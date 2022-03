Mijn moeder van 88 ligt als gevolg van een ongelukkige val tijdelijk in een verpleeghuis voor revalidatie. Ze kijkt uit naar elk bezoek en is dan ook blij verrast als ik haar kom bezoeken samen met mijn oudste zoon. Deze geeft oma een voorzichtige knuffel en roept vervolgens: „Oma, wat een coole dog tag heeft u om.” Dan kijkt hij wat nauwkeuriger en zegt enigszins bedrukt: „O.” Het is namelijk haar niet-reanimerenpenning.

