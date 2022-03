Europese delegaties staan in de rij voor energie uit de Golfregio

Met zijn inval in Oekraïne bewijst de Russische president Vladimir Poetin sommige autocratische regimes elders in de wereld een goede dienst. Plotseling staan westerse delegaties in de rij om de machthebbers in landen als Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Venezuela te smeken om toch vooral meer olie en gas te produceren. Hun eerdere kritiek op mensenrechtenschendingen daar en de bloedige oorlog in Jemen lijken vergeten.

Veel keus hebben de bezoekers niet, nu ze geen, of althans veel minder, gas en olie uit Rusland kunnen of willen invoeren en de energieprijzen snel zijn gestegen. De olieprijs – in december nog 74 dollar per vat - steeg eerst zelfs tot 139 dollar (Brent), om daarna weer te zakken. Woensdag stond hij op 122 dollar (111 euro). Ook de gasprijzen zijn overal fors omhoog gegaan.

Deze week toerde de Duitse minister Robert Habeck (Economische Zaken, de Groenen) door het Midden-Oosten. Hij sloot een gasdeal in Qatar en probeerde tevergeefs de Emiraten te overreden om meer olie te produceren. Een Nederlandse delegatie bezocht de Emiraten en Oman. „Uiteindelijk moeten in Nederland gewoon de lampen aan blijven”, zo lichtte minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel, VVD) de energiequeeste toe in De Telegraaf.

Eerder had ook de Britse premier Boris Johnson tijdens een bliksembezoek al gepoogd om de Golfstaten ertoe te bewegen om de oliekraan wijder open te zetten. Maar net als president Joe Biden, die hetzelfde telefonisch hoopte te bewerkstelligen vanuit Washington, kreeg hij nul op het rekest.

Tegen hun maximum aan

Binnen OPEC, het kartel van olieproducerende landen, kunnen alleen Saoedi-Arabië, de Emiraten, Irak en Koeweit hun capaciteit desgewenst snel verhogen. De andere leden zitten tegen hun maximum aan, soms ook door technische beperkingen, zoals in Nigeria en Venezuela.

Saoedi-Arabië noch de Emiraten – de belangrijkste producenten met reservecapaciteit – zijn bereid om de kraan wijder open te zetten. Zij houden vast aan een afspraak met Rusland – dat geen OPEC-lid is, maar er wel mee samenwerkt – om de productie te beperken, opdat de prijs hoog blijft. Die aanpak is lucratief gebleken. Afgelopen zondag maakte het nationale oliebedrijf Saudi Aramco bekend dat het in het afgelopen jaar 110 miljard winst had geboekt, ruim twee keer zo veel als het jaar daarvoor. En dat was nog voor de recente prijsstijgingen.

De Saoediërs en de Emirati’s houden zich ook doof voor westerse pleidooien omdat ze vinden dat de Verenigde Staten hun de laatste jaren onvoldoende hulp hebben geboden tegen externe agressie. In 2019 werden enkele Saoedische oliefaciliteiten aangevallen, vermoedelijk door een Iraakse militie met Iraanse raketten. Sindsdien worden zowel Saoedi-Arabië als de Emiraten ook vaker aangevallen door de Jemenitische Houthi’s, eveneens een bondgenoot van Iran.

Deze week raakte er weer een Saoedische oliefaciliteit beschadigd bij een raketaanval van de Houthi’s. Daarop zeiden de Saoediërs boos dat ze „geen enkele verantwoordelijkheid dragen” voor schaarste op de oliemarkt. De internationale gemeenschap moest eerst maar eens de Houthi’s intomen, stelden ze. De VS haastten zich deze week om de Saoediërs Patriot-luchtafweerraketten te leveren.

Schaliegasrevolutie

Ook de VS zelf, door de schaliegasrevolutie uitgegroeid tot ’s werelds grootste olieproducent, kunnen meer doen. Maar door lagere prijzen tijdens corona schroefden veel bedrijven hun activiteiten terug. Weer beginnen vergt tijd. Door de lage werkloosheid (3,8 procent) is personeel bovendien niet gemakkelijk te vinden.

Ook met het gasprobleem van de Europeanen zouden de Amerikanen kunnen helpen. Maar ook hier lukt dat niet van de ene op de andere dag. Qatar, dat Duitsland dus deze week ter wille was, heeft wel een grote gasproductie, maar het overgrote deel daarvan bestaat uit gas dat via langlopende contracten al aan vaste klanten is beloofd. Slechts 10 à 15 procent van zijn vloeibare gas (lng) is beschikbaar voor de vrije markt. Op termijn wil Qatar zijn productie wel uitbreiden, maar ook hier zal geruime tijd mee gemoeid zijn.