar om informatie te verspreiden die de Russische strijdkrachten in diskrediet kan brengen.