Rusland sluit kernwapens niet uit, Zelensky noemt gesprekken ‘confronterend’

VS en EU willen Rusland uit G20 weren

Een aantal leden van de G20 overweegt om de komende top eind dit jaar in Jakarta over te slaan, vanwege het Russische lidmaatschap van de samenwerkingsverband. Dat hebben bronnen tegen persbureau Reuters gezegd, zo meldt het persbureau woensdag. Het is onduidelijk welke landen overwegen verstek te laten gaan.

Met name de VS en Europese landen zouden Russische deelname aan de top problematisch vinden. De kans dat Rusland uit de G20 wordt geweerd wordt klein geacht, vanwege verwachte weerstand van Russisch gezinde landen als China, India en Saoedi-Arabië.

De Russische ambassadeur in Indonesië, Ljoedmila Vorobiejeva, heeft woensdag gezegd dat president Vladimir Poetin gewoon van plan is de top bij te wonen. Volgens haar is „de reactie van het Westen [-] buitengewoon disproportioneel”, doelend op sancties tegen Rusland sinds de invasie in Oekraïne.