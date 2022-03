Klaar voor padden en salamanders

Als John Doorewaard (56) ’s ochtends wakker wordt en zijn koffie zet met een glimmend Italiaans koffiezetapparaat, kijkt hij door het raam naar buiten. Wat hij daar ziet, betovert hem, sinds hij acht jaar geleden vanuit Almere hier naar toe verhuisde, iedere dag opnieuw: het verse groen van de weilanden, het rustige grazen van de schapen en de geiten, en de blauwgrijze lucht die wordt weerkaatst in spiegelgladde sloten.

John woont in een houten huis op een terp in Marken. Vroeger groeide er weinig op dit schiereiland, de zee stroomde regelmatig het dorp binnen en verwoestte alles wat maar uit de grond piepte. Met huizen op palen hielden de Markers hun voeten droog. Maar sinds de Afsluitdijk er ligt, zijn de palen niet meer nodig en hebben de inwoners de onderbouw van hun huis vertimmerd tot een extra benedenverdieping en zijn ze eenvoudige tuinen gaan houden.

De tuin van John, die onderaan de terp ligt en die hij deelt met zijn buurman, beslaat ongeveer zestig vierkante meter. De voornaamste begroeiing is gras. Een sloot omringt het veld en aan de westelijke rand groeien een oude appelboom, een perenboom en een boom waarvan John de naam niet kent. In het midden van het gazon staan een vuurkorf en een houder voor de hangmat. Af en toe maait John het gras. Wat er gemaaid is, laat hij liggen.

Foto Olivier Middendorp

Voordat hij hier in zijn eentje ging wonen, was John niet zo met de natuur bezig. Hij hield meer van kleding, nieuwe apparaten voor in huis en dure vakanties met het gezin. Maar nu hij hier huist, komen de herinneringen aan wat zijn moeder hem vroeger bijbracht vanzelf weer boven. Ze hadden geen tuin in Amsterdam, maar toch vertelde zijn moeder hem over de bloemen, de planten en de bijen.

De vierkante meter om te verwilderen ligt in het oostelijk deel van de tuin. John heeft het afgezet met oude dakpannen en stenen, zodat ook padden en salamanders, die hier volgens hem ook zouden moeten zitten, zich kunnen verschuilen. John gaf zich op voor het project, omdat hij benieuwd was wat er op zou komen wanneer hij het gras nu eens niet zou maaien, maar zonder het gevaar te lopen dat de tuin direct zou verslonzen.

In het vierkant staat het gras al een tikkeltje hoger dan het gras eromheen. Dichtbij de grond zijn de eerste blaadjes van de Zachte ooievaarsbek, de Scherpe boterbloem, het Ruig klokje en een Smalle weegbree te vinden. John hurkt en strijkt met zijn vingertoppen over het blad van het Ruig klokje. Het is nu al meer dan hij verwachtte.

Foto Olivier Middendorp