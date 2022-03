Floris Alkemade krijgt grote Maaskantprijs 2022

De ‘grote’ Rotterdam-Maaskantprijs is toegekend aan de architect Floris Alkemade (1961). De jury, onder leiding van Aedes-voorzitter en ex-minister Medische Zorg Martin van Rijn, noemt Alkemade een ‘spirituele leidsman’ en kende hem de prijs toe omdat hij ‘het maatschappelijk engagement bij zijn vakbroeders en -zusters heeft aangewakkerd en het contact tussen de soms verweesde architectengemeenschap en de samenleving deels heeft weten te herstellen.’

Alkemade begon zijn loopbaan in 1990 bij het Office for Metropolitan Architecture (OMA) waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het ontwerp van het nieuwe het centrum van Almere uit het begin van de 21ste eeuw. In 2008 begon hij zijn eigen bureau Floris Alkemade Architect, van 2015 tot 2021 was hij Rijksbouwmeester. In 2020 publiceerde hij De toekomst van Nederland, een oproep om de gevolgen van de klimaatverandering en andere complexe vraagstukken waarvoor Nederland staat, te lijf te gaan met meer verbeeldingskracht. Van 2014 tot 2019 was hij lector aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en gaf hij mede leiding aan het project Tabula Scripta dat uitmondde in het boek Rewriting Architecture.

De grote Maaskantprijs, een oeuvreprijs voor personen of instellingen die het debat over architectuur en stedenbouw hebben gestimuleerd, wordt in even jaren uitgereikt, de jonge Maaskantprijs voor architecten onder de 36 jaar in oneven jaren. Eerdere winnaars van de grote Maaskantprijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van 25.000 euro, zijn onder anderen Michelle Provoost (2020), Tracy Metz (2018), Auke van der Woud (2010), Carel Weeber (2006) en Rem Koolhaas (1986).