‘Hugo de Jonge bemoeide zich met mondkapjesdeal Sywert van Lienden’

Toenmalig minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) heeft volgens de Volkskrant in april 2020 bij een topambtenaar van zijn ministerie aangedrongen op een samenwerking met mondkapjesondernemer Sywert van Lienden. Dat schrijft de krant woensdag op basis van documenten die zijn verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De Jonge heeft eerder gezegd dat hij op geen enkele manier betrokken zou zijn geweest bij de veel bekritiseerde mondkapjesdeal. De Jonge ontkent woensdagochtend de aantijgingen tegenover NRC.

De Volkskrant schrijft dat uit vrijgegeven appjes blijkt dat de toenmalige coronaminister zijn topambtenaar de opdracht gaf om Van Lienden aan te horen over een samenwerking tussen diens stichting en het ministerie. Volgens de krant kwam het verzoek van De Jonge nadat Van Lienden op Twitter zijn onvrede had geuit over de onwelwillendheid van het ministerie om samen te werken.

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), de inkooporganisatie van het ministerie van VWS, had in de weken daarvoor het mondkapjesaanbod van Van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel afgewezen. In de appjes zou de indruk gewekt worden dat De Jonge alsnog wilde samenwerken om zo verdere kritiek van de mondkapjesondernemers op zijn departement te smoren.

In een reactie zegt De Jonge woensdagochtend dat de Volkskrant „suggesties” doet, die „gewoon niet” kloppen. Hij kan naar eigen zeggen, hoewel dat voor hem „ongemakkelijk” voelt, niet aangeven hoe de deal dan wel tot stand is gekomen, omdat Deloitte momenteel onderzoekt doet waarmee „alles boven tafel” moet komen. Dat kantoor doet volgens een woordvoerder van het ministerie onderzoek naar „ieders verantwoordelijkheid binnen deze deal”, dus ook van De Jonge.

Concurrentie

Uit het appverkeer tussen De Jonge en topambtenaar Bas van den Dungen blijkt volgens de Volkskrant verder dat de toenmalige coronaminister in de veronderstelling verkeerde dat Van Liendens stichting, Hulptroepen Alliantie, zou opgaan in het LCH. Een voorwaarde voor samenwerking zou zijn geweest dat de stichting niet zou concurreren met het ministerie bij de aankoop, het transport en de distributie van mondkapjes. Van Lienden en zijn compagnons richtten na de deal met het ministerie alsnog een webwinkel op waar mondkapjes en andere coronahulpmiddelen werden aangeboden.

De ministeriewoordvoerder zegt woensdag dat het niet relevant was voor het ministerie of een stichting of bv de mondkapjes zou aanleveren. Prioriteit was het verkrijgen van „kwalitatief goede kapjes voor een goede prijs” die „aan Nederland geleverd konden worden”.

Winstoogmerk

Uit onderzoek van Follow the Money zou daarnaast blijken dat het drietal al op 9 april 2020 een notaris opdracht had gegeven voor het oprichten van een commerciële bv, zo schrijft het onderzoeksplatform woensdag. Dat was drie dagen voor Van Lienden en zijn compagnons een non-profitvoorstel deden aan het de top van het ministerie. Toen Van Lienden zijn voorstel „zonder winstoogmerk” deed aan Van den Dungen, zou hij het bestaan van de bv niet hebben gemeld. Evenmin zou daar melding van zijn gemaakt tijdens een telefoongesprek met toenmalig minister Martin van Rijn (Medische Zorg, PvdA) op 13 april van dat jaar.

Follow the Money stelt verder dat het drietal bij het tekenen van de contracten al wist dat er winst tientallen miljoenen euro’s winst zou worden gemaakt. De mondkapjesondernemers beweerden eerder nog aan het onderzoeksplatform dat in de zomer van 2020 pas duidelijk werd dat ze onverwachts veel winst zouden maken.

Met medewerking van Lamyae Aharouay.