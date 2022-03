Tentoonstelling toont het aardse paradijs als een nachtmerrie

„De zon en de zee springen bliksemend open:/ waaiers van vuur en zij;/ langs blauwe bergen van de morgen/ scheert de wind als een antilope/ voorbij”, dichtte Hendrik Marsman in 1927 over het paradijs. Zijn gedicht Paradise regained eindigde met een blonde vrouw die zorgeloos zong over de terugkeer naar het paradijs. Hoe doe je dat, het paradijs heroveren?

Mondriaan wist het wel in 1926, een jaar voordat Marsman een poging deed. Mondriaan streefde naar een ‘zuivere’ en geordende wereld – in zijn abstracties speelde de mens een bescheiden rol. De bewondering voor Mondriaans werk is mateloos, maar zijn ideeën over een ‘Aardsch paradijs’ worden vaak als een eigenaardigheid van zijn tijd beschouwd.

In het jaar dat Mondriaan 150 jaar zou zijn geworden vroeg Kunsthal Kade aan twaalf kunstenaars hoe zij Mondriaans notie van een ‘Aards paradijs’ een eeuw later voor zich zouden zien. Op de expositie Schurend Pardijs is nu te zien dat natuur bij veel kunstenaars een grote rol blijkt te spelen, en dat pakt bepaald niet idyllisch uit. In de verbeelding van deze twaalf is het Paradijs de vernietiging nabij: de condition nature is niet best.

Dat klinkt een beetje hoopvol, maar we mogen gerust alle hoop laten varen

En dat is niet omdat God dood is, maar omdat de natuur dood is. Van ontwerpstudio Maison the Faux is een installatie te zien over bederf en overvloed: modellen staan in een glimmende wereld die van dichtbij afval is, luxe lijkt meer een soort schimmel. Intrigerend is Onder het plaveisel wervelen de wortels van Tanja Smeets, waar een landschap van zwarte draden (lianen) en een soort glimmende paddenstoelen vergezeld gaan van gezwelachtige bollen die niet alleen bewegen, maar door het geluid dat ze maken ook een ongezonde adem lijken uit te stoten. Smets’ oerwoud is zwartgallig, hieruit zou Tarzan zijn Jane nooit veilig kunnen wegleiden.

Argentijns landschap

En zo gaan eigenlijk alle installaties over het verlies van de natuur en het vergaan van schoonheid, door het winnen van grondstoffen, of door het kappen van bomen (Marcel Pinas legt schedels en botten op de aarde, omdat voor de mijnbouw goud meer waard is dan een mensenleven). De mens wil groter zijn dan de natuur, en dan verlies je het paradijs.

Op het deels wand-, deels vloerkleed van de Argentijns-Griekse kunstenaar Alxandra Kehayoglou kan de mens de natuur van een de landkaart van een Argentijns moeras letterlijk vertrappen. Op het kleed is ongerepte natuur te zien, en verderop ook wat de mens heeft aangericht. Wie wil kan de schoenen uitdoen en eroverheen lopen en zelf ervaren hoe het is om je ‘voetafdruk’ achter te laten. Dat klinkt activistisch en dat is het ook, maar het tapijt is ook schitterend om te zien voor wie er niet op staat. Niet dat alle hoop verloren is: het verlies is volgens Kehayoglou herstelbaar, als we bereid zijn „de levenstekens te ontcijferen van de organismen die er leven”.

Gijs Frieling, Het is alles een grote eenheid, Bert (schilderij). Sander Breure & Witte van Hulzen, …appeard to be regular in form and authentic.

Foto Mike Bink Maison the Faux, Fleshpot

Foto Mike Bink

Ook in Eruptie van Lola Landscape Architects vecht de natuur om terug te keren. Te midden van wanden vol weinig aansprekende, surrealistische schilderijen (en een Schuldig Landschap van Armando) breekt opeens met geweld groen uit de grond, dwars door de tegels heen. „Het nieuwe paradijs ligt onder de straatstenen”, aldus de landschapsarchitecten.

Digitale Hades

Dat klinkt een beetje hoopvol, maar we mogen gerust alle hoop laten varen. Dat wordt nog duidelijker zichtbaar in de Amersfoortse Elleboogkerk, de tweede locatie van deze tentoonstelling. Daar heeft Gijs Frieling de condition humaine op de muren afgebeeld, en die stemt niet optimistisch en maakt korte metten met het idee dat we naar een paradijs zouden moeten streven, en dat er nog hoop is voor de condition nature. „Het aardse Paradijs is een gevaarlijk droombeeld. Als onze drang naar genot en instinct tot zelfbehoud de enige en laatste waarheid is, dan zijn wij paradoxaal genoeg gedoemd om aan ons eigen succes ten onder te gaan”, aldus Frieling in de begeleidende tekst. De nachtmerrie spat van de muren: een zeemeermin met alien-ogen en de mens die zich terugtrekt in holen – „een digitale Hades” – met louter aandacht voor het beeldscherm. „Ons interesseert alleen het zwarte eind”, staat er bij een van die holen.

Van een afstandje slaan verschillende figuren toe te kijken, het zijn katheders met een trui aan, waar een geslachtsdeel onder is geplakt, en een luidspreker als hoofd: een verbeelding van de kantoormens.

Zo wordt juist de kerk een schurend paradijs: het geheel straalt licht uit door de lichtblauwe omgeving, opgewekte golvende lijnen en citaten uit andere kunsten. Ondertussen blijkt dat het niet meer goed komt. Het Paradijs blijft een abstract streven dat alleen in de verbeelding tot stand kwam. En dat wist Marsman eigenlijk ook al: „Het schip van de wind ligt gereed voor de reis/ de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,/ de morgen en nacht twee blauwe matrozen –/ wij gaan terug naar ’t Paradijs’.

Alexandra Kehayoglou, Paranà de las Palmas Foto Mike Bink

Beeldende kunst Schurend Paradijs, t/m 3 juli in Kunsthal Kade, Amersfoort. Inl: kunsthalkade.nl ●●●●●