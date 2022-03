Mondkapjesdeal blijft De Jonge én zijn collega-ministers achtervolgen

Hugo de Jonge (CDA) is dan wel woonminister, de erfenis van zijn periode als coronaminister blijft hem en de rest van het kabinet achtervolgen. Woensdag bleek uit berichtgeving van de Volkskrant dat De Jonge betrokken is geweest bij de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid in 2020 sloot met zijn toenmalige partijgenoot Sywert van Lienden. Opgevraagde documenten laten zien dat De Jonge er bij een hoge ambtenaar op had aangedrongen om met Van Lienden te spreken, omdat hij veel stampij maakte over het tempo waarop het ministerie mondkapjes inkocht. Vanuit de Tweede Kamer klonk woensdag veel kritiek en de roep om opheldering. De Jonge zelf weigerde woensdag inhoudelijk in te gaan op de kwestie.

Het is niet voor het eerst dat De Jonge vragen krijgt over zijn optreden in zijn vorige rol. In februari bleek al dat hij als coronaminister een lange brief had gestuurd aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die onderzoek had gedaan naar de eerste maanden van de coronabestrijding. De raad was zeer kritisch geweest, en De Jonge had veel van de conclusies tegengesproken. Achteraf reageren wilde hij ook toen niet – hij is immers niet meer verantwoordelijk voor het dossier. Zo wordt de lijst van kwesties waar Hugo de Jonge verantwoordelijk voor was, maar waar zijn opvolgers Ernst Kuipers (D66) en Conny Helder (VVD) verantwoording voor moeten afleggen steeds langer.

De deal met Van Lienden liep uit op een deceptie: Van Lienden leverde voor 100 miljoen euro aan grotendeels ondeugdelijke mondkapjes en verdiende daar zelf miljoenen mee, terwijl hij beweerde alles ‘om niet’ te doen uit liefde voor de zorg. Het Openbaar Ministerie is vorige maand gestart met een strafrechtelijk onderzoek naar de stichting van Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel.

Vrijgegeven appjes

De precieze betrokkenheid van De Jonge bij de deal bleef tot nu toe onduidelijk. Het regelen van mondkapjes was formeel de verantwoordelijkheid van De Jonge’s toenmalige collega Martin van Rijn en De Jonge beweerde vorig jaar nog dat hij geen bemoeienis met de overeenkomst had gehad. Uit vrijgegeven appjes blijkt nu wat anders. Zo vroeg De Jonge topambtenaar Bas van den Dungen vlak voor Pasen contact op te nemen met Van Lienden. Toen Van den Dungen een call met Van Lienden had geregeld, appte hij: „Echt een goed idee.”

Later schreef hij Van den Dungen dat hij Van Lienden graag binnenhaalde om af te zijn van zijn kritische tweets richting het ministerie. „Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt.” Het lobbyen door De Jonge is opmerkelijk, omdat ambtenaren van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen daarvoor al huiverig waren voor een deal met Van Lienden en de bewindslieden waarschuwden. Zijn aanbod leek „too good to be true”, appte Van Den Dungen bijvoorbeeld.

De Jonge’s bemoeienis was niet per definitie verkeerd, zegt bijzonder hoogleraar public affairs Arco Timmermans (Universiteit Leiden). „Ik zie hier niet direct belangenverstrengeling en ik kan me voorstellen dat een minister in zo’n crisis z’n eigen netwerk inschakelt.” Timmermans vindt het wel laakbaar dat De Jonge het advies van zijn eigen ambtenaren zo in de wind sloeg. „Als je tegen het advies van ambtenaren in gaat, moet je wel goed weten wat je doet. De deal is op een blamage uitgelopen. Dat maakt dit extra pijnlijk.”

Woensdag wilde De Jonge weinig kwijt. De Jonge noemde het „ongemakkelijk” en zei dat hij eigenlijk niet kon reageren. Hij sprak wel van „suggesties” in de Volkskrant „die niet kloppen”, maar zei verder dat hij eerst een onderzoek wil afwachten waartoe het ministerie van Volksgezondheid opdracht heeft gegeven. Dat onderzoek van Deloitte wordt op z’n vroegst voor de zomer verwacht.

De Tweede Kamer wil daar niet op wachten en eist op korte termijn al opheldering. Een meerderheid wil voor komende maandag een feitenrelaas van het ministerie. Attje Kuiken (PvdA) vindt dat „de onderste steen boven moet komen, zeker nu het lijkt dat de toenmalige minister een cruciale rol heeft gespeeld bij deze wanpraktijken”. GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt dat hij begrijpt dat het in deze crisis „whatever it takes was om problemen op te lossen”, maar dat het departement dan ook fouten moet toegeven. „Als je niet eerlijk bent over welke rol je hebt gespeeld, dan beschadig je het vertrouwen in de politiek. Dat is ernstig.”

De oppositie wil ook snel een debat, volgende week besluit de Kamer daarover. Interessant wordt wie daar namens het kabinet het woord zullen voeren. Wat Kuiken betreft komt ook De Jonge verantwoordelijk afleggen.

Staatsrechtelijk unicum

Mocht zich een meerderheid aftekenen voor een debat met De Jonge, dan zou dat een unicum zijn. In de Grondwet, zegt Jon Schilder, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, staat slechts één belangrijke regel: de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk over hun departement, en ook voor het doen en laten van hun voorgangers. Dat zou nu dus Ernst Kuipers zijn. „Dat Hugo de Jonge nu weer in het kabinet zit in een andere rol, is niet relevant. Staatsrechtelijk gaat het om het ambt, niet om de persoon.” Schilder vindt dat er geen steekhoudende reden is om af te wijken van dit systeem van verantwoordelijkheidsverdeling. Maar hij beaamt ook dat de spelregels in de verhouding tussen kabinet en Kamer grotendeels door hen zelf worden bepaald. „In die zin is het niet onmogelijk voor de Kamer om toch De Jonge ter verantwoording te roepen.”

In het verleden is overigens wel geprobeerd om vast te leggen dat oud-bewindspersonen zich op een later moment zouden moeten verantwoorden, memoreeert hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van der Braak. „In 1921 probeerde de sociaal-democraten in de Tweede Kamer dat met een initiatiefswetsvoorstel. Dat haalde het niet. Ik zou dus zeggen dat nog steeds geldend is dat een oud-minister niet ter verantwoording geroepen kan worden, ook al bekleedt diegene een andere kabinetspost.”

Woensdag gaf Hugo de Jonge op één vraag wel antwoord. Denkt hij nu, vroeg een journalist, ‘had ik maar nooit contact opgenomen met Sywert van Lienden’? „Zeker niet”, zei De Jonge. „Alles is gedaan met de juiste intenties, alles is gedaan in de context van dat moment.”

