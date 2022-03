Diepe muziekliefde van twee vaders en hun dochters

De ogen staan nog slaperig de ochtend na hun eerste benefietoptreden voor de Oekraïne - begin maart - in het Amsterdamse Concertgebouw. De emotie van die avond hield iedereen tot ver na middernacht uit hun slaap, zegt altviolist Dana Zemtsov (29). Tijdens het spelen verdampten zorg en woede even, merkte pianist Anna Fedorova (32). „Wanneer we musiceren, voelen we het licht en de hoop en kunnen we een moment de gevoelens uiten die ons anders van binnen zouden opvreten.”

Naast hen zitten de vaders, pianist Borys Fedorov (62) en altviolist Mikhail Zemtsov (52). Fedorov woonde tot kortgeleden in de Oekraïense hoofdstad Kiev, en Zemtsov verliet Rusland begin jaren negentig toen de Sovjet-Unie uiteenviel. „Korte tijd gloorde onder Jeltsin een ongekende vrijheid aan de horizon”, zegt Fedorov. „Maar zijn opvolger Poetin heeft daarna zijn best gedaan om de Russen tot een volk van willoze zombies te maken.”

Hij groeide zelf op in Samara, een stad die nu bij Rusland hoort. Daarna werkte hij meer dan drie decennia aan het conservatorium van Kiev, waar dochter Anna werd geboren. Na het verdwijnen van de Sovjet-Unie koos Fedorov de Oekraïne als zijn thuisland, niet voor niets staat op zijn homepage de titel ‘National Artist of Ukraine’ achter zijn naam.

Behalve de vele Oekraïne-benefieten, waar de Fedorovs en Zemtsovs aan meewerken, spelen ze komende zondagmiddag in Muziekgebouw Eindhoven stukken die herinneren aan vroeger tijden, en die in zekere zin de kroniek van hun levens vormen. Onder meer composities van beide vaders, en Melodie im alten Stil van opa Evgeny Zemtsov, een liefdesverklaring aan de altviolist Ludmila Levinson. Zo’n negen maanden later werd zoon Mikhail geboren. Fedorov begint met Chopins Vijfde Nocturne, waarmee hij in 1980 auditie deed voor het Chopin Concours, in het publiek bevond zich de jonge pianist Tatiana Abayeva, zijn latere vrouw, moeder en eerste lerares van dochter Anna.

Vader vs leraar

„Vanaf mijn geboorte heb ik gezien hoe mijn ouders opgingen in de muziek”, zegt Anna Fedorova. „Zij lieten me een magische wereld ontdekken. Ik kon me niet voorstellen iets anders te worden dan musicus. In mijn vroegste kinderjaren bracht mijn moeder me de beginselen van het pianospel bij. Ze weefde veel verhalen rond de muziek, fantasieën die me inspireerden.”

„Als ouder kun je de muzikale opvoeding beter aan iemand anders overlaten”, vindt Borys Fedorov. „Maar daar heb ik me niet aan kunnen houden. Vanaf haar negende nam ik Anna’s lessen op me.”

Anna schiet in de lach. „Ik had van die ouders die me niet naar school lieten gaan, hahaha.”

„Ze mocht lessen missen als dat nodig was”, grijnst Fedorov. „Veel lessen. In dit geval werkte persoonlijk onderricht beter dan het onderwijssysteem. Wij hebben een unieke band. Alleen verloor ik wel mijn vaderrol. Dat leverde wrijvingen op tot Anna uitvloog en grote pianisten als András Schiff, Menahem Pressler en Alfred Brendel zich deels over haar ontfermden.”

Mikhail Zemtsov en Dana Zemtsov

Foto privéarchief Borys Fedorov en Anna Fedorova

Foto privéarchief

„Het was niet altijd gemakkelijk”, beaamt Fedorova. „We hadden aardig wat aanvaringen, vooral in de puberteit. Soms verlangde ik naar bed, dan had ik de hele dag gestudeerd, en kwam mijn vader laat thuis van het conservatorium en wilde er nog een les met mij aan vastknopen.”

Borys Fedorov glimlacht. „We hadden gelukkig geweldige buren, die het niet erg vonden als we na elven nog speelden.”

Fedorova: „Maar zelfs met alle onenigheid: het was de moeite waard. Ik besefte dat hij het deed omdat hij van me houdt. Hij hielp me een droom waar te maken. Nu is hij gewoon mijn vader en raadgever.”

Spannende verhaallijnen

Dana Zemtsov volgde een andere weg. „Alleen het begin van onze levens lijkt op elkaar”, zegt ze. „Mijn oma wakkerde mijn hartstocht voor muziek aan zoals Anna’s moeder dat ook deed: ze verzon personages en spannende verhaallijnen die studeren tot avontuur maakten. Zij had een ongelooflijke ziel, levendig en bohémien.”

Dat laatste waren de Zemtsovs zeker: Dana werd geboren in Mexico, waarna het gezin neerstreek in Noorwegen en Duitsland, voor het in Nederland een thuis vond. „Ik hielp Dana wel met studeren”, zegt Mikhail Zemtsov, „maar niet zoals Borys, die Anna klaarstoomde voor een bestaan als musicus. Totdat we hier in Nederland kwamen, gaf Dana nauwelijks blijk van zo’n aanleg of ambitie. De ontmoeting met viooldocent Hans Scheepers op het Haagse Koninklijk Conservatorium veranderde dat.”

„Muziek was er altijd, maar ik kreeg ook belangstelling voor mezelf”, zegt Dana. „Alles viel op zijn plek toen ik altviool koos en mijn uiteindelijke leraar Michael Kugel ontmoette. Mijn vader en ik spelen zondag zijn Preghiera. Kugel legt de nadruk op beeldende en vertellende kracht. In zijn ogen moeten wij muziek interpreteren zoals acteurs de woorden van Shakespeare: niet de partituur volgen maar herscheppen.”

Zemtsov: „Vanaf haar negende had Dana goede leraren en hielpen we alleen. ‘Ze moet zelf leren studeren, laat haar vrij’, vond Kugel. Pas na enkele jaren moedigde hij ons aan elke dag met haar te oefenen.”

Dana: „Maar altijd ontspannen, nooit langer dan twee, drie uur.”

Zemtsov: „Kugel schreef een boek. ‘Dit gaat over hoe je goed wordt, zonder veel te oefenen’, zei hij. Hahaha.”

Dana: „Beter vijf minuten weten en voelen wat je doet, dan tien uur handelingen herhalen zonder betekenis.”

Fathers and Daughters. Borys en Anna Fedorov & Mikhail en Dana Zemtsov. Oekraïense en Russische muziek van Zemtsov, Fedorov, Roslavets, Kugel en Glazoenov. Muziekgebouw Eindhoven, 27 maart, 12 uur. Inl: Borys en Anna Fedorov & Mikhail en Dana Zemtsov. Oekraïense en Russische muziek van Zemtsov, Fedorov, Roslavets, Kugel en Glazoenov. Muziekgebouw Eindhoven, 27 maart, 12 uur. Inl: muziekgebouweindhoven.nl