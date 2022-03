Waarom de EU-landen toch samen energie zullen inkopen

Het besef lijkt eindelijk door te dringen bij Europese regeringsleiders. Decennialang gingen EU-landen zelf over hun energie: ze bepaalden zelf op welke energiebronnen ze wilden inzetten, en ze sloten zelf contracten met leveranciers.

Maar in de hoek gedreven door de crisis in Oekraïne en de torenhoge energieprijzen die daar het gevolg van zijn, lijkt er nu toch een kentering gaande. Op een EU-top in Brussel deze donderdag en vrijdag zullen de EU-landen naar alle waarschijnlijkheid afspreken om voortaan gezamenlijk energie (gas, lng en waterstof) in te kopen, in plaats van ieder voor zich, zoals tot nu toe altijd gebeurde. Net zoals dat in de coronapandemie met vaccins gebeurde.

Het is een kleine revolutie – en veel details moeten nog duidelijk worden. Maar toch. De ‘energiemix’ was altijd iets waar landen zelf over gingen. Dat is zelfs verankerd in het Verdrag van Lissabon. Energie was een te belangrijk beleidsterrein om over te hevelen naar Brussel, vonden de lidstaten, complete economieën kunnen kapotgaan als er met de voorziening ervan iets misgaat. Maar nu wordt er toch iets van die autonomie ingeleverd.

De landen beseffen blijkbaar dat de bestaande situatie evenmin optimaal is. Dat werd afgelopen week opnieuw pijnlijk duidelijk. De ene na de andere Europese regeringsdelegatie ging toen op audiëntie bij de Golfstaten, om te kijken of daar nog wat gas te halen viel. Zo’n beetje half Europa lonkt naar het autoritair geleide Qatar. Maar voor hun onderhandelingsposities is dat niet bepaald ideaal.

Door al die zenuwachtige optredens van politici zijn de energieprijzen nog hoger geworden dan ze al waren, zegt Christian Egenhofer, energie-expert van het Centre for European Policy Studies, een denktank in Brussel. „Gas voor de zomer is nu duurder dan gas voor de winter”, zegt hij. „Dat is nogal een prestatie.” Normaal is het andersom, omdat er in de winter veel meer gas nodig is. „Die nationale bevoegdheden, waar lidstaten ooit bewust voor gekozen hebben, zijn nu een tekortkoming.”

Gezamenlijke inkoop is maar een van de beleidsterreinen waar de lidstaten het over eens lijken te worden. Ook gaan de regeringsleiders vermoedelijk verdere afspraken maken om de zogeheten ‘interconnectiviteit’ in Europa te verbeteren: kort gezegd het bouwen van een integraal Europees gas- en elektriciteitsnetwerk, waardoor energiestromen soepeltjes door heel de EU kunnen vloeien. Op dat vlak is er de afgelopen jaren al veel werk verricht, vooral op het gebied van gas. Maar van een echt Europees netwerk is nog altijd geen sprake.

Spanje bulkt bijvoorbeeld van de zonne- en windenergie, maar voldoende kabels over de Pyreneeën, naar Frankrijk en verder, zijn er nog altijd niet. En als er in andere landen wel verbindingen bestonden, waren er geregeld botsende regels die soepel grensoverschrijdend transport belemmerden. Energiebedrijven moeten bijvoorbeeld geregeld verschillende keren importheffingen betalen.

Verdere integratie

Een prangende vraag is of het energiebeleid de komende tijd nóg Europeser gaat worden, onder druk van een mogelijk langdurige periode van hoge energieprijzen plus een ingrijpende klimaattransitie die óók gerealiseerd moet worden. De ongemakkelijke werkelijkheid is dat er nog veel dingen dubbel worden gedaan, en interessante mogelijke samenwerkingen soms onbenut blijven.

Zo heeft Spanje ook een Europees recordaantal lng-terminals, met genoeg capaciteit om andere EU-landen van gas te voorzien, maar Duitsland wil liever zijn eigen terminals bouwen. Nederland overweegt twee kerncentrales bij te bouwen, terwijl twintig kilometer over de grens met Duitsland een reactor staat die zijn levensduur nog niet heeft bereikt, maar die Berlijn wil sluiten. In Oost-Europa is er veel potentie voor windenergie, maar wordt er nauwelijks gebouwd, terwijl er in Nederland over elke nieuwe windmolen felle strijd wordt gevoerd.

Een grand Europees energieschema, met een ‘EU-energietsaar’ aan het roer, klinkt dan misschien efficiënter. Denk bijvoorbeeld: wind in Noordwest-Europa, zon in het zuiden en biomassa in het oosten. Inclusief een volledig geïntegreerd netwerk van pijpleidingen en elektriciteitskabels aanleggen waarmee energiestromen moeiteloos van de ene naar de andere kant in Europa kunnen.

Maar dat is vooralsnog alleen „een mooie droom, een vergezicht”, aldus Pier Stapersma, energiespecialist van CIEP, een publiek-private stichting die onderzoek doet naar energie. „Het elektriciteitsnetwerk kent bijvoorbeeld beperkingen die zich niet snel laten oplossen.”

Aan de nationale bevoegdheid qua energiemix zijn lidstaten bovendien zo gehecht, dat ze zelfs nu die autonomie niet zomaar zullen opgeven. Europese integratie ligt al gevoelig genoeg in veel lidstaten. Stapersma: „Ik zie dit voorlopig niet gebeuren.”