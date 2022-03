Kabinet trekt terecht de regie in ‘Zeewolde’ naar zich toe

De stemming over de komst van het megadatacenter naar Zeewolde is gedraaid en dat kan alleen maar met instemming worden begroet. Minister Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) zag in februari geen mogelijkheden om de komst van het Amerikaanse Meta naar de polder te verhinderen. Hoe onwenselijk de komst van zo’n groot datacenter ook zou zijn. We kunnen niet anders, was de houding van het kabinet. Enigszins in lijn met de vorige betrokken ministers Wiebes en Blok die vonden dat ze ‘er niet over gingen’.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Maar ná de raadsverkiezingen, waarin de tegenstanders met 14 van de 19 zetels het pleit hebben beslecht, slaat de minister een andere toon aan. Om het datacentrum te bouwen dient de gemeente nog 80 hectare van het Rijksvastgoedbedrijf aan te kopen. Dat gaat de minister zo moeilijk mogelijk maken. „Het is onze grond en wij hebben voorwaarden gesteld aan de verkoop ervan. Het is zeer de vraag of Zeewolde aan die voorwaarden zal kunnen voldoen.”

Daarmee is een patstelling gecreëerd, waar het Amerikaanse Meta, eigenaar van Facebook, maar één conclusie uit kan trekken. De ‘deal is off’ of althans in grote problemen. De Eerste Kamer nam deze week nog een motie aan, waarin gevraagd wordt om pas op de plaats te maken.

Minister De Jonge heeft de regie naar zich toegetrokken, wat meer dan terecht is. Zijn conclusie, na de verkiezingen, dat ‘Nederland te klein is voor dergelijke datacenters’ is juist. Of, zoals het regeerakkoord het omschrijft: „Hyperscale datacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde”. Voor De Jonge is dit bovendien een gelegenheid om de ‘regiefunctie’ in de ruimtelijke ordening, waar dit kabinet (weer) werk van wil maken, zichtbaar in te vullen. Er zijn in de volkshuisvesting wel meer ‘dossiers’ die regie kunnen gebruiken, gezien het schreeuwende woninggebrek.

Van meet af aan was de voorgenomen vestiging van het Meta-hyperscalecenter op louter ‘regionale’ gronden, een anomalie. De Reus die Klein Duimpje vroeg plaats te maken, voor veel geld. En niet alleen omdat Meta onder ‘regio’ noord-west Europa verstaat en Zeewolde zuid-oost Flevoland.

Maar juist ook omdat onder druk van de klimaatcrisis de druk om zoveel mogelijk duurzame energie zo zuinig mogelijk te besteden groeit. Zo’n datavestiging die half Europa bedient is dan uiteraard een nationale beslissing. Hoeveel groene stroom kan Nederland opwekken, welk aandeel daarvan is redelijkerwijs voor datacenters, voor industrie en consumenten? In het huidige groeitempo zouden in 2030 alle datacenters bijna 12 procent van het nationale stroomverbruik voor hun rekening nemen.

Onverbiddelijk dringt zich ook de vraag op of echt álle data het waard zijn om te bewaren, in de polder, elders of waar dan ook. Bij de grote, meestal als gratis ervaren Amerikaanse platformdiensten vraagt de burger zich zelden af waar z’n e-mail, tweets, foto’s en likes worden bewaard. En hoeveel energieverbruik ermee is gemoeid. De casus Zeewolde maakt duidelijk dat daar 400 meter lange, 20 meter hoge en 70 meter brede hallen voor nodig zijn, geheel gevuld met zoemende servers. Is dát achteraf eigenlijk wel zo’n goed idee?

Kortom, gratis blijkt weer eens niet te bestaan. En Zeewolde noopt wellicht tot verdere inkeer.