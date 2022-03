Nederlandse investeerders kopen lingeriemerk Hunkemöller

Hunkemöller komt grotendeels in handen van Nederlandse investeringsmaatschappijen Parcom en Opportunity Partners. Dat hebben de partijen woensdag bekendgemaakt, zonder de overnamesom te noemen.

De overname van het van origine Nederlandse bedrijf door Parcom en Opportunity Partners volgt op een langdurig verkoopproces. Hunkemöller werd in 2016 overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle. De investeerder wilde vervolgens al snel van Hunkemöller af. Volgens geruchten werd een beursgang overwogen, maar die zou niet zijn doorgegaan vanwege de coronapandemie. In september vorig jaar begon Carlyle het verkooptraject dat met de overname door Parcom en Opportunity Partners tot een einde komt. Carlyle behoudt een minderheidsbelang in het lingeriemerk.

Parcom kocht in 2020 ook de Nederlandse keten HEMA. Opportunity Partners is de investeringsmaatschappij van miljardair Robert van der Wallen, bekend van BrandLoyalty, een onderneming in spaarzegels en andere marketingacties.

Het in 1886 in Nederland opgerichte bedrijf Hunkemöller specialiseerde zich aanvankelijk in korsetten. Tegenwoordig heeft het merk winkels over de hele wereld. Volgens financieel tijdschrift Quote is Hunkemöller met 180 filialen de grootste lingerieketen van Nederland.