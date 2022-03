Marjolein van Eig: ‘In architectuur wordt originaliteit overschat’

‘We hebben pas geleden een ander huis gekocht in Rotterdam”, zegt architect Marjolein van Eig (1975) halverwege het gesprek in het kantoor van haar bureau in de Fabriek van Delfs-haven. „Het is een heel raar huis van omstreeks 1900, een soort boerderette-achtige kitsch, met een vreemde houten daklijst. Maar ik word zo blij van de details in ons nieuwe huis. Overal waar je kijkt, zitten ze. De entreehal heeft bijvoorbeeld een ronding waarvan ik me steeds afvraag waar die toe dient. En de plinten van marmer hebben een opstand met een profilering waar het houten kozijn precies op past. Ik voel me daar dagelijks door verwend.”

COLUMNS Marjolein van Eig - Het Detail. Over loketten, plinten, kozijnen en alle dingen die we dagelijks zien en beroeren. Uitg. Vakmedianet Bouwcommunities, 215 blz, €24,90

Sinds 2014 heeft Van Eig een eigen architectenbureau. Op haar eerste gebouw, een prachtige bakstenen folly in de vorm van een theekoepeltje op buitenplaats de Hartekamp in Heemstede, volgde een reeks uiteenlopende gebouwen, variërend van de fietsenstalling van staal en glas op de campus van de TU in Delft tot een woningblok dat nu in aanbouw is in het centrum van Leidsche Rijn. Onlangs publiceerde Van Eig Het Detail, een bundeling van columns voor het tijdschrift De Architect ‘over loketten, plinten, kozijnen en alle dingen die we dagelijks zien en beroeren’. „Het Detail is het boek dat ik zelf graag had willen hebben als student”, vertelt ze erover. „Vaak zijn boeken over het ambacht heel technisch en dodelijk saai. Dit boek staat vol met referenties, beelden en uitspraken, van architecten en filosofen.”

Over de binnenkant van woningen in de seriematige Nederlandse woningbouw heb je als architect helemaal niets meer te zeggen

In een van je stukken noem je de bouw een wereld van ‘mannen in pakken’. Hoe is het om als vrouw in zo’n mannenwereld te werken?

„Die column gaat over de baksteenhandel, waar ik inderdaad nog nooit een vrouw ben tegengekomen. Mijn boek gaat er verder niet over maar het klopt dat de Nederlandse bouwwereld ongelofelijk traditioneel is. Vaak zit ik enkel met mannen aan tafel die dat soms zo ongemakkelijk vinden dat ze tegen mijn veel jongere en minder ervaren mannelijke collega beginnen te praten. Van adviseur tot aannemer en van ontwikkelaar tot architect: voor het overgrote merendeel zijn het allemaal dezelfde mannen. Heel aardige mannen, hoor, en ook capabel. Maar ze representeren natuurlijk maar een deel van onze samenleving. Dat verandert gelukkig de laatste jaren, al gaat het wel langzaam. Want ze zijn er natuurlijk gewoon, die vakvrouwen, en al heel lang. Het is bizar dat er van de 34 rijksbouwmeesters tot nu toe maar één een vrouw was. Merel Pit, de nieuwe hoofdredacteur van De Architect, is de vrouwen in de architectuur goed op de voorgrond aan het brengen.”

Wanneer kreeg je belangstelling voor details? Niet tijdens je opleiding bouwkunde in Delft, neem ik aan.

„Dat klopt. In mijn studietijd, de jaren negentig, stonden de plattegronden en catchy concepten centraal in het bouwkunde-onderwijs; hoe gekker hoe beter. We grapten wel over docenten zonder enige kennis van de Nederlandse bouwpraktijk. Er was weinig verbinding tussen het ambacht en de culturele betekenis van het detail. Daarom vind ik het boek Bouwen in Amsterdam zo inspirerend, het dikke naslagwerk van de architectuurhistoricus Henk Zantkuyl, over de bouwwijze van het Amsterdamse woonhuis in de afgelopen eeuwen. Zantkuyl schrijft bijvoorbeeld over de emotionele waarde van een voordeur. Hij beschrijft die als een teer ding in de gevel en laat zien hoe die kwetsbaarheid door de eeuwen heen is vormgegeven.”

Een plint is de ontmoeting tussen de vloer en de muur, en daar moet je iets moois van maken

„Detailleren leerde ik na mijn studie van Hans van der Heijden toen ik bij Biq Architecten werkte. Van der Heijden weet hoe je van simpele dingen als een regenpijp of een huisnummer iets moois kan maken. In het begin vond ik het verschrikkelijk: ik moest alles uittekenen, tot de laatste steen. Maar gaandeweg kreeg ik er lol in en begon ik het belang ervan in te zien. Over alles moet je goed nadenken, ook over een simpel detail als een kozijn in een muur. Want nog altijd blijft de vraag: hoe wordt dat kozijn in de muur geplaatst? Komt het helemaal vlak te liggen, of krijgt het een negge? En hoe diep wordt die negge dan en hoe wordt die afgewerkt?”

In je boek omschrijf je een detail als het samenkomen van materialen dat betekenis moet krijgen. Wat is de betekenis van een plint?

„Kijk, hier in deze ruimte waar we nu zitten, valt mij op dat de verf van de vloer op de muur zit omdat er geen plint is. Ook ik dacht lange tijd dat een kamer of zaal het zonder plinten kan stellen. Maar een plint zit er niet voor niets. Hij voorkomt dat de muur afbrokkelt door stofzuigen of strepen krijgt door het dweilen. En als die plint er dan toch moet komen, maak er dan meteen iets moois van.

„Onbewust kijken we allemaal dagelijks naar plinten. Goede plinten die met aandacht zijn ontworpen is, zoals die in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, maken me vrolijk. Hier heeft de architect, Adriaan van der Steur, de ontmoeting tussen de vloer en de muur gezien en serieus genomen.”

Jij ergert je nu al jaren aan die lullige plintjes. Echt zonde, een goede plint had nauwelijks meer gekost

In het nieuwbouwhuis uit 2001 waarin ik woon, zit geen enkel mooi detail. De opdekdeuren zijn planken, de deurlijsten bestaan uit slordig afgezaagde stalen pijpen en de plinten zijn dunne latjes. Hoe komt dat?

„Over de binnenkant van woningen in de seriematige Nederlandse woningbouw – niet alleen de sociale overigens – heb je als architect helemaal niets meer te zeggen. Daarvan zijn de technische eisen van de opdrachtgevers zo stringent en talrijk dat alle onderdelen gestandaardiseerd zijn. Ik probeer de opdrachtgever altijd van het belang van details te overtuigen. Bij bijvoorbeeld hekwerken is dat elke keer weer een gevecht. Er zijn in Nederland een stuk of drie fabrikanten van standaard hekwerken. Als je een bijzondere balustrade wilt, moet je die er al heel vroeg in het ontwerpproces in het ontwerp zetten en zorgen dat die er niet uitbezuinigd wordt. Terwijl het de bewoner zo veel geeft. Jij ergert je nu al jaren aan die lullige plintjes. Echt zonde, een goede plint had nauwelijks meer gekost.”

Marjolein van Eig Foto’s Andreas Terlaak

Het ‘eerlijke’ gebruik van materialen is voor veel architecten heilig. Maar jij noemt zuiverheid in de architectuur ‘gevaarlijk’ en eerlijkheid ‘eng’. Waarom?

„Het streven naar zuiverheid en eerlijkheid hoort bij 1-dimensionaal denken en riekt naar religie die maar één waarheid kent. Maar architectuur is geen religie en kent niet één waarheid. Al doet het omslag van mijn boek wel denken aan de bijbel. Maar het kruis op de voorkant is een tekening van het raamkozijn, dat Zantkuyl prachtig beschrijft in zijn Bouwen in Amsterdam.”

Lees ook: ‘Het kan ook zonder dogma’s’

Je laat zonder schroom weten dat de inspiratiebron van het woningblok in Leidsche Rijn de baksteenarchitectuur van de Italiaanse architect Giovanni Muzio (1893-1982) in Milaan is. Is originaliteit een overschat begrip in de architectuur?

„Originaliteit in de architectuur is niet interessant. De nadruk op originaliteit, het streven om het allemaal eens helemaal anders te doen, gaat gepaard met contrasten die vaak niet wenselijk zijn. Architectuur staat in een traditie van ambachtelijkheid en cultuur. Gebouwen vormen de achtergrond van ons dagelijks leven. Als architect moet je je daarom overwegend terughoudend opstellen. Je kunt beter een mooi detail maken dan een uitgesproken vorm, want die gaat gauw vervelen.

„Het overnemen en bewerken van de bestaande taal van architectuur en andere cultuuruitingen is van belang voor de continuïteit van de stad. Maar daarmee bedoel ik niet dat je oude stijlen moet kopiëren. In ons bureau laten we ons inspireren door allerlei referenties, niet alleen uit Nederland maar ook uit andere landen, en uit films, reclame en schilderijen. Tijdens het ontwerpen van het brugwachtershuisje in Haarlem bijvoorbeeld, zag ik in de krant het schilderij van de ponte Salario in Rome van de negentiende-eeuwse schilder Augustus Knip. Het schilderij bracht me op het idee om het huisje in te snoeren, waardoor het zijn eigenwijze, uitbuikende vorm heeft gekregen. Er valt gewoon ontzettend veel te leren van alles dat al gebouwd is.”

Ik houd van de massa en soliditeit van bakstenen gebouwen

De Nederlandse stad is van steen, schrijf je. Sta je daarom gereserveerd tegenover het bouwen met hout, de nieuwe trend in architectuur?

„Ik houd van baksteen, het materiaal waarvan de Nederlandse steden tot diep in de twintigste eeuw werden gebouwd. Ik houd van de massa en soliditeit van bakstenen gebouwen. Maar hoewel de van rivierklei gemaakte baksteen een natuurproduct is, is baksteen minder duurzaam dan hout omdat het veel energie kost om ze te bakken. Gebouwen van hout juich ik toe, maar als gevelmateriaal is hout lastig. Het vergt veel onderhoud en het heeft een hele andere uitstraling dan steen. Ik zat ermee in mijn maag. Tot ik onlangs bedacht dat de in Nederland gebruikelijke spouwmuren los staan van de constructie en de gevels van houten gebouwen daarom kunnen worden gemaakt van andere duurzame materialen die wel een solide uitstraling hebben, bijvoorbeeld steenstrips. Steenstrips zijn natuurlijk pure nep, ze bestaan meestal slechts uit dunne strookjes baksteen die gelijmd worden. Maar als ze er goed uitzien en mooi verouderen, heb ik daar als onzuivere architect niets op tegen.”

CV Marjolein van Eig (Haarlem, 1989). Gewerkt bij Biq Architecten (2001-2005), Vera Yanovshtchinsky (2005-2007) en Inbo Architecten (2007-2014). BureauVanEig (sinds 2014). Gebouwen

2013 Koepel op de Overplaats, Heemstede.

2015 Brugwachtershuisje, Haarlem.

2019 Coffee and Bikes, TU Delft.

2019 Renovatie Portiekflats Alkmaar.

2021 Portiersloge Westergasfabriek.

2022 Eindgemaal Kennedylaan Amsterdam. Schrijven: 2013-2014 Rubriek ‘Lelijke Eendjes’ in HP De Tijd.

2014-2019 Het Detail in de Architect.

2021-nu Columnist Architectenweb.