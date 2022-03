ING stopt per direct financiering van nieuwe olie- en gaswinning

ING heeft, afgestemd met het Internationaal Energieagentschap, besloten per direct te stoppen met het financieren van - en zoeken naar - nieuwe olie- en aardgasvelden. Dat heeft de bank woensdag bekendgemaakt. Daarnaast wil ING meer geld steken in de ontwikkeling van duurzame energieproductie, zoals in windmolenparken of met zonnepanelen. Aan het eind van 2025 moet de jaarlijkse financiering van deze projecten met de helft zijn gegroeid.

ING wil specifiek stoppen met het financieren van zogenoemde upstream-projecten, zoals het zoeken naar gasvelden en pompen van olie en gas. Dat geldt per direct, laat een woordvoerder weten aan NRC. Wel blijft de bank werk aan bestaande gasvelden financieren, om zo energie betaalbaar te houden tijdens de omschakeling naar duurzamere energiebronnen.

De bank wil dat de financiering van duurzame projecten aan het eind van 2025 is verdubbeld om aan de klimaatdoelen te voldoen. „Er zijn forse investeringen nodig in schone energie en infrastructuur”, schrijft ING. Volgens de bank is zo’n 60 procent van zijn energiefinanciering al duurzaam. „De stappen die we nu zetten laten zien dat we serieus werk maken van de energietransitie.”