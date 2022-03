Het vertrouwen van de consument is laag: is dat nu al terug te zien in wat we uitgeven?

Het consumentenvertrouwen heeft een voorlopig dieptepunt bereikt, bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de vraag in hoeverre dat lage vertrouwen nu al is terug te vinden in het gedrag van consumenten.

Trends zie je pas echt goed achteraf en bovendien spelen ook andere zaken een rol. Zo was er naast de al stijgende inflatie een periode van inhaalconsumptie na de lockdown van deze winter, die goed is terug te zien in transactiedata van ABN Amro.

Na de versoepelingen van de coronamaatregelen eind januari waren de uitgaven voor kappers, kleding, spa’s en meubels wekenlang torenhoog – vaak tientallen en soms honderden procenten hoger dan diezelfde weken in 2019.

Er is veel spaargeld

ABN-econoom Nora Neuteboom wijst op de relatief goede positie van consumenten. „De arbeidsmarkt is krap, de baanzekerheid van mensen is hoog. Er is de afgelopen twee jaar veel gespaard, dus mensen willen graag weer uitgeven, ondanks de hogere prijzen.”

De prijsdruk is volgens Neuteboom voorlopig nog te overzien. Bij veel consumenten zijn de hogere energieprijzen voor in huis nog niet meegerekend. „We verwachten dat de inflatie pas echt pijn gaat doen voor de koopkracht op het moment dat de energierekening bij de meeste mensen écht gaat stijgen en als de hogere energiekosten in nog meer goederen en diensten worden doorberekend. Maar wij voorzien dat pas in de loop van dit en begin volgend jaar.”

Toch auto laten staan?

Er lijkt de afgelopen weken wel een lichte daling te zijn ingezet in de consumentenuitgaven. Maar dat is niet per se het gevolg van een verminderd vertrouwende door oorlog in Oekraïne. Zo’n piek na de versoepelingen neemt op een gegeven moment namelijk ook weer af – mensen blijven niet structureel vaker naar de kapper gaan, vakanties boeken of veel nieuwe kleding kopen.

Hoe sterk dat normalisatie-effect is, valt moeilijk te becijferen. En er zijn aanwijzingen dat de hoge brandstofprijzen hebben gezorgd voor een al dan niet tijdelijke vermindering van het autogebruik. De omzet van tankstations daalde de afgelopen weken ondanks de hogere prijzen aan de pomp.

Ook de drukte op de weg lijkt er op te wijzen dat mensen de afgelopen weken de auto iets vaker lieten staan, schreven onderzoekers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer vorige week. De gemiddelde verkeersintensiteit lijkt iets minder hoog te zijn, maar vooral de filedruk (lengte maal duur van de file) is duidelijk afgenomen.

De vraag is of dit effect blijvend of tijdelijk is. Neuteboom: „Brandstof is een vrij inelastisch goed, het is moeilijk om er een goed alternatief voor te vinden. De kans is groot dat mensen na een tijdelijke besparing weer meer gaan afnemen tegen hogere prijzen.”