In tijden van oorlog vallen we terug op de pietà

Wanneer in 1854 haar echtgenoot Sir John Franklin, negen jaar na zijn vertrek, nog niet is teruggekeerd van zijn missie naar het Canadese poolgebied, brengt Lady Jane Franklin een bezoek aan de schrijver Charles Dickens. Niets is er meer vernomen van zijn expeditie, die op zoek was gegaan naar het aardmagnetische veld boven de poolcirkel en naar een Noordwestelijke doorvaart. Jane Franklin had grootschalige zoektochten op touw gezet, maar toen wetenschappers en ontdekkingsreizigers in 1854 terugkwamen met slecht nieuws, ging ze niet akkoord met de uitkomsten. Er waren spullen en lichaamsresten gevonden, en er waren getuigenissen van Inuït waardoor de wetenschappers tot de onontkoombare conclusie kwamen: een groep – onder wie Franklin – had zich in leven proberen te houden door hun dode medepassagiers op te eten.

Lady Franklin vindt de uitkomst bespottelijk en wil vooral niet geloven dat haar man dood is. Nog belangrijker vindt ze zijn nagedachtenis. Door hem als kannibaal af te schilderen, wordt afbreuk gedaan aan wie hij was, een grootheid zoals je die maar één keer per generatie aantreft, stelt ze vast. „Lady Jane volhardde in haar vastberaden liefde en bleef weigeren om een mysterie als een tragedie te aanvaarden”, schrijft Richard Flanagan in zijn roman Verlangen waarin de Australische schrijver vertelt over het bezoek van de vrouw met zowel veel macht als een slechte adem aan Dickens. Zij slaagt in haar opzet en krijgt Dickens aan haar zijde. De Britse auteur die behept is met een betere pen dan de wetenschappers die de aangevreten lichamen hadden gevonden, wint de publieke opinie. Britten lazen liever over een Sir die in het harnas was gestorven dan over een Britse kannibaal die zijn dode collegae opat.

Opinie kan een mening veranderen, kunst kan een inzicht veranderen

Had Lady Franklin maar wat meer vertrouwen gehad in beeldende kunst in plaats van in opinie die Dickens met zijn woordenpracht bekwaam stuurde. Opinie kan een mening veranderen, kunst een inzicht en aan dat laatste heb je uiteindelijk meer.

Ze had kunnen weten over de mogelijkheden om de visie op een mens voor de toekomst veilig te stellen. Ruim 25 jaar voor de expeditie van haar man had de Franse schilder Théodore Géricault (1791-1824) namelijk al een vergelijkbare ramp vastgelegd op een enorm schilderij van 5 bij 7 meter. Het ging daarbij om overlevenden op een vlot nadat het marineschip de Méduse in 1816 voor de Afrikaanse westkust was vergaan. De 147 opvarenden op dat vlot waren door de kapitein aan hun lot overgelaten, en uiteindelijk zouden maar 15 het thuisland ooit weerzien. Die 15 hadden het gered omdat ze hun gestorven medepassagiers hadden opgegeten en mannen met weinig overlevingskans hadden vermoord door ze in zee te kieperen of de laatste resten proviand te ontzeggen.