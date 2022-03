Geert Wilders in de bocht

Het zijn nogal vervelende tijden voor Geert Wilders. Vroeger was het politieke leven zo heerlijk overzichtelijk; je was, zoals hij, vóór Trump en Poetin en tegen Rutte en Pechtold (nu Kaag).

„Ik hou van politieke leiders die opkomen voor het nationale belang”, kon Wilders toen – in 2016 – nog zeggen om uit te leggen waarom hij op Trump zou stemmen en niet op Hillary Clinton. Twee jaar later plaatste hij op Twitter een foto van zichzelf achter het spreekgestoelte in het Russische parlement met het bijschrift „From Russia with Love”. Ook liet Wilders het thuisfront weten dat hij tijdens zijn bezoek „met trots” een Russisch-Nederlands vriendschapsspeldje droeg. De nabestaanden van de MH17-slachtoffers waren er minder trots op en eisten excuses – uiteraard tevergeefs.

Ter voorbereiding van dat bezoek had Wilders in 2017 een gesprek met Alexander Sjoelgin, de Russische ambassadeur, die zich nog onlangs in Buitenhof gedroeg als een gewetenloze beroepsleugenaar met onder meer zijn bewering dat Rusland in Oekraïne alleen „de militaire infrastructuur” bombardeerde. Wilders wilde via zijn gesprek met Sjoelgin „tegenwicht bieden aan de hysterische russofobie die her en der heerst”.

En toen viel Poetin, jammer-jammer, Oekraïne binnen, zonder veel „love”. Wilders moest opeens zó’n halsbrekende bocht maken dat zelfs Max Verstappen ervoor zou zijn teruggedeinsd. „Het Westen heeft enorm geblunderd door een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne niet uit te sluiten”, twitterde hij, „maar voor een Russische militaire inval is geen excuus te verzinnen”.

Je hoort zijn verbijstering. Dat ze zelfs geen excuus konden „verzinnen”, terwijl dat toch juist een geliefde bezigheid is in het Kremlin, naast het bombarderen van ziekenhuizen en het dreigen met kernwapens.

Maar er was méér dat Wilders moet hebben verontrust. Zijn dierbare Nederlandse volk begon in zijn ogen wel bijzonder sentimenteel te worden met dat gejammer over vluchtende Oekraïners. In een eerste reactie zei hij dat hij ook wel sympathie had voor de vluchtelingen en dat ze goed moesten worden opgevangen – maar dan wel „in de regio”, die bekende landstreek in Dystopia die veel politici voor het wereldleed hebben gereserveerd.

Maar wat riep het volk tot zijn ontzetting? „Nee, Geert, die Oekraïners moeten we als familie beschouwen, dus neem er zelf ook een paar in huis!”

Hij was populist genoeg om zijn afkeer niet te laten blijken; hem hoorde je even niet meer over die ‘regio’, hij kon beter wachten tot straks wat Oekraïense testosteronbommen „onze vrouwen” kwamen verkrachten. Hij moest maar een nieuwe bocht maken, nu in omgekeerde richting. Wat las hij daar in zijn favoriete krant, De Telegraaf? Dat Oekraïners in Nederlandse gastgezinnen 135 euro leefgeld per week krijgen? Het jubelde in hem. Nee toch!

Twee minuten later twitterde hij triomfantelijk: „Denken we ook nog aan Nederlandse gezinnen, minister Kaag, mensen die vaak netto minder te besteden hebben per week en hun energierekening niet eens kunnen betalen en een aalmoes van u krijgen toegeworpen? Wanneer krijgen zij extra leefgeld?”

Voldaan las hij zijn tweet terug. Die combinatie van aalmoes en Kaag – briljant. Wanneer zou Poetin nu eindelijk ook eens zulke tweets ‘verzinnen’?