Moet de GGD iedereen blijven testen of niet?

Nederland lijkt de coronacrisis voorbij te hebben verklaard: woensdag vervielen de laatste maatregelen, zoals het verplichte mondkapje in het openbaar vervoer en het toegangstesten bij evenementen. Zelfs het massaal testen in de GGD-teststraten staat serieus ter discussie: hoe lang is het nog zinvol iedereen met klachten te testen als het virus niet tot grote problemen leidt? Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) neemt waarschijnlijk volgende week een besluit over de toekomst van het testen, als hij met een langetermijnaanpak voor Covid-19 komt.

Het OMT benadrukt in het laatste advies, dat dinsdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd, dat het belangrijk blijft „zicht op het virus” te houden, ook omdat dan beter in de gaten kan worden gehouden of de effectiviteit van vaccineren afneemt.

Hoogleraar virologie en OMT-lid Marion Koopmans zegt dat het grootschalig testen van de afgelopen twee jaar een belangrijke manier was zicht te houden op het virus én het tegelijkertijd te bestrijden. „Als mensen die het oppikken in isolatie gaan en hun contacten in quarantaine, dan is dat een van de pijlers van je bestrijding.” Nu de Omikron-variant minder ziekmakend en ontwrichtend is, kan Koopmans zich voorstellen dat iedereen blijven testen de komende maanden – met beter weer op komst – minder noodzakelijk is. Zeker als mensen de steeds beter ingeburgerde zelftest blijven gebruiken.

Het is zeer denkbaar dat we met een golf of nieuwe variant te maken krijgen

Het loslaten van het GGD-testen, dat een dagelijks overzicht geeft van het aantal besmettingen, heeft ook risico’s, zegt Koopmans. „Het is zeer wel denkbaar dat we toch weer met een golf of nieuwe variant te maken krijgen. Het lijkt er nu op dat China Omikron niet meer weet in te dammen. Als een golf door dat hele land trekt, moet je wereldwijd wel rekening houden met verrassingen.”

Peilstations

De vraag is welke alternatieven Nederland heeft voor een goed zicht op de virusverspreiding. Griep werd voor de coronacrisis altijd nauwgezet in de gaten gehouden via de Nivel-peilstations bij huisartsen, waar monsters werden afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. Zo’n systeem moet voor Covid-19 nog worden ingericht, en bovendien zijn de peilstations voor griep nu verstoord, zegt Koopmans. „Veel mensen met griepklachten melden zich nu in de Covid-teststraten, dus het beeld via de peilstations is incompleet. We hopen dat dit beter wordt na het sluiten van de teststraten, maar dat weet je niet.”

Een alternatief dat nu al gebruikt wordt, zijn de rioolwatermetingen, waarmee een opleving van het virus regionaal vroegtijdig kan worden gesignaleerd. De vraag is of dat voldoende is of dat GGD’s bijvoorbeeld steekproefsgewijs bepaalde groepen moeten blijven testen. „Voor dat doel zou je een aantal teststraten open kunnen houden om toch een beeld te houden”, zegt Koopmans. „Je zou daar laagdrempelig zorgpersoneel kunnen testen, dat dient ook nog het doel van het beschermen van de kwetsbare patiënten met wie ze werken.” Daarvoor pleit ook het OMT. Ook wil het OMT dat er een ‘zelfmeldportaal’ komt om een positieve zelftest door te geven.

Onvoldoende informatie

Die systemen zijn nodig, maar geven niet altijd genoeg informatie als er een uitbraak is, vindt de Amsterdamse viroloog Menno de Jong. Als er een stijging te zien is in bijvoorbeeld het riool en de huisartsen is dat vooral aanleiding uit te zoeken wat er aan de hand is. Is er een nieuwe variant, of een uitbraak onder jongeren?

Dat moet, denkt De Jong, in een aantal „slim gekozen regio’s” worden gedaan. In Amsterdam gebeurt dat al, daar is een werkgroep opgezet in samenwerking met de lokale GGD. Die werkgroep had in december het beste beeld van de groei van Omikron en snel zicht op het effect in de ziekenhuizen – dat bleek mee te vallen.

Lees ookDit interview met OMT-lid Jan Kluytmans

Nog altijd komt die werkgroep bij elkaar, elke week sluiten onder meer modelleurs, microbiologen en artsen aan om de data te analyseren. Afgelopen week werden ook gegevens uit China en Zuid-Korea besproken, waar het aantal besmettingen snel oploopt: is daar iets aan de hand, waar we ook in Amsterdam iets mee moeten?

Als er ergens een zorgelijke stijging is, kan worden besloten: moet er meer getest worden in een bepaalde populatie, bijvoorbeeld scholieren? Of moet worden gekeken met welke variant reizigers van een bepaald land zijn besmet? „Het is afhankelijk van de situatie hoe er moet worden ingegrepen”, aldus De Jong.

Dat is „topsport”, zegt Mariken van der Lubben, hoofd van het GGD-lab in Amsterdam. Dat bleek ook in december, toen in Amsterdam binnen 48 uur van alle positieve tests van de grootste teststraat van de stad bekend was om welke variant het ging. Bij de landelijke steekproef van het RIVM duurt het zeker een week voor er een duidelijk beeld is.

De intensieve monitoring die in Amsterdam wordt gedaan hoeft niet per se in heel Nederland gebeuren, stelt Van der Lubben. „Maar het zou wel goed zijn als dit ook in andere regio’s wordt gedaan. Amsterdam is een grote stad, doe het ook ergens in een landelijk gebied, of in Groningen en Maastricht.”

Het betekent ook dat niet alle teststraten opgeheven kunnen worden, benadrukt Van der Lubben. „Het kan zijn dat er ineens opgeschaald moet worden, dus je moet een deel van de infrastructuur houden voor het geval het nodig is.”