Kabinet erkent: koopkrachtpakket verdient ‘niet de schoonheidsprijs’

Bevries de energieprijzen, verplicht verhuurders van tochtige huizen hun huren te verlagen, verhoog het minimumloon sneller, maak het openbaar vervoer goedkoper, verhoog de zorgtoeslag, verhoog de huurtoeslag, verhoog het kindgebonden budget, zet de btw op nul. Veel fracties in de Tweede Kamer weten wel hoe zíj de koopkracht van gewone Nederlanders zouden steunen, als zij het voor het zeggen hadden. Waarom doet het kabinet dat niet?

De lange lijst aan voorstellen uit de Kamer is er niet zonder reden. Weinig fracties zijn tevreden over de 2,8 miljard euro die het kabinet extra uitgeeft om de gevolgen van de fors gestegen energieprijzen te dempen. Vooral lagere middeninkomens worden volgens veel fracties te weinig geholpen, bleek dinsdag en woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over het koopkrachtplan dat het kabinet vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteerde.

De steun is te weinig gericht, merkten veel Kamerleden op. Hogere inkomens profiteren volgens linkse partijen juist weer te veel. Van de accijnsverlaging op benzine en diesel per 1 april profiteert namelijk iedereen, ook mensen met een uitstekend inkomen, net als van de verlaging van de btw op de energierekening per 1 juli. „Waar ik moeite mee heb,” zei CDA-Kamerlid Inge van Dijk, „is dat we soms schieten met hagel en gemeenschapsgeld juist niet in die lege portemonnees terechtkomt.”

Geen schoonheidsprijs

Ondanks de brede kritiek werden de meeste suggesties van Kamerleden afgewezen door de drie verantwoordelijke bewindslieden in het kabinet. Ze waren zo snel niet uitvoerbaar, er was geen financiële dekking voor of de maatregel was te ongericht, zeiden ministers Sigrid Kaag (Financiën, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA). Het pakket verdient geen schoonheidsprijs gaf Kaag toe, „verre van dat”. Maar in het lopende jaar wat aan de koopkracht van huishoudens doen is uitzonderlijk, volgens Van Gennip.

Veel kan er dan niet, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting veranderen, zei Van Rij. Daar zouden burgers bovendien pas volgend jaar van profiteren als ze hun aangifte over dit jaar doen. Toeslagen sneller veranderen zou wel kunnen volgens Van Rij, maar ook dan „loop je tegen uitvoeringstechnische risico’s aan.”

De koopkrachtdaling die de economen van het Centraal Planbureau voor dit jaar voorzien, is uitzonderlijk, het totale bedrag dat het kabinet dit jaar uitgeeft aan reparatie is dat volgens de bewindslieden ook: 2,8 miljard euro nu, plus de 3,2 miljard euro waartoe vorig jaar oktober al werd besloten. Kaag noemde het haar „dure en wellicht sobere plicht” ook op de schatkist te passen.

Door kritische vragen van Pieter Omtzigt werd het debat tijdelijk geschorst

Diverse Kamerleden namen geen genoegen met die antwoorden, vooral Van Gennip wist Kamerleden niet te overtuigen. GroenLinks-leider Jesse Klaver wilde alle beslisnota’s en memo’s van ambtenaren hebben. Kan het kabinet echt niks doen voor huurders of wil het kabinet het niet, wilde hij bijvoorbeeld weten.

Is het probleem nou dat het kabinet geen financiële dekking heeft of zeggen gemeenten het niet te kunnen uitvoeren, vroeg D66-Kamerlid Steven van Weyenberg over de veelgehoorde suggestie om de groep mensen uit te breiden die 800 euro krijgt als tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Nu krijgen ongeveer 800.000 huishoudens met de laagste inkomens dat geld. Wie net een beetje meer inkomen heeft dan 120 procent van het sociaal minimum (ongeveer 1.500 euro bruto per maand voor een alleenstaande) grijpt mis.

Debat stilgelegd

Ja, dat is een hard gelag, zei Van Gennip. Maar iedereen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum 800 euro geven zoals diverse Kamerfracties willen, kost „een enorm bedrag”. Bovendien krijgen die huishoudens wel degelijk iets, aldus Van Gennip: zij profiteren van de lagere btw en accijns die het kabinet wil doorvoeren, én van de verlaging van de belasting op de energierekening waartoe het kabinet al in oktober besloot. Al met al komt dat volgens Van Gennip neer op een kleine 700 euro voor een gemiddelde forens met gemiddeld energieverbruik in huis.

Kritische vragen van het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt over de wet achter die 800 euro zorgden ervoor dat het debat tijdelijk werd geschorst. Omtzigt hekelde dat de wet nog niet in de Kamer was behandeld, maar gemeenten van het kabinet al wel mochten uitkeren. „Dit is niet rechtmatig, daar krijgt u straf voor van de Rekenkamer.” In mei kan de Kamer wel tegen die wet stemmen, „maar dan is het geld al uitgegeven.”

Op het inkomen uit welk jaar moeten gemeenten zich eigenlijk baseren als ze mensen 800 euro geven? Het inkomen uit 2021 en 2022 kan niet, want dat staat nog niet vast, merkte Omtzigt op. Het inkomen uit 2020 is lang geleden: iemand kan nu veel minder verdienen. Van Gennip verwees de vraag door naar de behandeling van de wet door minister Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie). Maar Omtzigt wilde sneller antwoord. Om hem en andere Kamerleden van informatie te voorzien, besloot de Kamer het tweede deel van het debat op een andere dag voort te zetten.

Ondanks de kritiek is het de vraag hoeveel het kabinet aan het pakket gaat veranderen. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid, maar niet zeker is of de oppositie daar munt uit kan slaan. Het pakket komt in delen naar de Kamers. Linkse partijen zullen niet snel stemmen tegen de wet die 800 euro geeft aan mensen met de laagste inkomens. Rechtse partijen zullen niet snel stemmen tegen een btw- en accijnsverlaging.

Eén verzoek van de Kamer kon wel op welwillendheid van het kabinet rekenen. VVD en PvdA willen dat de onbelaste kilometervergoeding omhoog gaat die werkgevers aan hun personeel mogen geven. Van Rij zei ernaar te kijken.