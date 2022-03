Een komische thriller vol tuinkabouters en dansende aubergines

Een sereen volkstuintje leek Miranda de ideale plek om, eindelijk haar thriller af te maken. De rust is daar alleen ver te zoeken: er is altijd wel een buurman luidruchtig aan het klussen of iemand moet de clown spelen bij een kinderfeestje. Kortom: van schrijven komt weinig terecht.

Dit klinkt als een prima voedingsbodem voor een komedie en in Volkstuin Complex valt er inderdaad genoeg te lachen. Om een aubergine of bloemkool bijvoorbeeld, die zingend over het toneel walsen. Of om de voortdurende worsteling van Miranda (Ricky Koole), die echt-echt aan het werk moet, maar de hele tijd wordt afgeleid, van kwaad tot erger.

De wereld op het toneel is vormgegeven als een absurdistisch stripboek met vierkante heggetjes en steeds grotere tuinkabouters. Auteur Jibbe Willems fabriceerde een stel leuke personages, dat hierin rondstruint. Zo is er een moeder (Tina de Bruin) met een lege nest syndroom, een regeltjesfetisjist (Daniel Cornelissen) op zoek naar verboden kolenbarbecues of bestrijdingsmiddelen, en een klusjesman (Rop Verheijen), die Miranda’s hart verovert. De acteurs kunnen zich lekker uitleven in hun (dubbel)rollen en sleuren moeiteloos het ene na de andere lachsalvo uit de zaal.

Muzikanten Jan en Keez Groenteman vlechten de scènes aaneen met aanstekelijke nummers. Ook verzorgen zij de geluidseffecten, zoals getimmer of iets dat klinkt als een grasmaaier in de verte. Onder hun leiding opent Volkstuin Complex ijzersterk met een lied waarin vogels tsjirpen, maar ook iets onheilspellends doorklinkt – precies wat je verwacht van een voorstelling over een thrillerschrijver in een volkstuin.

Willems is heer en meester in het schrijven van heldere dialogen, waarin hij humor en poëzie vermengt. Zijn scherpe pen zie je terug in Volkstuin Complex, maar de lijm die alle personages en liedjes bij elkaar moet houden, is niet heel sterk. Hoewel er een uitgever én een boekhouder in Miranda’s nek hijgen, blijft echte spanning uit. Daardoor beweegt het stuk van lach naar giechel, maar blijft lang onduidelijk waar de scènes naartoe werken. Regisseur Marije Gubbels krijgt de opbouw er niet goed in, waardoor het over de top einde uit de lucht komt vallen. Uiteindelijk is de voorstelling een verzameling humoristische momenten: als het volkstuinhuisjes zouden zijn, waren ze keurig gescheiden door schuttingen of heggetjes – precies de idylle, die Miranda zocht.

Recensie Theater Volkstuin Complex van Bos Theaterproducties. Gezien: DeLaMar Theater, Amsterdam - zondag 20/3, te zien t/m 10/6. Inl. bostheaterproducties.nl ●●●●●